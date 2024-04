Exklusiv intervju med Todd Howard ger oss en närmare titt på Amazons Fallout TV-serie

Bethesda-chefen Todd Howard har i en intervju med TechRadar gått närmare in på den stora skillnaden mellan den ikoniska spelserien Fallout och dess TV-anpassning på Prime Video.

I en exklusiv intervju med TechRadar avslöjade Howard att han var ivrig att Amazons liveaction-tolkning av Fallout skulle utforska hur världen såg ut före händelserna som skildras i de populära postapokalyptiska FPS-spelen.

Franchisen utspelar sig i en dystopisk värld, på en alternativ tidslinje, hundratals år efter The Great War. Den kataklysmiska händelsen som inträffade den 23 oktober 2077, där USA och Kina påbörjar ett kärnvapenkrig, vilket resulterar i miljarders död och slutet på civilisationen som vi känner till den. Men medan varje spel i Bethesdas älskade serie utforskar Fallout från det in-universe Sino-amerikanska kriget, har inget av dem uttryckligen visat dessa händelser för spelarna under de 27 år sedan franchisen började.

Howard, som har övervakat utvecklingen av varje spel sedan Fallout 3 från 2008, tror att Amazons Fallout-TV-serie är otroligt trogen nästan alla aspekter av franchisen som Bethesda skapade. Han medger dock att beslutet att skildra The Great War i TV-anpassningen – en fantastisk men hemsk sekvens som utspelas under de första sju minuterna av avsnitt ett – var en nödvändighet för att fördjupa både gammal och ny publik i den berättelse serien förmedlar.

"Den stora förändringen var att utforska det förflutna," berättade han för oss. "I våra [mina och skaparen Jonathan Nolans] inledande samtal visste vi att vi ville berätta en ny historia som känns som ett nytt kapitel i Fallout-serien, ungefär som vi gör med spelen, där varje spel har sin egen geografi och historia, men fortfarande har alla kännetecken från tidigare titlar.

"Vi ville båda göra det med serien, men det enda vi aldrig kunde göra i spelen var att utforska det förflutna. Sättet som Jonah och alla andra har utforskat vad USA var, hotet med atombomben och vad människor kommer att göra om ett kärnvapenkrig inträffar, vad är Red Scare, vilka är Vault-Tec... de har tillfört all denna fantastiska historia och lore till Fallout. Alla dessa saker påverkar sedan nutida karaktärer i serien och det har varit ett nöje för mig och alla på Bethesda som har arbetat med Fallout att kunna känna 'Åh, detta är verkligen något nytt, men det är också kärnan av Fallout'".

En känsloladdad, mörk inledning

Efter att TechRadars Tom Power fick se de första fyra avsnitten av Fallout, kunde han säga, utan att avslöja för mycket, att seriens undersökning av världen före The Great War är flamboyant, elegant retrofuturistisk och oerhört levande. Genom ögonen på stjärnan Cooper Howard (Walton Goggins) får vi se hur livet såg ut innan bomberna föll, med återblickssekvenser som dyker upp genom seriens nutidshändelser.

Det är dock den omtalade början på The Great War som är – kanske inte så överraskande – den mest slående och rörande aspekten av den utforskningen. Fallouts olika trailers och klipp har bjudit in oss till en humoristiskt dyster fest vid världens ände och visat oss en ganska rolig serie i western-action-stil, men dess inledande delar av oundviklig skräck är lika kyliga, om än inte lika långa, som tittarna bjöds på med i The Last of Us TV-anpassningen. Goggins och medspelaren Kyle McLachlan, som spelar Vault-33s övervakare Hank MacLean, berättade att blev de emotionellt golvade av att se den nämnda scenen för första gången.

"Att se seriens första sju minuter med en publik var upplysande men skrämmande," avslöjade Goggins. "Alla versioner av trauma, på vilken nivå som helst, är svåra att se, men jag blev så överraskad av det färdiga resultatet och att se hur emotionella alla som jag såg det med var. Jag tror det är då serien är som bäst – den är rolig, men det finns seriösa konsekvenser för de inblandade."

"Inverkan av de öppnande minuterna är djupgående," tillade McLachlan. "Cooper försöker rädda sin dotter och göra allting okej men, som en åskådare, tänkte jag för mig själv 'åh, vi – samhället – har verkligen svikit dem'. Detta var inom de ansvarigas kontroll och inom deras makt att förebygga, men de gjorde inte det. Det finns många teman i vår serie, men jag tror dess undersökning av att ha ansvar, gå till handling och leva med dina beslut är bland de mer kraftfulla."

Håll utkik efter fler exklusiva intervjuer från Howard, Nolan och seriens huvudrollsinnehavare med oss på TechRadar i upptakten till Fallouts premiär på Prime Video den 11 april.

