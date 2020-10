Bästa skräckfilmer 2020: Titlarna du bara måste se under Halloween

Bästa skräckfilmer - topplista.

Vill du ha en ruskigt rolig Halloween, utan att behöva lämna huset? Vad finns det då för bättre sätt att fira denna kusliga tid på året med en lång filmkväll i soffan (eller bakom den) med ett alldeles eget skräckfilmsmaraton?

Streamingtjänster är populärare än någonsin i Sverige, vilket betyder att alla skräckfans har en snabb och bekväm tillgång till ett stort utbud av både klassiska favoriter och nykomlingar.

Här är våra rekommendationer på några av de mest skrämmande och underhållande skräckfilmer du kan kolla på just nu.

På bio just nu - Andra sidan

Den 23 oktober 2020 hade den nya svenska skräckfilmen biopremiär i Sverige. Filmen handlar om paret Shirin och Fredrik och sonen Lucas, som precis flyttat in i ett nytt parhus strax utanför staden. Den andra delen av huset är obebodd och när Fredrik är bortrest på grund av sitt jobb börjar underliga saker att hända. Ljud börjar komma från den tomma delen av huset och sonen Lucas har plötsligt fått en ny bästa kompis ... Filmens regissörer kallade kaxigt nog filmen för "Sveriges första riktiga skräckfilm - alltså inte en rysare, inte heller en thriller - utan en ren skräckfilm", så det ska bli intressant att se om filmen lyckas leva upp till sina förväntningar nu.

Hereditary

Skräckfans känner omedelbart igen en klassiker när de ser en, och författar-regissören Ari Asters debutfilm Hereditary är precis det. Det är en film som ger dig kalla kårar, där du får följa en familj som hemsöks av de mörka hemligheterna från sina egna förfäder. Toni Collette spelar sin karaktär Annie på ett fantastiskt sätt, som är en mamma bestämd att avslöja sin familjs kryptiska förflutna efter att en oerhört tragisk händelse lämnar dem förkrossade. Lita på oss när vi säger att Hereditary är ganska besvärande - det finns skräckstunder i filmen som gör att du blir helt mållös, medan andra scener tar dig till riktigt obekväma mörker som sällan utforskas i denna typ av film. Den kan stundvis vara svår att kolla på, men Hereditary är en givande och fantastiskt gjord skräckupplevelse som är väl värd en titt.

Evil Dead

Detta är en remake på den klassiska splatter-filmen The Evil Dead, och denna version från 2013 tar serien i en ännu mörkare riktning än tidigare. Regissören Fede Alvarez (Don't Breathe) vrider upp spänningen genom att utelämna slapstick-komedin som serien började med från Evil Dead II och framåt. Även om ingen i rollerna helt lyckas fylla det tomrum som blev efter Bruce Campbell, bjuder filmen på massvis av spänning där filmens karaktärer måste ta sig genom helvetet - precis som det borde vara.

Psalm 21

Om du är sugen på att se en svensk skräckfilm, kan vi rekommendera Psalm 21 som hade premiär 2010. Filmen handlar om prästen Henrik Hornéus, som alltid har följt sin fars fotspår, men en dag bestämmer han sig för att lämna sin hemstad och börja predika för en församling i Stockholm istället. Men Henrik plågas av hemska syner och mardrömmar från sitt förflutna - om hans sedan länge döda mor. När han får beskedet att hans far dött under mystiska omständigheter åker Henrik hem igen för begravningen och samtidigt försöka söka svar. Men när han kommer fram till sin hemstad möts han av en sektliknande församling, och ju mer han gräver i det förflutna - desto aggressivare blir demonerna.

The Cabin in the Woods

Från Joss Whedon (Buffy the Vampire Slayer, The Avengers) och Drew Goddard (Cloverfield, Marvel's Daredevil) kommer en extrem version av ett annars väldigt vanligt skräckscenario. Allt börjar som man kan förvänta sig - en grupp ungdomar (inklusive en Chris Hemsworth innan han spelade i Thor) tar en paus från college för att koppla av i en "stuga i skogen" och sedan dröjer det inte länge förrän saker och ting tar en mörk vridning. Vad dessa ungdomar inte vet är att en hemlig organisation står bakom alla fasorna de upplever. Att avslöja mer än det skulle förstöra filmens många överraskningar, så lita på oss när vi säger att The Cabin in the Woods är smart, rolig, blodig och ett måste att se för alla skräckfantaster som vill se något nytt.

