The Lord of the Rings på Amazon Prime: premiärdatum, medverkande och vad vi vet hittills

Den efterlängtade Sagan om ringen-serien kommer att få sin premiär på Amazon Prime i slutet av 2022. Det är förstås synd att vi måste hålla oss till tåls i 12 månader till, men nu vet vi åtminstone att det inte är så långt kvar tills vi får titta på den. Bara det är värt att fira.

Amazons version av Sagan om Ringen fokuserar på den andra åldern i J.R.R. Tolkiens legendariska bokserie, vilket betyder att vi kommer få helt nytt innehåll. Men vad kan det tänkas innebära när det gäller handling, karaktärer och andra saker som fansen vill se?

I den här artikeln har vi samlat allt vi vet om den första säsongen av Amazon Primes The Lord of the Rings. Det inkluderar det officiella premiärdatumet, den stjärnspäckade rollbesättningen, potentiella intriger, skurkar, andra filmer och serier med koppling till den och mycket mer.

Det färskaste ryktet handlar om återkomsten av ett bekant ansikte från tidigare filmatiseringar av Sagan om ringen, som borde få fansen att jubla. Om du är redo att få reda på vem det kan vara, samt allt annat vi vet om tv-serien, är det bara att fortsätta läsa.

Snabbfakta

Vad är det? Amazons tv-adaption av J.R.R. Tolkiens bokserie om Midgård.

Amazons tv-adaption av J.R.R. Tolkiens bokserie om Midgård. Var kan jag se den? På Amazon Prime.

På Amazon Prime. När kommer den att släppas? Den 2:a september 2022.

Den 2:a september 2022. Vad betalade Amazon för Lord of the Rings? 250 miljoner dollar enbart för rättigheterna - alltså innan den började produceras.

250 miljoner dollar enbart för rättigheterna - alltså innan den började produceras. Finns filmerna om Sagan om ringen på Amazon Prime? Ja.

The Lord of the Rings på Amazon Prime premiärdatum: den 2:a September 2022

Efter vad som känns som en oändlig väntan har säsong 1 av Amazons The Lord of the Rings äntligen fått ett premiärdatum, men det dröjer 12 månader innan vi kommer att kunna se den.

The Lord of the Rings kommer inte att finnas på Amazon Prime förrän den 2:a september 2022. Det är en besvikelse att vi inte får se den tidigare, men med tanke på hur produktionen har gått hittills är det nyligen tillkännagivna premiärdatumet inte förvånande.

Premiärdatumet tillkännagavs på seriens officiella Twitter-konto, som också gav oss en första bild att dregla över:

On September 2, 2022, a new journey begins.

Precis som andra nya serier på Amazon Prime kommer Sagan om ringens avsnitt att släppas veckovis ­– det kommer alltså inte gå att streckkolla alltihop under en helg.

Inspelningen började i februari 2020 (enligt Stuff.co.nz), men många problem – inte minst Covid-19-pandemin – gjorde att produktionen av säsong 1 drog ut på tiden.

Det ledde till att produktionen lades ner i mars 2020 (enligt New Zealand Herald), innan förproduktionen återupptogs i juli 2020. Filminspelningen drogs i gång igen i slutet av september enligt Deadline, och efter ett juluppehåll med två avbrott kunde produktionen rulla på sedan januari 2021 (New Zealand Herald).

Enligt rapporter ska dessutom skadorna ha duggat tätt på inspelningsplatsen, och det verkar som om problemen fortsatte under hela produktionens gång. Stuntkvinnan Elissa Cadwell skadades bara några dagar efter inspelningen av de två första avsnitten och både New Zealand Herald och Variety har publicerat citat från upprörd stuntpersonal om det farliga arbete de har tvingats utföra.

Amazon svarade att de tar alla skådespelares och övrig personals hälsa och säkerhet på största allvar, men det verkar onekligen som att allt inte funkade jättebra på inspelningsplatsen.

Inspelningen av säsong 1 avslutades officiellt tisdagen den 3:e augusti. Det finns alltid en möjlighet att nya tagningar behöver göras, beroende på hur specifika avsnitt redigeras. För tillfället har dock seriens skådespelare och team lämnat Nya Zeeland och tagit en välförtjänt paus.

That's a wrap! Thank you to our amazing cast and crew and to New Zealand for being the incredible place we have been privileged to call home as we bring the Second Age and Middle-earth to life. #LOTRonPrime

På tal om Nya Zeeland kommer säsong 2 av The Lord of the Rings att spelas in i Storbritannien i stället för i Kiwi-nationen.

Enligt Variety avslöjade Albert Cheng, chef för Amazon Studios TV, att inspelningen skulle påbörjas i Storbritannien under första halvåret 2022 och flera brittiska nyhetsbyråer, däribland Scottish Herald, Argus och Birmingham Live, har lobbat för att serien ska spelas in i deras respektive distrikt och länder.

I en separat artikel i Variety sa David Strong, VD för New Zealand Film Commission, att han tyckte det var synd att Amazon inte längre skulle spela in serien i landet. Han fortsatte med att säga att han skulle välkomna nya produktioner till Nya Zeeland i ett försök att hålla berörd personal anställd på annat sätt.

The Lord of the Rings på Amazon Prime: vem spelar vem?

En serie av den här kalibern behöver en enorm rollbesättning, och Amazons Sagan om ringen-lineup gör ingen besviken.

Med på tåget finns 39 skådespelare, enligt Amazon Studios officiella sida. Även om vi ännu vet vem som kommer att porträttera vem så har vi vissa aningar, som baseras på insiderinformation.

Enligt Variety har Morfydd Clark (känd från Saint Maud) fått rollen som unga Galadriel. Fans av Sagan om ringen vet att den mäktiga alven spelades av Cate Blanchett i filmtrilogin. Eftersom den här serien utspelar sig under den andra åldern kommer Galadriel dock att vara yngre än sin motsvarighet i filmen.

En annan roll som vi är ganska säkra på är Simon Merrells. Enligt skådespelarens biografiska sida på Warring and McKenna management agencies webbplats kommer Merrells (känd från Good Omens) att spela en ny karaktär som heter Trevyn.

Ryktena om vilka skådespelare som ska spela vilka karaktärer slutar inte där.

Robert Aramayo, som spelade en ung Ned Stark i Game of Thrones, tros ha ersatt Will Poulter i rollen som Beldor, en av tv-seriens största hjältar (enligt Deadline).

The Hollywood Reporter hävdar att Markella Kavenagh (känd från The Cry) har skrivit på för att spela en karaktär som heter Tyra, medan Deadline har föreslagit att Lloyd Owen (känd från Monarch of the Glen) ska spela en karaktär som heter Loda.

Joseph Mawle, som spelade Benjen Stark i Game of Thrones, tros också ha fått rollen som seriens antagonist Oren (enligt Deadline). Det är dock oklart om den här karaktären har kopplingar till Sauron (mer om honom senare) eller om han kommer vara en karaktär med egna ondsinta motiv.

När det gäller Kip Chapmans karaktär hävdar Fellowship of Fans Twitter-fankonto att Westside-skådespelaren spelar någon som heter Selin. Fellowship of Fans påstår också att Owain Arthur kommer att spela en "viktig dvärgkaraktär", men har inte gått in närmare på vem det kan vara.

Slutligen gav Trystan Gravelle från A Discovery of Witches oss nyligen en antydan om hur hans karaktär kan komma att se ut i serien, men vi vet ännu inte vem det är.

Thrilled to welcome them to the @LOTRonPrime family!

En sak som är säker är att vi inte kommer att få se Frodo, Sam eller Aragorn den här gången. Dessa karaktärer föddes i den tredje åldern, vilket betyder att serien utspelas innan deras tid.

