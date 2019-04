Uudet OnePlus 7:n renderöinnit esittelevät tarkemmin tulevan mallin oletetun muotoilun

Me tiedämme jo melko hyvin, miltä OnePlus 7 näyttää, sillä mallista on vuotanut jo aiemmin renderöintejä sekä valokuvia, joiden on väitetty olevan kyseisestä puhelimesta. Nyt tulevasta mallista on julkaistu uusia korkealaatuisia renderöintejä, joista saa taas hyvän kuvan tulevan puhelimen muotoilusta.

Käyttäjä @Sudhanshu1414:n Twitterissä julkaisemat kuvat ovat suojakansien valmistajan tekemiä renderöintejä, jossa puhelin esitellään jokaisesta kuvakulmasta ja joista nähdään jälleen, ettei mallissa ole juuri lainkaan surureunoja.

Tiedämme jo aiempien kuvien perusteella sekä jälleen näistä renderöinneistä, että tämä onnistuu siksi, että OnePlus 7:ssä on pop-up-kamera.

Kuva 1/3 Näistä huomaa pop-up-kameraa varten tehdyn aukon. Lähde: @Sudhanshu1414 Kuva 2/3 Edessä ei ole lainkaan näyttölovea. Lähde: @Sudhanshu1414 Kuva 3/3 OnePlus 7:ssä näyttäisi olevan kolme kameraa. Lähde: @Sudhanshu1414

Muita kuvista havaittavia yksityiskohtia ovat kolme takakameraa, 3,5 mm puhelinliitännän sekä erillisen sormenjälkitunnistimen puute. Jälkimmäinen on tosin luultavasti sisäänrakennettu suoraan näyttöön samaan tapaan kuin OnePlus 6T:ssä.

Mikään näistä ominaisuuksista ei ole kuitenkaan varsinaisesti uutta tietoa, mutta ne varmentavat jo aiemmassa olevia väitteitä, mikä tekee niistä entistä todennäköisempiä. Tai yllä olevat kuvat on tehty juuri näiden aiempien huhujen perusteella.

Saamme asiaan kuitenkin varmuuden melko pian, sillä OnePlus 7 julkaistaan näillä näkymin touko- tai kesäkuussa.

Vaikka OnePlus 7:n muotoilu ei tuo suuria yllätyksiä, puhelimen speksit ja ominaisuudet saattavat silti tarjota vielä paljastuksia, sillä niistä ei ole vielä kuultu huhuja. Uskomme kuitenkin vuotojen lisääntyvän tulevien viikkojen aikana ennen mallin virallista julkaisua.

Lähde: BGR