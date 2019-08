IFA 2019: showdatum, utställare och allt vi förväntar oss att se i Berlin

Om du bor i Europa och älskar teknik, bör IFA 2019 vara på din radar. Det är Europas största teknikfyllda mässa och är ett utmärkt tillfälle för alla stora namn att visa upp sin allra häftigaste teknologi som bland annat 4K-TV-apparater, högtalare och mobiler, som kommer senare under året.

Om det låter bekant, beror det förmodligen på att du hört talas om CES, som är USA:s motsvarighet till mässan och som äger rum i Las Vegas i januari varje år. Även om de två mässorna definitivt har sina likheter, fokuserar IFA i en större utsträckning på den europeiska teknikscenen - Det innebär bland annat massor av spännande TV-nyheter från Philips, Panasonic och Hisense, samt nya mobiler från företag som Huawei, Honor och LG.

Så vad kan du förvänta dig av IFA 2019? Vilka tillverkare kommer att slå på stort och kommer det att dyka upp några oväntade överraskningar? Låt oss på TechRadar guida dig genom en av årets största teknikmässor.

Vad du behöver veta

Vad är IFA? IFA är Europas största konsument-teknikmässa, där kommande lanseringar från några av världens största elektronikmärken visas upp. Mässan grundades redan 1924 och var till en början en enkel radiokonvention. Nu hålls den varje år i Berlin.

Vilka märken ställer ut? Alla större teknikfokuserade företag kommer att finnas på plats, från Acer till ZTE och alla däremellan. Vissa företag väljer att hålla separata evenemang utanför Messe-konferenscentret i Berlin, men nästan alla kommer att närvara på ett eller annat sätt. Apple är det enda stora namnet som kommer att saknas från listan, eftersom de alltid väljer att hoppa över både IFA och CES.

Senaste nyheter och rykten kring IFA 2019

Hundratals, om inte tusentals, utställare kommer att fylla de stora hallarna i Berlins Messe-konferenscenter under IFA 2019. Det är en enorm utställning, där du kan hitta allt från drönardesigners till tillverkare av mikrovågsugnar.

Det kan vara något av en mardröm att hitta runt bland alla utställare och hålla koll på alla nyheter som presenteras. Så här får du en genomgång på vad vi förväntar oss att se från mässans större aktörer, så du inte missar något viktigt.

(Image credit: TechRadar)

Acer

Datorföretaget Acer ställer alltid upp på IFA och under årets mässa kommer de till och med hålla en presentation, där vi förväntar oss att få se en stor del av deras kommande serie presenteras.

IFA brukar vara mässan där Acers gamingserie Predator får uppdateringar och ofta där Acer debuterar konceptprodukter, som exempelvis gaminglaptopen Predator 21X eller gamingstolen Acer Predator Thronos. Du kan förvänta dig att få se många spännande nyheter från företaget.

AMD

Med deras Ryzen 3000-processorer som går riktigt bra och deras Navi rDNA-grafikarkitektur som förväntas användas i Xbox Project Scarlett- och PS5-konsolerna, har AMD fullt upp för tillfället. De brukar alltid vara med på IFA, men i år förväntar vi oss inga större tillkännagivanden från företaget.

(Image credit: Future)

BlackBerry

BlackBerry! Japp, du kommer väl ihåg de där mobilerna? De är inte helt borta från marknaden ännu, då vi fick se en ny mobil från märket (som nu tillverkas av TCL) under 2018 i form av BlackBerry Key2 LE.

Vi har inte fått höra något om en eventuell efterföljare till denna ännu och det verkar inte som att märket kommer att göra någon comeback än på ett bra tag. Därför känns det väldigt osannolikt att vi kommer att få höra om någon ny mobil från BlackBerry under årets IFA.

Dell

Vi förväntar oss att få se många nya produkter från Dell under IFA 2019. De kan överraska oss med ytterligare ett avslöjande av en ny XPS-produkt eller utnyttja möjligheten för lyfta fram övriga produktserier som kan behöva uppgraderas för att kunna hålla jämna steg med resten av konkurrensen.

Dell och Alienware har alltid varit något osäkra kort under IFA de senaste åren, men om de kommer att stjäla några större rubriker, så kommer det att vara inom gaming - så håll ett öga efter eventuell Alienware-utrustning som kan komma att presenteras under mässan.

(Image credit: Future)

Fossil

Wearables fortsätter att vara populärt under IFA och Fossil tillkännager vanligtvis två nya klockor under mässan. Kan det hända att vi får se Fossil Sport 2? Annars kan det hända att andra märken som Michael Kors eller Diesel står redo för att fylla i det klockformade tomrummet runt din handled.

