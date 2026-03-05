Test av Xiaomi 17 Pro Max — ultra-flaggskipet med kraftig batteri og ytelse

Xiaomi 17 Pro Max er designet for å føles umiddelbart gjenkjennelig. Flate kanter, en dominerende kameramodul og et rent Android-basert grensesnitt gjør overgangen enkel for brukere som kommer fra andre premium-flaggskip.

Det som definerer denne enheten er hvor langt Xiaomi presser maskinvaren. Ytelse, batterikapasitet og eksperimentelle designvalg prioriteres, og skaper en telefon som tydelig er rettet mot avanserte brukere som forventer utholdenhet, hastighet og fleksibilitet uten kompromisser.

17 Pro Max leverer en overbevisende pakke for deg som …

👉 Les hele testen her