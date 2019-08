IFA 2019: Alt vi venter å få se i Berlin

Hvis du bor i Europa og elsker teknologi, burde du ha IFA 2019 på radaren. Dette er Europas største teknologipregede messe, og den tjener som utstillingsmonter for all mulig kul teknologi, som 4K-fjernsyn, lydplanker, høyttalere og smarttelefoner som skal komme senere i år.

Og hvis dette skulle lyde veldig kjent, kan det være fordi du har hørt om CES, det amerikanske motstykket som finner sted i Las Vegas i Nevada i januar hvert år. Mens de to messene på mange måter er ganske like, konsentrerer IFA seg mer om den europeiske teknologiarenaen – noe som innebærer tonnevis av TVer fra Philips, Panasonic og Hisense, og nye smarttelefoner fra Huawei, Honor og LG.

Så hva kan du vente deg av IFA 2019? Hvilke produsenter kommer med de mest oppsiktsvekkende bidragene, og kommer vi til å få noen store overraskelser? La TechRadars redaktører vie deg vei gjennom en av årets store teknomesser.

Det du trenger å vite

Hva er IFA? IFA arrangeres årlig i Berlin, og er Europas største messe for forbrukerteknologi. Her vises de kommende lanseringene fra noen av verdens største elektronikkmerker. Den har sine røtter tilbake til 1924, da den begynte som en radiomesse.

IFA 2019 vil arrangeres i perioden 8. til 12. september 2019, mens pressen får adgang til området noe før. Noen lanseringer vil også komme opp rett i forkant, så du kan vente deg at flere nyheter knyttet til IFA vil komme minst en uke i forveien, før det hele begynner å trappes opp den 4. september. Hvilke produsenter stiller ut? Hvis det er et selskap som produserer konsumentteknologi kan du vedde på at de vil være tilstede, fra ACER til ZTE og alle imellom. Noen produsenter kan arrangere egne begivenheter andre steder enn selve messesenteret i Berlin, men nesten alle vil være å finne der. Det eneste store navnet som vil mangle er Apple, som alltid velger å utebli fra IFA og CES.

De seneste ryktene og nyhetene om IFA 2019

Hundrevis, ja kanskje tusenvis av utstillere vil fylle hallene i Berlins messesenter under IFA 2019. Det er en altomfattende messe, der du finner dronedesignere skulder ved skulder med mikrobølgeovnsprodusenter.

Det kan være et mareritt å orientere seg blant alle nyhetene under messen. Så før offentliggjøringene oversvømmer nyhetsbildet, kan vi gi deg en oversikt over hva vi venter oss fra de største aktørene.

(Image credit: TechRadar)

Acer

Elektronikkprodusenten Acer satser hardt på IFA, og i 2019 har de til og med en egen foredragssekvens der vi kan vente oss at en stor porsjon av deres kommende produkter vil bli avslørt.

IFA er gjerne stedet det Acers Predator-spillserie får nye oppdateringer, og det er ofte her Acer avslører nye konseptprodukter, som spill-laptopen Predator 21X eller spillstolen Acer Predator Thronos. Vent deg sterke bidrag fra dette selskapet.

AMD

Med en populær Ryzen 3000 CPU og en Navi rDNA graphics-arkitektur som ventes å bli drivkraften i konsollene Xbox Project Scarlett og PS5, har AMD hendene fulle for tiden. Selv om de vanligvis er å se på IFA, venter vi oss ikke noen store kunngjøringer fra selskapet denne gangen.

(Image credit: Future)

BlackBerry

BlackBerry! Jepp. Husker du de telefonene? De er visst ikke helt utdødd riktig ennå. Det var en viss aktivitet rundt BlackBerry-merket da de kom med en ny mobil (nå produsert av TCL) i 2018, i form av BlackBerry Key2 LE.

Men vi står fortsatt uten spor av Key3 så langt i 2019, og merket viser heller ingen tegn til tilfriskning med det første, og da anser vi det som usannsynlig at vi vil få se en ny mobil med BB-navnet på årets IFA.

