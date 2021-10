Dexter: New Blood: premiärdatum, medverkande, trailer och allt vi vet

Den nionde säsongen av Dexter, officiellt känd som Dexter: New Blood, har fått sitt premiärdatum satt till den 7:e november 2021. Fans av blodsplatternalytikern trodde att de hade sett det sista av honom 2013, när seriemördaren övergav sin Florida-tillvaro och flydde till ett liv i anonymitet som en skäggig skogsarbetare i Oregon.

Showtime-serien, som bygger på Jeff Lindsays romaner, hade premiär 2006 och gick i åtta säsonger. Michael C. Hall spelade seriens huvudroll Dexter Morgan, vars blodtörst rättfärdigas av att han strikt följer sin avlidne fars moralkodex – han dödar bara dem som har undsluppit rättvisan.

Serien har alltså väckts till liv igen och vi får se Hall återförenas med en handfull återkommande karaktärer i vad den ursprungliga showrunnern Clyde Phillips menar är något mer än Dexter säsong 9. "En av de saker som Michael insisterade på, och som han hade helt rätt i, var att detta inte skulle vara Dexter säsong 9", sa han under Comic-Con@Home. ”Den här serien tar inte vid precis efter där vi såg Dexter sist... Vi fortsätter med Dexter på en annan plats, i en annan värld, faktiskt, så långt bort från Miami som möjligt."

Phillips var showrunner under de fyra första säsongerna av Dexter och är nu tillbaka för det nya kapitlet i Dexter liv. Batwoman- och Flight Attendant-regissören Marcos Seiga kommer att regissera de första sex avsnitten av den tio avsnitt långa säsongen.

Inspelningen av den kommande säsongen avslutades nyligen och serien är nu i postproduktion. Scott Reynolds, exekutiv producent och författare till New Blood, tillkännagav nyheten via Instagram: "I går kväll avslutade vi produktionen av @sho_dexter – ord kan inte beskriva hur hedrad jag är över att få skriva för den här killen", på den medföljande bilden ser man Reynolds bredvid Hall. "Han är fantastisk och jag kan inte bärga mig tills ni alla får se vad vi har åstadkommit."

Läs vidare för vår genomgång av allt vi vet om Dexter: New Blood hittills. Spoilers för Dexter säsong 1-8 följer – så se upp!

Dexter: New Blood – premiärdatum

Dexter: New Blood har premiär söndagen den 7:e november i USA. I Sverige kommer du att kunna se serien på Paramount+.

Den ursprungliga idén till den nya serien kläcktes i juni 2019. Dexter: New Blood började spelas in i februari 2021 i västra Massachusetts. Själva serien utspelar sig dock i Upstate New York. Inspelningen avslutades i slutet av juli 2021.

Dexter: New Blood – medverkande

Medverkande i Dexter: New Blood: vilka återkommer och vilka är nya?

Till alla fans stora glädje är det återigen Michael C. Hall som spelar Dexter. Hans återkomst tillkännagavs i oktober 2020.

Dexter skulle inte vara Dexter utan en ny romans som komplicerar saker och ting för honom. Hans nya kärleksintresse är Angela, spelad av Julia Jones, en polischef som verkar ha en hel del gemensamt med huvudkaraktären. "Hon är utmanande", förklarade Jones på Comic-Con. ”Hon är en dynamisk karaktär med mycket i bagaget."

Clancy Brown spelar seriens huvudsakliga antagonist. Billions-stjärnan kommer att spela Kurt Caldwell, ägaren till ett lokalt lastbilsföretag. Caldwell är stadens inofficiella borgmästare och älskad av alla, en riktig folkets man som gör rätt för sig. Men han är temperamentsfull och tvekar aldrig att hämnas om han känner sig vanärad.

Resterande viktiga biroller består av Johnny Sequoyah, som spelar Angelas tonårsdotter Audrey, och som beskrivs som "kaxig och egensinnig", Alano Miller som spelar Logan, en sergeant vid Iron Lake Police Department, och Jack Alcott som spelar Randall, någon som Dexter har ett "meningsfullt möte" med.

