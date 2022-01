Paramount Plus - recension

Ankomsten av Paramount Plus inte direkt som lanseringen av en spännande ny streamingtjänst, utan mer som en diskret omprofilering av en befintlig. Tjänstens mest lockande titlar är klassiska TV-program och CBS All Access-original som befintliga prenumeranter kanske redan har sett. Om du är ett fan av välbekant klassisk TV och lockas av löftet om framtida originalprogram, kan det vara värt att prova en gratis månad innan du bestämmer dig för att köra på ett betalabonnemang.

Kort sammanfattning

Ännu en dag, ännu en streamingplattform. Den här gången har ViacomCBS bytt namn på sin befintliga CBS All Access-tjänst till Paramount Plus. Streamingplattformen finns tillgänglig i Sverige sedan början av 2021 och inkluderar allt tidigare existerande innehåll från CBS All Access tillsammans med en mängd on-demand-filmer och serier från Viacoms olika innehav, BET, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Nick Jr., Paramount Pictures och Smithsonian Channel.

Paramount Plus planerade att ha upp till 30 000 avsnitt och 2 500 filmer tillgängliga till sommaren med 36 original som skulle debutera senare under året och mer därefter. Löftet om dessa framtida exklusiva erbjudanden, inklusive den nya versionen av Frasier med Kelsey Grammer i huvudrollen, Halo TV-serien och en ny Beavis och Butthead-film, kan vara det största dragplåstret för potentiella prenumeranter.

Vi visste att Paramount Plus var på väg redan innan lanseringen, så det känns som en missad möjlighet att ingen av dessa titlar med större dragning fanns tillgängliga från starten, speciellt när man räknar med det faktum att Disney Plus gick ut starkt med en stjärnserie som The Mandalorian. Paramount Plus' närmaste utmanare? En ny SpongeBob Squarepants-serie, som är en prequel till Kamp Koral.

I väntan på nytt originalinnehåll har dock nya prenumeranter omedelbar tillgång till en mängd utmärkta originalprogram, som alla följt med från CBS All Access-plattformen. Detta inkluderar serier som Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, den nya anpassningen av The Stand, tillsammans med dess serier som Clarice och The Good Fight.

Men hur är det med kostnaden? Om du vill prenumerera på Paramount Plus i Sverige ligger ingångspriset på 69 kronor i månaden, vilket är billigare än de flesta andra streamingtjänster. Innan du börjar debiteras för din prenumeration får du en provperiod på sju dagar och du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill.

Paramount Plus - pris och släppdatum

Paramount Plus lanserades under sitt nuvarande namn den 4 mars 2021 och fick i samband med nylanseringen en helt ny Paramount Plus-app. Både hemsidan och appen ser dock fortfarande ut att behöva lite finslip, då de fortfarande är på engelska och det är svårt att hitta information.

Som tidigare nämnt får du alltid en provperiod på sju dagar innan du börjar debiteras för din prenumeration på Paramount Plus. Efter att provperioden är slut kommer du att debiteras 69 kronor i månaden för din grundprenumeration. Detta är billigare än tjänster som exempelvis Netflix, som har ett startpris på 99 kronor i månaden.

Paramount Plus-appen finns tillgänglig på Apple TV, iPhone och iPad, Android TV, Android-mobiler och surfplattor, Chromecast, Amazon Fire TV, Portal TV, PlayStation 4, Samsung TV, Vizio TV, LG TV, Roku, Xbox och Xfinity Flex. Det är också möjligt att titta på via webbläsaren på ParamountPlus.com.

Paramount Plus - app och användargränssnitt

Bild 1 av 3 (Image credit: Future/screengrab) Bild 2 av 3 (Image credit: Future/screengrab) Bild 3 av 3 (Image credit: Future/screengrab)

Varför ändra på något som fungerar? Paramount Plus-appen hoppar på samma tåg som Netflix, Prime och HBO Max och erbjuder ett liknande gränssnitt som är enkelt för användarna att navigera.