Dell

Vi venter å se en rekke nye produkter fra Dell under IFA 2019. Dell vil kunne overraske oss med å avduke et nytt XPS-produkt, eller benytte denne anledningen til å oppgradere flere produktlinjer i henhold til utviklingen i markedet ellers.

Dell og Alienware har virkelig vært jokere ved tidligere års IFA-messer. Og hvis det er ett felt der de kan stjele overskrifter, er det innenfor spillmaskinvare, så følg med på hva Alienware har å komme med på messen.

(Image credit: Future)

Fossil

Kroppsnære enheter fortsetter å være sterkt representert på IFA, og Fossil offentliggjør ofte nye klokker under messen. Vil vi få se Fossil Sport 2 der? Hvis ikke, kan du vente deg at Michael Kors eller Diesel står klare til å fylle det klokkeformede tomrommet rundt håndleddet ditt.

Garmin

Akkurat som Fossil, liker Garmin å pepre IFA med kroppsnære sportsprodukter, men de er i en litt annen stilling i år, der de entrer messen i kjølvannet av en travel periode med nye lanseringer. Vent deg å se Garmins allerede eksisterende produktserier, og ikke noe flunkende nytt.

HP

Den Houston-baserte datamaskinprodusenten pleier ikke å gjøre seg sepesielt bemerket under IFA, og foretrekker heller å bruke ressurser på Computex eller CES. Vi vil kanksje få se ett eller to nye produkter på messen, men neppe mer enn det. Men merkeligere ting har skjedd.

(Image credit: Hisense)

Hisense

Mens deres første serie med OLED-fjernsyn entrer butikkhyllene, innbiller vi oss at Hisense vil legge ned en stor innsats på IFA 2019. Deres nåværende toppmodell OLED TV har en høy veiledende pris, men mangler likevel noen funksjoner på toppnivå sammenlignet med konkurrentene.

Selv om merket har en tendens til å konsentrere seg om den rimeligere delen av prisspekteret, håper vi å få se minst én storslagen TV med mer luksuriøse egenskaper, med et tilgjengelig prisnivå.

Honor

Her er det noen som kan by på en overraskelse. Honor kunngjorde Honor Magic 2 under IFA i 2018, men brukte selve messen til også å markedsføre den allerede offentliggjorte Honor Play.

Honor 9X, 9X Pro og Honor Band 5 er nettopp blitt lansert i Kina, så kanskje IFA kunne markere deres europeiske markedsdebut? Uansett, ettersom selskapet hører hjemme under Huawei-paraplyen, må man regne med at moderselskapet gjør det meste av snakkingen.

(Image credit: Future)

Huawei

I fjor ventet Huawei til etter IFA med lanseringen av Mate 20 / 20 Pro, men de introduserte likevel serien med Mate 20 Lite i Berlin. Vi kan komme til å se noe lignende i år, der det lanseres en mobil i midtsjiktet, kanskje under navnet Mate 30. Toppmodellen får du neppe se, ettersom selskapet nå prioriterer sine egne messer.

Selskapet har også lekt seg med smart høyttalerteknologi, med sin AI Cube, som både er lydenhet og 4G router. Kan en 5G-oppdatering være på trappene?

Det kan også hende Huawei vil lansere en ny MateBook på messen. Laptopene deres, for eksempel Huawei MateBook 14, er blant favorittene våre, så vi ser frem til å kanskje få sett flere datamaskiner fra selskapet.

Intel

Intel vil vise seg frem under IFA 2019. Nå som konkurransen med AMD er tøffere enn på lenge, venter vi at de vil satse ganske kraftig under IFA. Vi tror Intel kan ha noen 10. generasjons Comet Lake prosessorer å vise oss, i tillegg til Project Athena-laptoper.

(Image credit: Future)

Lenovo

Selskapet bak Yoga-laptoper og Motorola-telefoner har planlagt en stor nattlig begivenhet under IFA 2019, kalt «Tech Life», som vil være åsted for avdukingen av en rekke produkter. Trolig vil flere av Lenovos toppmodeller for 2019 bli vist her, blant annet nye Yoga- og Thinkpad-enheter.

Husk at Lenovo også i økende grad markerer seg på smarthjem-arenaen. Tidligere i år ble vi for eksempel veldig imponert av Lenovo Smart Clock. Ikke bli overrasket om de benytter anledningen til å komme med enda flere smarthjem-produkter.

LG

TV- og hjemmekinoteknologi vil utvilsomt bli hovedattraksjonene på LGs IFA-stand, ettersom selskapet (som eneste faktiske produsent av denne teknologien), fortsetter å høste lovprisinger for sin OLED TV-teknologi.

De pleier også å ha mobiler i midtsjiktet på messen. I 2018 var det LG G7 One og LG G7 Fit – der de forlenger flaggskiplinjen nedover til de lavere prissegmentene. Når det gjelder lyd, håper vi å se flere frukter av deres partnerskap med det ledende britiske selskapet Meridian Audio.

Men LG er en bransjegigant, og de har vært borti de aller fleste tenkbare områder av konsumentteknologien, fra frysere til laptoper og fra skjermer til robotikk. I fjor var deres fremoverskuende CLOi-boter messens høydepunkt.

(Image credit: Future)

Motorola

Lenovos telefongren er blitt en håpets bastion for alle som er ute etter en smarttelefon i toppklassen til en lavere pris. Vanligvis har Moto en telefon eller to å vise på IFA. I 2018 fikk vi for eksempel Motorola One, en respektabel mobil i midtsjiktet. Selv om de neppe vil ta med seg noen toppmodeller til Berlin, er trolig flere fra mellomnivået på vei dit, om vi skal dømme etter tidligere messer.

Philips

Ettersom den europeiske (les: den bedre) grenen av Philips' TV-avdeling ikke får vist seg frem under CES, venter vi oss virkelig store saker fra selskapet under IFA 2019. Det er dette selskapets anledning til å skryte av seg selv, og vi venter oss at en ny og snasen OLED Ambilight-toppmodell skal lanseres under messen.

I tillegg fyrer Philips igjen opp tilbudet på lydfronten, der de børster støvet av den lenge bortglemte Fidelio-serien. De var en gang en stor aktør innenfor hodetelefoner – kan de komme igjen og erobre posisjonen tilbake?

Samsung

IFA pleide å være en stor telefonmesse for Samsung – ganske bokstavelig – ettersom det var her de for første gang viste frem din dengang så omfangsrike smarttelefonserie Note. Det vil vi ikke få se i 2019, ettersom selskapet allerede har lansert Note 10, Note 10 Plus, Watch Active 2 og Galaxy Tab S6 på sin egen messe tidlig i august.

Vent deg heller at Samsung konsentrerer seg om sine blendende QLED TV-er.

Som med LG, har Samsung en hånd i mange hyller i konsumentteknologimarkedet. Så om du er ute etter en vaskemaskin eller en nettilkoblet kjøleskapsfryser, så bare vent å se hva selskapet har å si på sin pressekonferanse i forbindelse med IFA 2019.

(Image credit: Sony)

Sony

IFA er ofte en stor messe for Sonys del, der de historisk sett har lansert smarttelefoner. Tidligere år har Xperia Z3 blitt lansert her, så ikke utelukk at en ny Xperia 2 (som viderefører 21:9 proporsjonene fra Xperia 1 som ble lansert tidligere i 2019) dukker opp. Det er også en sjanse for at vi vil få se enheter i mellomsjiktet.

I 2018 brukte de messen til å vise frem den merkelige kroppsnære enheten FES Watch U. Det er en mulighet for at vi vil få se flere kroppsnære enheter i år, eller i den minste noe spennende konseptdesign.

Sony vil naturligvis også ha mange Android-drevne OLED-fjernsyn å vise frem. Men hva er vi egentlig mest spent på? Vi håper på en oppfølger til de fantastiske støyskjermende hodetelefonene, Sony WH-1000XM3, som ble avduket ved fjorårets messe.

Skyggen fra PS5 vil dvele over begivenheten, men dessverre – vi vil spise laptopen vår hvis Sony bruker IFA som utskytningsrampe for sin nye konsoll.