Vi kommer också få se några mindre återkommande roller. Jamie Chung spelar en LA-baserad true crime-podcastare vid namn Molly. Sedan den ursprungliga serien avslutades har podcasts om verkliga brott skjutit i höjden i popularitet, så hennes medverkan ger en relevant twist som utan tvekan kommer att sätta käppar i hjulet för Dexter. Medverkar gör även Oscar Wahlberg (ja, Mark är hans farbror) som Zach, kaptenen för Iron Lake High Schools brottningslag, som beskrivs som "lite av en översittare, men samtidigt killen man kontaktar om man vill ha kul."

Fansen kan också vänta sig flera gästspel, enligt Philips: ”Folk kommer häpna över att se några av de skådespelare från originalserien som återvänder."

Ett exempel på en sådan skådespelare är Jennifer Carpenter, som spelade polisen Deb, tillika Dexters syster i originalserien. Trots att hon dog i slutet av säsong 8 kommer Deb dyka upp i en annan form. Det kan vara så att hon tar över rollen som Dexters pappa (spelad av James Remar i originalserien) som var Dexters "samvete", eller så kommer hon att dyka upp i en serie återblickar.

Det som tillförde originalserien komplexitet var att se hur Dexter konfronterades av andra seriemördare, särskilt John Lithgows Trinity-mördare. Det är bekräftat att Lithgow kommer återvända, men enligt uppgifter deltog han bara under en inspelningsdag. Precis som med Deb är detaljerna om hans insats fortfarande höljda i dunkel. Det är dock troligt att han kommer att dyka upp i någon enstaka återblick eller som en hallucination.

Dexter: New Blood – story

Vad vet vi om storyn i Dexter: New Blood?

Dexter: New Blood tar vid tio år efter händelserna som avslutade den åttonde säsongen av Dexter. Showtimes kreativa chef Ted Levine kallar den nya säsongen för en "kreativ version som verkligen är värdig den briljanta originalserien".

I denna "kreativa version" bor Dexter nu i den fiktiva staden Iron Lake, New York, där han arbetar som butiksinnehavare under det fingerade namnet Jim Lindsay. Efter en serie händelser i den lilla staden, befarar nu Dexter, som levt i tron om att han har lyckats dämpa sina begär, att hans "mörka passagerare" är på väg att vakna till liv igen.

Hall bekräftar att Dexter "inte har dödat" sedan vi såg honom sist och att han har hållit sina drifter i schack. "Om han går runt och dödar människor kommer han inte kunna leva sitt liv... även om han fantiserar om att kunna göra båda sakerna."

Så hur tar sig Dexter tillbaka till sina gamla vanor? Han blir vän med polischefen Angela. Hon är stadens första kvinnliga polischef, den första mörkhyade polischefen, och enligt Phillips finns det spänningar mellan Angela och invånarna i Iron Lake. Rent spekulativt, och baserat på hans beteende i de tidigare säsongerna, är det troligt att Dexter kommer att utnyttja situationen för att tillfredsställa sina egna mörka behov.

Med tanke på att han nu arbetar inom detaljhandeln, och inte är en blodsplatterkanalytiker på en polisstation, ger detta förhållande Dexter möjlighet att samla på sig information som de flesta vanliga människor inte har tillgång till. Det låter som att det inte dröjer länge innan han är tillbaka i gamla hjulspår.

Reynolds lovar att serien inte kommer att nonchalera händelserna i de tidigare säsongerna eller de händelser som ägt rum under de föregående tio åren. Att göra Dexter till en skogsarbetare på den amerikanska västkusten – ett område där FBI uppskattar att det finns 15 aktiva seriemördare i dag – var ett medvetet val som kommer att ingå i den nya seriens berättelse. "Är han här för att vara en del av seriemördarnas land eller kommer ljudet av de motorsågar som han är omgiven av att vara det som håller honom tillbaka? Det är de sakerna vi ger svar på i den här nya säsongen."

