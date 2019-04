Nye lekkede bilder av OnePlus 7 bekrefter at den får sprett-opp-kamera

Vi begynner å få ganske god oversikt over hvordan designet til OnePlus 7 blir, etter flere lekkasjer som ser ut til å vise telefonen i sin helhet, og nå har det dukket opp enda flere høyoppløste bilder av telefonen.

Bildene, som stammer fra en dekselprodusent, er delt av @Sudhanshu1414 på Twitter, og ved siden av å vise telefonen fra alle kanter så får vi et spesielt godt inntrykk av den heldekkende skjermen.

Vi vet allerede fra tidligere bilder at den skal få et popup-kamera i stedet for skjermhakk, og det bekreftes av disse bildene.

Bilde 1 av 3 Du kan tydelig se en åpning i dekselet til kameramekanismen. Bilde: @Sudhanshu1414 Bilde 2 av 3 Den har ekstremt smale skjermkanter og ikke noe skjermhakk. Bilde: @Sudhanshu1414 Bilde 3 av 3 OnePlus 7 ser ut til å få tre kameraer på baksiden. Bilde: @Sudhanshu1414

Andre detaljer vi ser er det triple kameraet, fraværet av hodetelefonutgang og ingen spor etter en fingeravtrykkleser. Det siste er ingen overraskelse, i og med at også OnePlus 6T hadde en slik innebygget i skjermen.

Ingen av disse detaljene er altså nye, men det er interessant nok at disse bildene bekreftet det vi har fått inntrykk av tidligere. Alternativet er at bildene er laget basert på disse ryktene, og vi kan selvfølgelig ikke være helt sikre på at de ikke er det.

Svaret burde heldigvis ikke være særlig langt unna, for OnePlus 7 er ventet å lanseres i mai eller juni.

Selv om designet nå ser ut til å være avslørt, har vi fortsatt mange ubesvarte spørsmål når det gjelder spesifikasjoner og funksjoner. Disse kan imidlertid fort bli avslørt i nye lekkasjer de neste ukene, så følg med.

Kilde: BGR