The Babysitter

Innan hennes roll i Ready or Not från 2019, spelade Samara Weaving i Netflix Originals-skräckfilmen The Babysitter, som kommer från regissören McG (Charlie's Angels). Det är inte ovanligt att barn blir lite kära i sina barnvakter, men vad händer när den sitter visar sig vara en sadistisk, djävulsdyrkande mördare med en grupp lika psykotiska vänner? Det är lika blodigt som roligt och The Babysitter kommer garanterat att bli en Halloween-hit bland alla tonåringar.

Carrie

Även om den fick en remake för några år sedan, är originalet Carrie som är regisserad av Brian De Palma, ett skräckmästerverk som är den första filmen baserad på en av Stephen Kings romaner. Tack vare en extremt religiös mamma (Piper Laurie) är Carrie (Sissy Spacek) utstött i skolan. Efter att plågas både hemma och i skolan, börjar Carrie utveckla telekinetiska krafter som ett försvar. Saker börjar se bättre ut för Carrie när skolans mest populära kille (William Katt) ber Carrie att gå på skolbalen med honom. Hennes klasskamrater har dock planerat ett skämt mot henne under kvällen, vilket får explosiva konsekvenser. Med en ung John Travolta i sin första filmroll är Carrie en av de bästa skräckfilmer som någonsin gjorts.

Wolf Creek

En film som sannolikt har fått otaliga turister att tveka att resa över Australiens outback - Wolf Creek blev en global sensation när den släpptes 2005, med sin minnesvärda mördare Mick Taylor (John Jarratt), som fick omedelbart tillträde till skräck-skurkarnas Hall of Fame tack vare hans blodlust och sjuka humor. Filmen är löst baserad på Ivan Milat-morden och Bradley John Murdoch-mordet på den engelska turisten Peter Falconio. Wolf Creek en nagelbitande intensiv skräckfilm som kan vara svår att titta på för vissa.

Terrifier

Rädd för clowner? Terrifiers Art the Clown får Pennywise att se ut som Ronald McDonald. I Terrifier får vi på Halloween-natten se en mordclown med namnet Art terrorisera hjälplösa offer i ett gammalt, nergånget hyreshus. Visst, det är inte den mest originella plot någonsin, men den funkar ändå ganska bra. Speciellt ett av morden kommer att få även de mest härdade skräckfans att bli chockerade (seriöst, den här filmen är inte för de mesiga). Trots att Terrifier har en relativt låg budget jämfört med andra skräckfilmer på den här listan, ger det faktiskt filmen en läskigare, mer oroväckande atmosfär. Några av offrens skådespel är väl lite sådär, men den helt tysta karaktären Art är genomgående skrämmande, vilket gör Terrifier till den perfekta titeln för denna mörka lilla skräckfilm.

The Ring

Vi är vanligtvis inte jätteförtjusta i amerikanska remakes av klassiska utländska skräckfilmer, men regissören Gore Verbinski (Pirates of the Caribbean) träffade precis rätt med The Ring, som är en engelskspråkig version av den klassiska Hideo Nakata-regisserade J-skräckfilmen, Ringu. Handlingen är enkel: det finns en förbannad video som kommer att döda dig sju dagar efter att du tittat på det. Tyvärr har den unge sonen till journalisten Rachel (Naomi Watts) sett videon, och nu måste hon avslöja mysteriet bakom bandet om hon har något hopp om att hålla sitt barn vid liv. Den här filmen kommer att få det att krypa i dig och The Ring är nog en av de bästa skräckfilmerna genom tiderna.

Overlord

Den J.J. Abrams-producerade skräckfilmen Overlord känns lite som Re-Animator korsats med Wolfenstein, där vi får följa en grupp amerikanska soldater under andra världskriget som tar sig bakom fiendens linjer i det nazi-ockuperade Frankrike bara för att upptäcka att Tredje riket skapar supersoldater från döda fångar. Intensiv och full av actionfyllt kaos, Overlord är inte rädd för att bli blodig i sin strävan att chockera publiken.

