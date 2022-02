Det är spännande tider för alla som ser fram emot Amazons The Lord of The Rings: The Rings of Power. En första trailer kommer att visas upp under Super Bowl-söndagen den 13 februari och i en nyligen publicerad artikel i Vanity Fair avslöjas vilka skådespelare som kommer att porträttera några av de viktigaste karaktärerna.

Som om inte det är kittlande nog innehåller artikeln dessutom de första officiella bilderna från serien.

Tidigare var det enda bildmaterialet på karaktärerna en serie kryptiska affischer där vi i bästa fall kunde gissa oss till vilka figurer som visades upp, men inte vilka skådespelare som dolde sig bakom dem.

Det nypublicerade materialet är därför minst sagt intressant för alla som väntat länge på mer konkreta uppgifter om roller och hur serien kommer att se ut.

Kolla in några av de första officiella bilderna på karaktärerna från The Lord of the Rings: The Power of The Ring i Vanity Fair-tweeten nedan:

#TheRingsOfPower, set within Tolkien’s Second Age, will juggle 22 stars and multiple storylines—from deep within the dwarf mines to the elven kingdom of Lindon. Here, the adventures of the fellowship are still some 2,000 years in the future.🔗: https://t.co/Tabxf9CzoL pic.twitter.com/FOQFHUKNQ3February 10, 2022 See more

Vilka skådespelare porträtterar vilka karaktärer?

De enda bekräftade rollerna sedan innan var Morfydd Clark som en yngre version av Galadriel samt Lenny Henry som en namnlös hobbit.

Tack vare de nyligen offentliggjorda uppgifterna vet vi nu dock betydligt mer om vilka skådespelare som kommer att spela vilka karaktärer.

Här är hela listan:

Robert Aramayo som Elrond

Owain Arthur som prins Durin IV

Sophia Nomvete som dvärgprinsessan Disa

Ismael Cruz Córdova som alven Arondir

Nazanin Boniadi som människan Bronwyn

Charlie Vickers som Halbrand – en ny karaktär på flykt från sitt förflutna

– en ny karaktär på flykt från sitt förflutna Charles Edwards som alvsmeden Celebrimbor

Maxim Baldry som Isildur

Det är även bekräftat att Megan Richards och Markella Kavenagh kommer att spela två ännu ej namngivna hobbitar.

The Lord of the Rings: The Rings of Power får premiär exklusivt på Amazon Prime Video den 2 september, 2022.