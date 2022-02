Eminem och Los Angeles Rams får ursäkta, men faktumet att den första riktiga teaser-trailern för The Lord of the Rings: The Rings of Power visades upp under årets Super Bowl borde vara den stora snackisen.

Natten till måndagen fick vi alltså se den efterlängtade trailern, som rullade i en minut och gav oss ett smakprov på hur serien kommer att se ut när den väl får premiär den 2 september 2022.

Kolla in det maffiga klippet nedan:

Kan vi förvänta oss fler stora avslöjanden?

Sedan tidigare vet vi att The Rings of Power kommer att utspela sig under Midgårds andra ålder, sisådär 3 500 år före bataljen i början av Sagan om Ringen: Härskarringen.

Vi har nyligen också fått bekräftat vilka skådespelare som kommer att porträttera några de viktigaste karaktärerna i serien, varav några vi nu också fått se i full sving tack vare teasern.

Den publicerade rollistan med bilder från inspelningen tillsammans med den nu släppta trailern innebär att vi har betydligt mer kunskap om The Lord of the Rings: The Rings of Power än vad vi hade för bara en vecka sedan.

Nu hoppas vi bara att Amazon Studios fortsätter på den inslagna vägen och avslöjar fler detaljer om den kommande storserien, så att vi har riktigt mycket material att grotta ner oss i fram till premiären på Prime Video efter sommaren.

Här samlar vi de senaste nyheterna och ryktena om Amazons Sagan om ringen-serie