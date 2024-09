PS5 Pro verkar ha avslöjats av misstag i ny PlayStation-poster

Sony kan ha bekräftat existensen och hintat designen av PS5 Pro-konsolen i sin nyligen publicerade PlayStation-poster för konsolens 30-årsjubileum.

I ett officiellt blogginlägg från PlayStation, som beskriver kommande firanden för 30-årsdagen av lanseringen av PS1, visas en poster med bleka ikoner av Sony-produkter genom åren – och bland dem syns profilen av en konsol som verkar ha samma design som tidigare läckor, särskilt en som publicerades av den kända läckan "Billbil-kun".

Detta var en skiss som visade den påstådda designen av konsolen, som såg ut som en PS5 Slim med flera svarta räfflor tillagda på utsidan.

Du kan se en närbild av konsolprofilen i postern för 30-årsjubileet nedan.

(Image credit: PlayStation/Sony)

Även om det är svårt att avgöra dimensionerna på det kommande systemet baserat på denna poster, ger ikonen för PS5 Slim oss en bra jämförelsepunkt. Du kan se den här nedanför som referens.

(Image credit: PlayStation/Sony)

De ser ungefär lika stora ut, vilket tyder på att PS5 Pro faktiskt kommer att ha en liknande formfaktor som PS5 Slim. Eftersom detta bara är en tvådimensionell bild från sidan kan vi inte få en tydlig uppfattning om dess tjocklek eller höjd. Läckan antydde dock att PS5 Pro skulle vara tjockare än PS5 Slim, men vi får vänta och se om detta stämmer.

Fans på sociala medier, som plattformen X, och kommentatorer från sådana som Wario64 har också uppmärksammat detta, då fler och fler människor verkar lägga ihop ledtrådarna. Samtidigt skrev PlayStation själva bildtexten "Din första titt 👀" på Instagram – så kanske var det inte alls en olyckshändelse...

PS5 Pro-rykten och läckor har blivit allt vanligare under sommaren, med indikationer på potentiella prestandaförbättringar, mer lagringsutrymme och bättre kylning. Detta är dock den första till synes officiella bekräftelsen på konsolen från Sony. Kan vi kanske se ett tillkännagivande snart för en lansering i samband med original-Playstations årsdag (3 december)? Vi får vänta på mer officiella nyheter, förhoppningsvis under nästa State of Play.