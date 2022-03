Nya höjdpunkter på Paramount Plus i april

Efter sin lansering på den nordiska marknaden har Paramount Plus haft fullt upp med att utvidga sitt bibliotek av filmer och serier. Tjänsten blir allt mer välfylld och i april har vi en hel drös nya titlar att se fram emot, varav några ser riktigt lovande ut.

Här nedanför listar vi några av filmerna och serierna vi tycker ser mest spännande ut, inklusive deras officiella trailer och premiärdatum på streamingtjänsten.

Nya filmer och serier på Paramount+ i april

The Offer

The Offer har premiär på Paramount+ den 29 april. (Image credit: Paramount+)

The Offer är den efterlängtade originalserien om skapandet av Francis Ford Coppolas episka gangsterfilm Gudfadern. Serien är indelad i 10 avsnitt och ger oss en unik inblick i utvecklingen och produktionen av filmen och i rollistan finns namn som bland annat Miles Teller som Ablert S. Ruddy, Matthew Goode som Robert Evans, Juno Temple som Bettye McCartt, Dan Fogler som Francis Ford Coppola och många fler. Vid premiären släpps tre avsnitt och efter det släpps ett nytt avsnitt varje vecka.

Kolla in trailern för The Offer här nedanför:

The Man Who Fell To Earth

The Man Who Fell To Earth har premiär på Paramount+ den 25 april. (Image credit: Paramount+)

Den amerikanska sci-fi TV-serien av Alex Kurtzman och Jenny Lumet har också premiär på Paramount+ i april. Den är baserad på romanen från 1963 med samma namn och handlar kort om en utomjording som anländer till jorden vid en avgörande tidpunkt för mänsklighetens utveckling och blir tvungen att konfrontera sitt eget förflutna för att avgöra människornas framtid. Serien har premiär på streamingtjänsten den 25 april och ett nytt avsnitt kommer att släppas varje efterföljande måndag.

Kolla in trailern för The Man Who Fell To Earth här nedanför:

The First Lady

The First Lady har premiär på Paramount+ den 18 april. (Image credit: Paramount+)

Dramaserien The First Lady från Lionsgate Television, i regi av Susanne Bier, anländer till Paramount+ den 18 april. Serien handlar kort om amerikanska presidentfruar och bland de medverkande finns bland annat Viola Davis, Michelle Pfieffer och Gillian Anderson. Serien består av totalt 10 avsnitt och släpper sitt premiäravsnitt den 18 april.

Kolla in trailern för The First Lady här nedanför: