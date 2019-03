Lekkede bilder av OnePlus 7 bekrefter sprett-opp-kamera i stedet for skjermhakk

De siste månedene har vi stadig hørt rykter om hvordan OnePlus 7 kan komme til å se ut og funksjonene den kan få, og nå har nye lekkede bilder gitt oss et enda bedre inntrykk av utseendet til det nye flaggskipet.

OnLeaks, som ofte står for troverdige lekkasjer, har delt en rekke svært overbevisende bilder av det som skal være OnePlus’ kommende flaggskip, i tillegg til en 360 graders video som viser den i all sin prakt. Alt dette stammer opprinnelig fra Pricebaba.

Bilde: @OnLeaks

Bilde: @OnLeaks

Som vi også tidligere har fått inntrykk av, ser det ut til at OnePlus 7 blir tilnærmet helt fri for skjermkanter, og at den dropper skjermhakket helt. I stedet vil frontkameraet sprette opp fra toppen av telefonen.

Baksiden er på sin side utstyrt med tre kamerasensorer og en blits, og vi antar at de to ekstra kameraene gir tele- og vidvinkelmuligheter.

Resten av telefonen ser ut til å være stort sett uforandret fra forrige OnePlus 6T, og den har en USB-C-port, én høyttaler på undersiden, og volum, av-/på-knapp og skyveknapp for å skru av ringelyden på siden.

Som vi vet fra tidligere, var OnePlus 7 det første flaggskipet som skulle få 5G-støtte, takket være Qualcomm Snapdragon 855-brikken, men det er derimot ikke ventet at den får trådløs lading.

Utover det vet vi ikke så mye sikkert om OnePlus 7, men ryktene peker mot en skjerm på 6,5 tommer, skjermforhold på 21:9 og økt oppløsning sammenlignet med Full HD-oppløsningen OnePlus har holdt seg til tidligere.

Det er også usannsynlig at den vil få mindre RAM enn de 8 GB-ene forrige modell hadde, og batterikapasiteten vil sannsynligvis økes noe for å veie opp for det økte forbruket til prosessoren og skjermen.

Dessverre peker alt dette mot en flaggskip-telefon som kan komme til å koste betydelig mer enn hva OnePlus-telefoner har kostet tidligere, men vi kommer ikke til å vite noe sikkert om pris heller før telefonen blir offisielt lansert.