När du öppnar appen på en iPhone får du möjlighet att välja program och genrer som du gillar, så att appen kan använda sin algoritm för att erbjuda dig skräddarsytt innehåll. När du är klar kommer du till appens startskärm, där du kan bläddra ner bland ett gäng kategorier. Under dessa kategorier hittar du förslag på innehåll som finns tillgängligt att streama nu och du hittar vanliga kategorier som bäst rankade filmer, dokumentärer, populärt just nu och liknande. Det finns också knappar som du kan klicka på för att komma till innehåll från CBS, BET, Comedy Central, MTV, Nickelodeon och Smithsonian Channel. Genom att klicka på logotypen kommer du till allt innehåll som är kopplat till det nätverket.

Om du fortsätter att skrolla ned längs hemskärmen hittar du fler underrubriker med innehåll listat i rader: Shows Recommended For You, On Now, Originals, Comedes, och så vidare.

Tryck på fliken Browse för att hitta innehåll från alla nätverk uppdelat i två flikar högst upp: Serier och filmer. Under det finns alternativ för att bläddra bland innehållet enligt genre. Vid lanseringen saknades vissa genrer, som exempelvis en skräck-genre, men denna har lagts till i efterhand.

Varje film visar handlingsbeskrivningen tillsammans med trailern, medan varje TV-serie har flikar för avsnitt, extramaterial och relaterade och liknande serier. Det hade varit en trevlig detalj om även filmerna inkluderade en sektion för relaterade och liknande filmer och extramaterial.

Vid lanseringen av Paramount Plus fanns det ingen möjlighet att skapa egna tittarlistor och spara titlar man ville se senare. Detta kändes som ett konstigt utelämnande, då det är en standardfunktion på de flesta andra streamingtjänster. Detta har dock lagts till i efterhand och det är nu möjligt att lägga till titlar under "My list".

För dem som gillar att titta på sitt innehåll offline är mobilnedladdningar ett alternativ. På andra marknader krävs det att man betalar för en premiumnivå för att kunna ladda ned titlar för offline-tittande och för att kunna se innehåll i 4K, men på den svenska marknaden verkar allt detta vara inkluderat i grundnivån. Prenumeranter kan titta på upp till tre enheter samtidigt och kan skapa sex profiler, vilket gör detta till ett utmärkt sätt för familjer att dela upp sina föredragna titlar.

Paramount Plus-innehåll: serier och filmer

(Image credit: Future)

Paramount Plus har ett gäng kända TV-serier och filmer. Dess största dragplåster är för närvarande den enorma katalogen av tidigare och nuvarande serier som inkluderar: Dexter, South Park, The Goodwife, Avatar: The Last Airbender, Yellowstone och många fler.

En tveklöst svag punkt är Paramount Plus Originals, där tjänsten släpar efter Netflix och liknande tjänster. Paramount Plus Original som är exklusiva för tjänsten inkluderar en SpongeBob Squarepants-film och SpongeBob prequel-serien Kamp Koral, The Gentlemen, The Good Fight och Mayor of Kingstown. Det förstnämnda kan vara lockande för familjer, men kommer inte riktigt att mätta dem som letar efter övertygande exklusiva serier som de flesta andra streamingtjänster erbjuder för att locka nya prenumeranter.

Prenumeranter får dessutom tillgång till alla CBS All Access Originals, som nu ligger listade under Paramount Plus Originals. Det inkluderar flaggskeppsserier som Star Trek: Discovery, Star Trek: Picard, The Stand, The Good Fight, Stephen Colbert Presents Tooning Out the News, The Good Fight och Why Women Kill.

Som en del av Viacom-familjen finns det massor här för att mätta familjer under Nickelodeon-bannern, inklusive Avatar: The Last Airbender, Avatar: The Legend of Korra, Blue's Clues, Dora The Explorer, Drake och Josh, iCarly, Maurice Sendak's Little Bear, Ned's Declassified School Survival Guide, Paw Patrol, Peppa Pig, Teenage Mutant Ninja Turtles, The Fairly OddParents och SpongeBob SquarePants. Och för dem i desperat behov av en nostalgi-resa? Då finns det originalserier som Are You Afraid of the Dark? och Rugrats.