Dexter: New Blood – trailer

Har Dexter: New Blood någon trailer?

Japp, Showtime släppte den första teasern i april 2021 – en 30 sekunder lång första titt på den nya serien. I den ser vi en vedeld som sprakar i en snötäckt skog, medan kameran drar sig tillbaka till en stuga där vi ser Dexter. Bakom honom, speglad i fönstret... ja, kolla själv:

Trailern för Dexter: New Blood visades för första gången på Comic-Con@Home 2021. Den här är mer än en flyktig teaser, och visar upp Dexters nya liv i den snötäckta staden som han numera kallar sitt hem.

"Det handlar om att smälta in", hör vi honom säga medan han slipar en köttyxa bakom disken på Fred's Fish and Game. Snacka om att utmana ödet.

Dexters åttonde säsong förklarad

(Image credit: Showtime)

Hur slutade säsong 8 och hur kommer det att fungera med den nya serien?

Dexters seriefinal var minst sagt en vattendelare.

"Jag tror att slutet upplevdes som 'mystiskt' i bästa fall", förklarade Hall under Comic-Con@Home 2021. "'Förvirrande', 'förbryllande', 'irriterande', 'frustrerande'... chansen att återkomma till det och kanske i processen omdefiniera känslan av seriens slut och känslan av seriens arv mer allmänt var säkert en del av vår motivation."

I slutet av den åttonde säsongen tvingas Dexter att göra ett val. Hans syster Deb blir skjuten under den slutliga uppgörelsen med seriemördaren Saxon. Hon skickas till sjukhus och opereras, men drabbas av en blodpropp under ingreppet och får en stroke. Dexter anländer för sent. I vad han tycker är en barmhärtighetshandling stänger han av sin systers respirator, tar henne till sin båt, Slice of Life, och sänker hennes kropp i vattnet innan han sticker därifrån.

Vi ser hans flickvän (som också är seriemördare), Hannah McKay, läsa en tidning i Argentina, där artikeln rapporterar om Dexters förmodade död under orkanen Laura. Allt som finns kvar av hans båt är vrakdelar. Hon ler och tar med sig Dexters son Harrison för att köpa glass.

Den sista scenen i serien visar att Dexter inte dog i stormen – han lever och arbetar som skogshuggare i Astoria.

Många fans var missnöjda med slutet och lämnades med huvudbry, för varför stängde egentligen Dexter av Debs respirator? De flesta tror att Dexter gjorde det valet eftersom Deb efter stroken hamnade i ett vegetativt tillstånd och att hon verkligen inte hade någon chans till ett normalt liv. Var detta tänkt att visa en medkänsla som Dexter så desperat hade längtat efter under hela serien? En glimt av välvilja som skulle antyda att detta var hans sanna personlighet? Vem vet?

I The Hollywood Reporter TV's Top 5-podcast ger Philips sin syn på det kontroversiella slutet av säsong 8 och säger att den nya säsongen inte kommer att försöka skriva om det på något sätt: "Det här är en möjlighet att rätta till det, men det är inte därför vi gör det. Vi gör det för att det finns en sådan längtan efter Dexter där ute. Vi skriver inte om historien. Vi kommer inte att svika publiken genom att säga: ”Det var bara en dröm". "Det som hände under de första åtta åren hände under de första åtta åren."

Som grädde på moset lovar han fansen ett slut av den nya säsongen som kommer att vara "häpnadsväckande, chockerande, överraskande, oväntat". "Och utan att jinxa något kan jag säga att slutet på den nya säsongen som vi gör kommer få internet att fullständigt explodera".

Ännu ett Dexter-slut som kommer att få internet att explodera? Det har vi inga problem med alls. Dexter: New Blood, vi kan inte vänta på att få sträckkolla på dig.