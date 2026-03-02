Leicas Leitzphone ser ut som drømmetelefonen for fotografer – og jeg er spesielt begeistret for denne ene funksjonen

Leica avduker Leitzphone, deres første globalt tilgjengelige telefonen

USA kommer til å gå glipp av denne

Kameramaskinvaren ligner på Xiaomis nyeste flaggskip

Leica lager telefoner, men du ville sannsynligvis ikke visst det, siden de så langt har vært eksklusive for Japan. Den situasjonen endret seg imidlertid nettopp med den nye, globalt tilgjengelige Leitzphone.

USA er det ene markedet som kommer til å gå glipp av det som ser ut som en fantastisk flaggskiptelefon – spesielt for fotografer.

Leitzphone er drevet av Xiaomi og pakket inn i et typisk premium Leica-skall, og deler mye av den samme maskinvaren som den nyeste flaggskiptelefonen fra Xiaomi – det vil si en trippelkameraenhet som slår iPhone og Galaxy.

Hovedkameraet er utstyrt med en stor 50 MP 1-tommers sensor og LOFIC-teknologi, for naturlig fotokvalitet og mindre avhengighet av HDR og beregningsbehandling. For kameranerder står LOFIC for Lateral Overflow Integration Capacitor. Kort fortalt sitter kondensatoren på pikselnivå og reduserer klipping, og dermed øker det dynamiske området. Leica har ikke gitt oss de faktiske tallene.

Nei, det er ingen søker i Leitzphone! Men du kan rotere ringen rundt kameraenheten for å gjøre forskjellige innstillinger. (Image credit: Leica)

Det som er unikt med Leitzphone-modellen – i tillegg til den elegante Leica-designen og brukergrensesnittet/brukeropplevelsen som er konsistent med de faktiske kameraene, og som er en førstegangsopplevelse for telefoner så vidt jeg vet – er en mekanisk ring rundt kameraenheten. Det er et virkelig designmessig midtpunkt for fotografer, og gir en taktil måte å manuelt kontrollere en innstilling på kameraet.

Som standard er kontrollringen satt til zoom, slik at man unngår å trykke på skjermen for å bytte mellom kameraer og zoominnstillinger. (200 MP-teleobjektivet har en 3x til 4x optisk zoom.) Ringen kan imidlertid tilordnes funksjoner som eksponeringskompensasjon og hvitbalanse. Riktig fotografutstyr.

Leitzphone vil også være kompatibel med den nyeste versjonen av Xiaomis kameragrep, som leveres i et fotografsett, og som vil bidra mye til å forbedre telefonens håndtering av fotografering. Det var absolutt min erfaring med Xiaomi 15 Ultra.

Det finnes én versjon av Leitzphone; en matt svart med sølvrillet kant, priset til £1700. Inni esken finner du en rengjøringsklut, rød håndleddsstropp, sølvfarget linsedeksel pluss et etui (som er kompatibelt med den mekaniske ringen).

Vi er ennå usikre på tilgjengelighet og pris i Norge.

Min drømmetelefon min for fotografering?

Jeg har tidligere erklært Xiaomi 15 Ultra som min favorittkameratelefon, og selv om jeg ennå ikke har prøvd den nye Leitzphone ordentlig ut, er jeg ganske sikker på at den vil vinne hjertet mitt.

Den er utstyrt med den nyeste Xiaomi-teknologien, i henhold til 17 Ultra som ble annonsert samme dag i forkant av MWC i Barcelona. Jeg følte virkelig at den større 1-tommers sensoren leverte den naturlige fotokvaliteten jeg forventer av et premium kompaktkamera, i stedet for det overprosesserte utseendet jeg ofte opplever med kameratelefoner.

Legg til Leicas lekre design og brukergrensesnitt, pluss de forskjellige fargeprofilene og bokeh-egenskapene inspirert av Leica-kameraer og -objektiver, og det ser ut til å bli drømmetelefonen min for fotografering.

Én profil er inspirert av Leica M9 – det siste Leica-kameraet som hadde en CCD-sensor (før CMOS ble industristandarden). Bilder tatt med CCD-sensorer har et annet utseende.

En svart-hvitt-modus er også inspirert av Leicas nye Monopan 50-filmrull – deres første film, som ble avduket i fjor.

Det er to innstillinger for skjermen; Leica Vibrant og Leica Authentic. (Image credit: Leica)

Leica sparer heller ikke på andre steder. Leitzphone har en solid 6,9-tommers skjerm med 3500 nit lysstyrke, 16 GB RAM, 1 TB lagringsplass, 6000 mAh batteri og en Snapdragon 8 Elite-brikke.

Når vi snakker om prosessorbrikker, finnes det en unik (for telefoner) ekstra sikkerhetsbrikke, designet for å legge inn innholdsinformasjon på bilder på en sikker måte – bransjestandarden for å autentisere bilder som ekte.

Alt i alt føles Leitzphone som luksustelefonen for fotografer, og ironisk nok en av de rimeligere måtene å fotografere med en Leica på.

