8 Paramount Plus TV-serier och filmer som är värda att kolla in i helgen

Nu har Paramount Plus lanserats officiellt i Sverige och det finns redan några TV-serier och filmer på streamingtjänsten som är värda att kolla på. Den här nya tjänsten kommer så småningom att vara hem för TV-serien Halo, en Frasier-reboot och stora Paramount-filmer som Mission: Impossible 7 och A Quiet Place Part 2.

För tillfället har streamingtjänsten lanserats med ett litet gäng nya originaltitlar och en hel massa värdefullt innehåll från CBS All Access-biblioteket. Här nedanför har vi valt ut 8 höjdpunkter som är värda att kolla in redan nu på Paramount Plus, speciellt om du är en helt ny prenumerant. Du kan registrera dig här, om du är intresserad av att ta en titt på vad som erbjuds, och här är våra första intryck av Paramount Plus om du behöver lite hjälp med att avgöra om streamingtjänsten är för dig eller inte.

Star Trek: Discovery

(Image credit: Netflix)

De största CBS All Access-originalen är numera de största Paramount Plus-originalen - och Discovery känns fortfarande som en flaggskeppsserie för denna nylanserade tjänst. Det är här du vill börja om du är ett nytt Star Trek-fan, även om varenda Star Trek-serie finns tillgänglig att se på Paramount Plus om du är på humör för en riktigt långt maraton.

Trots att serien lever i skuggan av tidigare släppta serier, lyckas Discovery (ibland) fånga känslan av den uppfinningsrika sci-fi-berättelsen från föregående serier, med hjälp av en enorm effektbudget. Denna serie har en fantastisk uppsättning skådespelare och tar stora svängningar när det gäller plot twists, men den är frustrerande inkonsekvent i kvalitet - förhoppningsvis kommer den kommande Star Trek: Discovery säsong 4 att imponera på oss.

Star Trek: Picard

(Image credit: CBS)

I den här serien spelar Patrick Stewart rollen som Jean-Luc Picard i en berättelse knuten direkt till filmen Nemesis från 2002 - med den pensionerade admiralen som fortfarande sörjer Data. Han får snart reda på något om Data, som tar honom tillbaka till stjärnorna, den här gången på La Sirena. Ärligt talat, den här serien når inte riktigt sin fulla potential på grund sin ganska kassa uppsättning skådespelare och vacklande historia. Den är dock fortfarande värd att titta på, och förhoppningsvis kommer säsong 2 av Star Trek: Picard att imponera lite mer.

The Stand

(Image credit: CBS)

Den senaste versionen av The Stand lockade inte massor av tittare till CBS All Access, men om en Stephen King-anpassning med stor budget och en vidsträckt post-apokalyptisk värld låter som din typ av innehåll, är det definitivt värt att kolla in The Stand på Paramount Plus. Alexander Skarsgård har huvudrollen i denna anpassning delvis regisserad av The New Mutants' Josh Boone.

MTV Unplugged

Du får tyvärr bara ett litet urval av klassiska akustiska framträdanden från MTV:s arkiv på Paramount Plus - nio närmare bestämt, från tre decennier, vilket förmodligen beror på rättighetsfaktorer relaterade till musiken. Men bland de tillgängliga framträdandena på tjänsten är den klassiska Nirvana-föreställningen från 1993 och Pearl Jams show från 1994 helt perfekt underhållning för fredagskvällen om du saknar livemusik just nu.

Avatar: The Last Airbender och The Legend of Korra

(Image credit: Nickelodeon)

Okej, dessa finns redan tillgängliga på Netflix i vissa regioner, men det här är ändå viktiga serier för den nya streamingtjänsten. Detta då streamingtjänsten planerar att erbjuda nytt innehåll från detta fantasy-universum, med en ny studio upprättad för att arbeta med just det. Avatar: The Last Airbender och The Legend of Korra är två av de mest underbara och uppfinningsrika animerade serierna i Nickelodeons kanon. Avatar utspelar sig i en värld där ett fåtal utvalda kan "böja" elementen - med huvudpersonen Aang på en resa för att bemästra alla fyra elementen och bevara freden mellan världens nationer.

The Twilight Zone

(Image credit: 10 / CBS)

Om du förväntar dig att den Jordan Peele-producerade nya versionen av The Twilight Zone kommer att erbjuda två säsonger med avsnitt lika bra som hans filmer Get Out och Us, kommer du att bli besviken. Men det är inte att säga att den inte bjuder på sina egen fantastiska tvist på den klassiska Twilight Zone-stilen, och några av gäststjärnorna i dessa avsnitt (Seth Rogen, Jurnee Smollett och John Cho bland dem) är extremt imponerande. Seriens 20 avsnitt är väl värda att titta på även om kvaliteten varierar, vilket brukar vara fallet med antologi-serier.

Du har också tillgång till den ursprungliga Rod Serling-versionen av The Twilight Zone på Paramount Plus om du skulle föredra det.

Svampbob: Svamp på rymmen

Om det finns ett stort original att kolla in på lanseringsdagen för Paramount Plus - och du är ett fan av Svampbob - så är den här CG-animerade filmen ett bra ställe att börja. Den var ursprungligen planerad som en teaterrelease, men lanserades faktiskt på Netflix runt om i världen redan förra året, men nu kan du streama den även på Paramount Plus.

Indiana Jones-trilogin

(Image credit: Lucasfilm)

CBS All Access har ett hyfsat urval av filmer, och avsikten är att snabbt expandera biblioteket efter lanseringen av Paramount Plus. Men om du vill ha en klassiker att se på från dag ett - eller ja, två klassiker - kan du streama de tre Indiana Jones-filmerna på Paramount Plus redan nu. De är fortfarande extremt roliga, klassiska äventyrsfilmer - och så länge du undviker den fjärde filmen, Indiana Jones och Kristalldödskallens rike, som också finns på Paramount Plus, borde du vara okej.