The Babadook

The Babadook är en av de mest kritikerrosade skräckfilmer som släppts under de senaste åren och blev en stor succé över hela världen och vann ett antal priser i processen. Efter att ha förlorat sin man i en fruktansvärd olycka måste en mamma ta itu med sin unga sons intensiva rädsla för ett (vridet) barnbokmonster som han tror terroriserar honom. Även om hon först avfärdar hans berättelser börjar hans fruktansvärda reaktioner intensifieras, och snart kommer den onda närvaron som kallas The Babadook aggressivt efter henne också. Historien är unik, oförutsägbar och riktigt skrämmande, The Babadook utnyttjar varje barns allra främsta rädsla, oavsett ålder.

The Conjuring

Från regissören James Wan (Saw, Insidious) kommer denna spöklika historia om en familj som terroriseras av en demonisk närvaro. Den är inspirerad av (troligen) sanna händelser från de paranormala utredarnas liv Ed och Lorraine Warren, The Conjuring är otäck rakt igenom och kommer få dig att hålla för ögonen mer än en gång. Om du gillar den här filmen kan du följa upp den med den lika skrämmande uppföljaren The Conjuring 2 - som också finns tillgänglig att streama på Netflix.

The Thing

En alien-film som underuppskattades vid utgivningen 1982 (du kan skylla på Steven Spielbergs goa och söta ET The Extra-Terrestrial för det), men John Carpenters The Thing har sedan dess fått utmärkelsen att betraktas som ett obestridligt mästerverk inom skräckfilmskategorin. The Thing är en kall och intensiv film som handlar om en amerikansk forskargrupp i Antarktis som jagas av en grotesk shapeshifter. Eftersom den perfekt kan efterlikna en person eller varelse blir det omöjligt för teamet att lita på någon, vilket leder till en mycket paranoid atmosfär utan flykt. Med otroliga skräckmakeup-effekter från Rob Bottin och ett fantastiskt gäng skådespelare som inkluderar Kurt Russell, Wilford Brimley och Keith David, är The Thing ett måste för alla skräckfans.

Scream

"Vilken är din favorit skräckfilm?" frågar Ghostface, den mystiska mördaren i regissörens Wes Cravens Scream-serie, där den skräckfilms-besatta mördaren upprepade gånger förföljer och försöker mörda Sidney Prescott (Neve Campbell) och hennes vänner under de fyra filmerna. Den första (och utan tvekan bästa) filmen gav skräckfilmsgenren nytt liv när den släpptes 1996 och inspirerade till otaliga kopior i processen. Vad många av dessa filmer saknade är dock ett smart och bitande 'whodunnit'-manus som på något sätt lyckas parodiera väl slitna skräckkonventioner samtidigt som man respekterar dem. För att svara på Ghostfaces fråga, ja, vi gillar skräckfilmer - särskilt den här.

A Quiet Place

A Quiet Place får dig att sitta som på nålar och lyckas göra total tystnad fruktansvärt spännande. I filmen förföljs karaktärerna av blinda varelser som bara utgår från ljud när de jagar. Efter att ha förlorat ett ungt barn på grund av dessa varelser måste en ung familj, ledd av John Krasinski (Jack Ryan) och Emily Blunt (Sicario), lära sig att vara helt tyst hela tiden - även i extrem fara. Krasinski, som också skriver och regisserar filmen, ökar spänningen i varje tyst ögonblick - varje litet knarr kan leda till karaktärernas död, vilket får även publiken att sitta helt i tystnad och följa med uppmärksamt.

The Exorcist

The Exorcist anses av många vara den läskigaste filmen genom tiderna. I filmen får vi följa tonårsflickan Regan (Linda Blair) bli besatt av djävulen, vilket leder hennes desperata mamma (Ellen Burstyn) att söka hjälp av två präster (Max von Sydow och Jason Miller) som försöker utplåna denna onda närvaro. Den Oscar-vinnande filmskaparen William Friedkin (The French Connection) lyckas skapa en fruktansvärt otäck stämning i The Exorcist och presenterar berättelsen med snabbt eskalerande skräck på ett oerhört effektivt sätt ända tills filmens oförglömliga klimax.