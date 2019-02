Her er alt vi lærte om OnePlus 7 fra OnePlus’ 5G-prototype

Smarttelefonprodusenten OnePlus hadde ingen store annonseringer å komme med under MWC 2019 i Barcelona, men de hadde en 5G-prototype de viste frem.

I et intervju med USA Today avslørte OnePlus-sjefen Pete Lau nylig en del detaljer om selskapets første 5G-telefon som kan vise seg å bli OnePlus 7, og han sa blant annet at den er utstyrt med Snapdragon 855 og et X50-modem. Sistnevnte er helt nødvendig for at 5G-støtten skal være på plass.

Lau bekreftet også at OnePlus skal lage en 4G-variant av samme telefon som hovedsakelig er for det amerikanske markedet, og at det vil være minimale forskjeller mellom de to.

Vi tok en kikk på 5G-prototypen (som for anledningen var skjult i et stort hvitt deksel), for å se hva den kunne fortelle oss om hvordan OnePlus 7 blir.

Vi filmen prototypen på messegulvet:

Stor skjerm uten skjermhakk?

Dekselet som skjulte 5G-telefonen gjorde at vi ikke fikk noe som helst inntrykk av hvordan den ser ut, men en ting var helt sikkert: skjermen er høy.

Det så ut til at den hadde 21:9-format, noe vi nettopp har sett at også Sony har satset på med sine nye Xperia-modeller, og det vil gjøre den godt egnet til filmtitting.

Vi måtte sjekke størrelsen for sikkerhets skyld, og etter å ha målt den kan vi bekrefte at formatet faktisk er på 21:9, slik bildet nedenfor viser.

Det ser heller ikke ut til at den har et skjermhakk, men det var umulig å avgjøre hvor brede kanter den eventuelt har øverst og nederst.

OnePlus 6 og 6T har svært smale kanter på begge sider og bare en litt bredere kant nederst, og vi håper OnePlus viderefører det designet i OnePlus 7.

Hvis det viser seg at den nye modellen ikke har et skjermhakk og samtidig satser på smale kanter, blir det imidlertid spennende å se hvor de plasserer frontkameraet.

Det kan være at den får et utfellbart kamera som Find X fra søsterselskapet Oppo, eller kanskje en skyvemekanisme på samme måte som Xiaomi Mi Mix 3. Kanskje har de også kommet opp med en helt ny løsning vi ikke har sett før, men vi får bare vente å se.

På tide å ta skrittet opp fra Full HD

Hver eneste OnePlus har vært utstyrt med Full HD-oppløsning, og mens det har vært godt nok i mange år så øker stadig etterspørselen etter høyere oppløsninger.

Det kan imidlertid være at OnePlus har gode nyheter på den fronten. Vi fikk prøve å spille Ace Combat 7 på prototype-enheten (med en Xbox-kontroller), og da vi tok en nærmere titt var kvaliteten veldig imponerende.

Vi holdt vår Galaxy S10+ (med QHD+-oppløsning) opp for å sammenligne, og vi kunne ikke se noen merkbar forskjell mellom de to.

Et annet høydepunkt var også den jevne og flotte spillopplevelsen mens vi fløy gjennom luften og avfyrte raketter mot fiendene. Ved siden av høy ytelse, er det også mulig at OnePlus har økt oppfriskningsraten til skjermen.

Vi må ikke minst nevne at kun 20 MB av spillet var installert på telefonen, mens resten ble strømmet over 5G, helt uten hakking eller forsinkelse så lenge vi spilte.

Alle disse detaljene kan selvfølgelig endre seg før OnePlus 7 lanseres, men med tanke på hvor langt selskapet har gått for å skjule designet til telefonen så er det mulig at den nærmer seg ferdigstilt.

