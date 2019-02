Test: Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Mi Mix 3 har et iøyenfallende design med en heldekkende skjerm helt uten skjermhakk eller kamerahull, slik de fleste andre toppmodeller har for øyeblikket.

Spørsmålet blir naturlig nok hvor frontkameraet er når telefonen har heldekkende skjerm og ikke noe synlig kamera i det hele tatt? Svaret er at Xiaomi har tørket støvet av den klassiske skyvemekanismen fra tidlig 2000-tall, og når du skyver skjermen nedover så kommer kameraene til syne.

Dette trikset fungerer bra, og det betyr også at Xiaomi setter ny rekord i jakten på 100 prosent skjerm-til-chassis-dekning med et nivå på 93,4 prosent.

Utover det smarte skyvedesignet er også Xiaomi Mi Mix 3 utstyrt med toppmodellspesifikasjoner, og en prislapp som lar den konkurrere direkte med andre «rimelige flaggskip» som OnePlus 6T og Honor View 20.

Pris og tilgjengelighet

Xiaomi har bare så vidt begynte å gjøre sitt offisielle inntog i Norge, men Mi Mix 3 er allerede tilgjengelig i enkelte norske nettbutikker.

Prisen ligger på 5790 kroner, og det er da snakk om varianten med 6 GB RAM og 128 GB lagring. Det finnes også en variant med 8 GB RAM og 256 GB lagring, men den er i hvert fall foreløpig ikke tilgjengelig i Norge.

Design og skjerm

Den mest unike funksjonen til Xiaomi Mi Mix 3 er den skyvbare fronten, og den krever at du bruker litt krefter før magnetfestet gir etter og lar det skyve fronten på plass i åpen posisjon.

Funksjonen blir i hvert fall lagt merke til. Vi lot venner og familie holde i Mi Mix 3, og de ble imponert av den heldekkende skjermen men så samtidig ut som spørsmålstegn da vi ba dem finne frontkameraet. Da vi demonstrerte hvordan skjermen skyves ned, hadde alle omtrent den samme reaksjonen: så kult!

Den lager også et tilfredsstillende klikk når du skyver den opp og ned, noe som fikk oss til å ubevisst leke med den en god del. Dette sluttet vi imidlertid med et stykke inn i testperioden, for skyvemekanismen er faktisk ganske tung å flytte på.

Skjermen holdes på plass med magneter, og vi opplever dem som litt for sterke. Kombinert med det glatte glasset og det tunge chassiset, må du bruke ganske mye krefter for å åpne den.

Sammenlignet med BlackBerry Priv som er en av få telefoner som er lansert de siste årene med en slik løsning, så er ikke Xiaomi Mi Mix 3 like enkel å åpne.

Det ser uansett kult ut, og Mi Mix 3 kan skryte av en formfaktor som sikrer at den skiller seg ut i mengden og får alle vennene dine til å bli misunnelige.

Xiaomi har også gitt skyvemekanismen flere funksjoner. Du kan bruke den til å svare på samtaler, men det er enklere å bare trykke på skjermen. Den kan også åpnes for å bruke ansiktsgjenkjenning til opplåsing av telefonen, men i og med at Mi Mix 3 har fingeravtrykkleser på baksiden som er enklere å bruke, så blir også dette en overflødig funksjon. I praksis trenger du den altså egentlig bare når du skal ta en selfie.

Skyvedesignet har også sine ulemper. Mi Mix 3 er merkbart tyngre enn andre telefoner med 218g, og den er også litt tykkere enn rivalene med 8,5 mm. Likevel opplever vi at den passer godt i lomma.

Det er for tidlig å si om skyvemekanismen vil bli slitt etter lang tids bruk, men vi opplevde i hvert fall ingen problemer i løpet av testperioden.

Vi opplevde imidlertid at feltet som vanligvis er dekket over av skjermen når mekanismen er lukket trekker til seg støv og smuss, så det er lurt å tørke over den innimellom for å holde telefonen pen.

Xiaomi har bekreftet at Mi Mix 3 ikke har en IP-sertifisering for motstandsdyktighet mot vann og støv, og skyvemekanismen gjør oss ekstra skeptiske til hvordan den vil håndtere slikt.

Et annet problem er beskyttelse. Det følger med et tynt deksel i esken, men det dekker ikke over delen av telefonen som skyves ut. Dermed vil den være utsatt for skader hvis du mister den.

Mi Mix 3 følger dagens trend og har droppet hodetelefonutgangen. Dermed finner du kun en USB-C-kontakt og høyttalergrill i bunnen av telefonen. Du finner de vanlige av/på- og volumknappene på høyre side, og begge er godt plassert og gode å bruke.

På venstre side sitter det også en ekstra fysisk knapp rett under SIM-kortplassen. Den aktiverer Google Assistant, og gir deg dermed rask tilgang til stemmekommandoer.

Størrelsen til Mi Mix 3 gjør at den er litt uhåndterlig når du prøver å skrive med én hånd, og du vil nok være mer komfortabel med å bruke to hender når du skal skrive mer enn noen få ord.

Den enorme og uavbrutte AMOLED-skjermen med 6,39 tommer og Full HD+-oppløsning (2340 x 1080) gir en skikkelig luksusfølelse.

Likevel har den ikke helt den samme sterke kontrasten som AMOLED-skjermene til Samsung og OnePlus. Fargene er dermed litt mer dempet på Mi Mix 3 og det kan få bilder til å se litt mer naturlig ut, men når det kommer til video og spill så skulle vi gjerne hatt litt mer livlige bilder.