Det finns dock några viktiga karaktärer från den andra åldern, såsom alvernas storkung Gil-galad, alvernas smed Celebrimbor, dvärgkungen Durin III och Numenorianernas kung Elendil, som inte har fått sina rollbesättningar avslöjade ännu, så förhoppningsvis får vi snart officiella uppgifter om vilka skådespelare som kommer att porträttera dem.

Amazons The Lords of the Rings: vad handlar den om?

I januari 2021 avslöjade TheOneRing.net Amazon Studios officiella synopsis för serien:

Our servers haven't crashed & burned like this since 2003, so here's the official show synopsis for Amazon's LORD OF THE RINGS series. 📺 #LOTRonPrime

Även om det inte var särskilt mycket som avslöjades fick vi en del matnyttig information.

Historien kommer att utspela sig under Midgårds andra ålder, som varade i nästan 3 500 år och slutade med Saurons nederlag tack vare alliansen mellan människor och alver. Detta är slaget som vi såg i inledningen av Sagan om ringen: Härskarringen, så det är möjligt att vi får se den delen tolkas på nytt någon gång under Amazons serie.

Det finns dock gott om annan historia från Midgård som Amazons Sagan om ringen skulle kunna täcka in, och vi hoppas att få se nya områden från Tolkiens värld, som Numenor och Lindon, få liv i serien.

Det mesta tyder på att vi kommer att få se åtminstone en av dessa platser. Enligt Twitter-fankontot Fellowship of Fans har läckta inspelningsrapporter antytt att Numenorianska gillen (vapenhandlare, livsmedelshandlare med mera) kommer att vara en del av serien. I en separat Twitter-tråd hävdade samma grupp av fans också att vi kommer att få se några dvärgboningar i säsong 1, särskilt i de två första avsnitten. Medan vi väntar på fler nyheter om historien kan vi ägna oss åt att studera denna karta över hur Midgård såg ut under den andra åldern:

One Ring to rule them all, One Ring to find them, One Ring to bring them all, and in the darkness bind them, In the Land of Mordor where the Shadows lie. #LOTRonPrime

Eftersom Amazon fokuserar på den andra åldern kan vi förvänta oss att se hur Sauron återvänder och nästan lyckas med att ta makten över Midgård. Sagan om Ringens stora elaking har en stor roll i hur denna tidsålder utspelar sig, så vi kan förvänta oss att få se hans väg till makten och konsekvenserna av att han försöker förslava människor, dvärgar och alver med Maktens ringar.

Det finns tecken på att Amazons version kommer vara mer barnförbjuden än vad vissa fans har tänkt sig. Enligt TheOneRing.net anställde Amazon en välkänd nyzeeländsk intimitetskoordinator, Jennifer Ward-Lealand, redan i oktober 2020.

Det är oklart vilken nivå av intimitet Ward-Lealands expertis har tagits in för, men vissa Tolkien-fans har redan uttryckt sitt missnöje över Ward-Lealands anställning. Varför? Tja, intimitet, som branschterm, handlar vanligtvis om nakenhet eller sexscener. Tankarna vandrar snabbt till HBO:s Game of Thrones och oblygt de använde sig av nakenhet och sex.

Om, och det är ett stort om eftersom vi inte vet vad Amazon har för plan för den här versionen, nakenhet är en del av företagets Sagan om ringen-serie kan du räkna med att den kommer att få en hög åldersgräns när den äntligen släpps.

Kostnaden för Amazons The Lord of the Rings: vad landar slutnotan på?

Amazon köpte rättigheterna till tv-serien The Lord of the Rings för 250 miljoner dollar i november 2017 (enligt Deadline). Om Amazon fullföljer planen att göra fem säsonger förväntas slutnotan för hela produktionen landa på en miljard dollar, enligt The Hollywood Reporter. Detta skulle göra The Lord of The Rings till den dyraste serien genom tiderna.

Det mesta tyder på att serien verkligen kommer passera 1 miljard dollar-gränsen med råge. Den nyzeeländska publikationen Stuff avslöjade att bara säsong 1 kommer att kosta att kosta 650 miljoner nyzeeländska dollar att producera. Om man räknar om det blir det över 465 miljoner amerikanska dollar.