Trots bredden av igenkännbart innehåll saknas ett antal CBS-hits på grund av licensrättigheter. Two and a Half Men, The Big Bang Theory och Yellowstone, finns alla tillgängliga att streama på andra plattformar för närvarande.

Som sagt, den stora tjusningen med Paramount Plus ligger i löftet om framtida innehåll, vilket återigen väcker frågan: varför lanseras tjänsten nu utan att något av detta storsäljande innehåll är redo att rullas ut? Bland det som återstår finns Halo-serien, den nya versionen av Frasier, två Yellowstone-spin-offs, den nya versionen av The Man Who Fell To Earth, western-dramat 6666, en Criminal Minds-spinoff, Flashdance-serien, Star Trek: Strange New Worlds och en ny Beavis och Butthead-film.

Paramount Plus drar dessutom nytta av nya bestämmelser hos Paramount Pictures. Efter integreringen med ViacomCBS har nämligen filmstudion kortat ned på det typiska 90-dagarsfönstret mellan en biopremiär och dess ankomst på streamingtjänster.

Planerna är att några nya filmer ska komma till Paramount Plus 30-45 dagar efter att de har släppts på bio. Några av filmerna som släppts hittills är Mission: Impossible 7, Top Gun: Maverick, filmen Paw Patrol och A Quiet Place Part II som landade på streamingtjänsten inom 45 dagar efter biopremiären.

För närvarande är filmutbudet glest. De stora dragplåstren är Indiana Jones-serien och några Mission: Impossible-filmer, samt några klassiker som Gudfadern-filmerna och No Country For Old Men. Paramount planerar även att producera ett par skräcktitlar som är designade speciellt för att släppas på streamingtjänsten. De har redan släppt en Paranormal Activity-uppföljare och planerar även att släppa en prequel till Pet Sematary framöver.

Förutom filmer och serier hittar du även en del innehåll från reality TV. Dessa titlar inkluderar Jersey Shore: Family Vacation, Geordie Shore, Just Tattoo of Us, Ex On The Beach, Teen Mom och många fler.

Streamingtjänsten har dessutom en del pärlor inom dokumentär-kategorin med mycket innehåll från Storbritannien som Britain in Color, Aerial Britain, The Story of The Royals och övriga dokumentärer som Amy Winehouse & Me, The Lost Tapes, Story of Songs med flera.

Bör jag prenumerera på Paramount Plus?

Prenumerera om ...

Du är ett fan av nostalgi

Innehållet som ingår kommer till stor del att bli en hit för de som söker serier och filmer som de redan har sett och njutit av.

Du gillar familjevänligt innehåll

Genom att blanda in ett gäng CBS All Access-original som The Good Fight och Star Trek: Discovery med en mängd populära barnserier som Spongebob, Paw Patrol och Peppa Pig är Paramount Plus ett utmärkt alternativ.

Du är ivrig att se nya titlar

Paramount Pictures biofilmer blir snabbt tillgängliga på Paramount Plus med flera nya titlar som kommer att debutera exklusivt.

Prenumerera inte om ...

Du har svårt med engelska

Både hemsidan och appen finns tyvärr bara tillgängliga på engelska för tillfället, vilket kan bli lite krångligt för dem som har svårt för engelska.

Du vill ha nytt, spännande originalinnehåll

Det är för närvarande ganska glest med originaltitlar på Paramount Plus, med löftet om större serier och filmer i framtiden. Men det kan ta ett litet tag innan tjänsten når sin fulla potential.

Du vill ha en större filmkatalog

Filmkatalogen är för tillfället ganska tom på Paramount Plus, speciellt när man jämför med streamingtjänster som Netflix och HBO Max, särskilt vad gäller äldre titlar och klassiska filmer.