Amazon Studios fick dock en del av sina produktionskostnader avskrivna av den nyzeeländska regeringen. Reuters rapporterade att Amazon fick fem procent extra från landets Screen Production Grant på grund av de arbetstillfällen som skapades i landet. Detta innebar att Amazon Studios var berättigade till en rabatt på 162 miljoner NZ$ (116 miljoner amerikanska dollar) från den nyzeeländska regeringen. På så vis kunde Amazon minska kostnaderna för säsong 1.

Avdraget kommer inte gälla när produktionen flyttas till Storbritannien, men den brittiska regeringen erbjuder å sin sida ekonomiska incitament för filmer och tv-program som spelas in i Storbritannien. Amazon kan alltså förvänta sig att få någon form av kompensation.

The Lord of the Rings produktionsteam: vilka är inblandade?

Regissören till Jurassic World: Fallen Kingdom och A Monster Calls, J.A. Bayona, har ansvarat för produktionen av serien, medan J.D. Payne och Patrick McKay har varit ombord sedan juli 2018 (enligt The Hollywood Reporter) för att skriva och samproducera serien.

Andra exekutiva producenter är Bayona, Lindsay Weber, Callum Greene, Jason Cahill och Gennifer Hutchinson. Kate Hawley har haft ansvar över seriens kostymdesign och konceptkonstnären John Howe, som var en av de främsta konceptkonstnärerna för filmtrilogin, har också ingått i teamet.

Bayona regisserade seriens två första delar, inklusive pilotavsnittet. Hunters-regissören Wayne Che Yip har regisserat fyra av den första säsongens åtta avsnitt, medan Charlotte Brändström (The Witcher, Jupiter's Legacy) regisserat de två sista.

En person som inte har återvänt till Amazons filmatisering är Peter Jackson. Amazon ville att regissören bakom Sagan om ringen-trilogin och Hobbit skulle vara involverad, men han avböjde till slut att medverka.

Slutligen verkar Howard Shore, som gjorde musiken till samtliga av de sex Sagan om ringen-filmerna, vara redo att återvända till Midgård för tredje gången.

I januari 2021 talade Shore med TechRadars nöjesreporter Tom Power för Observer.com och avslöjade att han inte hade blivit tillfrågad att göra musiken till serien, men att han skulle överväga det om han blev det.

Nu rapporterar Deadline att Shore har fört samtal med Amazon Studios om att skriva musiken till tv-adaptionen. Vi hoppas att ett avtal kan nås eftersom Shore skulle passa perfekt för detta.

Amazons The Lord of the Rings: kommer den att hänga ihop med filmen The War of the Rohirrim?

Nej, Amazons Sagan om ringen utspelar sig flera århundraden före The Lord of the Rings: War of the Rohirrim, så förvänta dig inte att de två historierna kommer vävas samman.

För dig som kanske har missat det så rapporterade Variety för ett tag sedan om att Warner Bros. Animation håller på att utveckla en animefilm om Sagan om ringen.

Filmen fokuserar på historien om Helms djup (Hornburg), det legendariska Rohan-fästet som var skådeplatsen för Sagan om de två tornen, och kommer att handla om kung Helm Hammarhand, vars regeringstid är ihågkommen för ett långt och kostsamt krig som ägde rum under hans tid vid makten.

Anime-regissören Kenji Kamiyama, som bland annat basade över Netflix Ultraman-serie, kommer att regissera War of the Rohirrim, som förmodligen kommer att knyta an till de sex huvudfilmerna i Sagan om ringen.

Med tanke på att kung Hammerhands regentskap ägde rum cirka 260 år före Sagan om ringen, kommer den dock inte att kopplas till Amazons tv-serie. Den senare utspelar sig under Midgårds andra ålder, så den kommer att föregå händelserna i War of the Rohirrim.