Garmin

Precis som med Fossil, tycker Garmin om att utnyttja IFA för att presentera en rad sportfokuserade wearables. Läget är dock lite annorlunda för företaget i år, då de redan haft fullt upp med tillkännagivanden redan innan mässan. Du kan förmodligen förvänta dig att se varianter av Garmins befintliga serier, snarare än något helt nytt.

HP

Den Houston-baserade datortillverkaren bjuder vanligtvis inte på några större nyheter under IFA, då de föredrar att lägga krut på Computex eller CES. Det kan hända att vi får se en eller två nya produkter lanseras under mässan, men inte mycket mer än så.

(Image credit: Hisense)

Hisense

Då deras första OLED TV-apparater äntligen kommit ut till butik, kommer Hisense förmodligen att fortsätta med sitt fokus på teknologin under IFA 2019 och eventuellt bjuda på några uppgraderingar. Deras bästa OLED TV har ett högt utgångspris, men saknar några av de premiumfunktioner som konkurrensen erbjuder.

Även om märket vanligtvis lutar mot marknadens billigare sida, hoppas vi på att få se åtminstone någon produkt med lite lyxigare funktioner, fast till ett överkomligare pris.

Honor

Det här är ett av namnen som kan överraska. Honor tillkännagav Honor Magic 2 på IFA 2019, men gjorde även reklam för den nyligen tillkännagivna Honor Play under evenemanget.

Honor 9X, 9X Pro och Honor Band 5 har precis lanserats i Kina, så kan det hända att dessa produkter gör europeisk debut nu under IFA? Oavsett står alltid det här företaget lite i skuggan av Huawei, så förvänta dig att moderbolaget kommer att stå för större delen av snacket.

(Image credit: Future)

Huawei

Förra året sparade Huawei sina toppmodeller Mate 20 och Mate 20 Pro till efter IFA, men introducerade serien med Mate 20 Lite redan i Berlin. Det kan hända att vi får se något liknande i år också, där en modell i mellanklassen lanseras - eventuellt med Mate 30-namnet. Vi kommer förmodligen inte att få se någon toppmodell lanseras, då företaget verkar föredra att hålla sina egna evenemang för det.

Företaget har också pysslat lite med sin teknologi för smarta högtalare, med deras AI Cube som fungerar både som en ljudenhet och en 4G-router. Kan en 5G-uppgradering stå på schemat?

Det kan även hända att Huawei presenterar en ny MateBook under evenemanget. Deras laptops, som bland annat Huawei MateBook 14, är några av våra favoritlaptops, så vi ser fram emot att eventuellt få se några nya datorprodukter från företaget.

Intel

Intel kommer att närvara vid IFA 2019 och med tanke på att deras konkurrens med AMD har varit riktigt tuff under den senaste tiden, förväntar vi oss att de kommer att bjuda på något relativt stort under IFA. Vi tror att Intel kan ha några nya Comet Lake-processorer från den tionde generationen att visa upp, samt Project Athena-laptops.

(Image credit: Future)

Lenovo

Företaget bakom Yoga-laptops och Motorola-mobiler har ett stort evenemang planerat för IFA 2019 som de kallar för "Tech Life", där vi kommer att få se ett stort antal produkter avtäckas. Vi kommer förmodligen att få se Lenovos allra bästa produkter för 2019 presenteras här, som bland annat nya Yoga- och ThinkPad-enheter.

Kom även ihåg att Lenovo har tagit ett allt större kliv in i marknaden för smarta hem. De imponerade verkligen på oss tidigare under året med sin Smart Clock. Så bli inte förvånad om de kommer med nya tillskott till sin lista över smarta hem-produkter.

LG

TV- och hemmabioteknik kommer utan tvekan att vara de stora snackisarna under LG:s utställning vid IFA 2019, då företaget fortsätter att imponera på sina konsumenter med sin OLED TV-teknologi.

De brukar även visa upp mobiler i mellanklassen under mässan. Under 2018 fick vi se LG G7 One och LG G7 Fit, som var billigare versioner av toppmodellen. När det kommer till ljud, hoppas vi på att få se fler spännande resultat från deras samarbete med de brittiska experterna Meridian Audio.

LG är dock en riktig jätte inom industrin och har i princip en fot på varje teknikmarknad du kan tänka dig, från frysar till bärbara datorer och skärmar till robotik. Förra året fick vi bland annat se deras CLOi-bottar, som blev en av höjdpunkterna.

(Image credit: Future)

Motorola

Lenovos mobilfilial har blivit något av en räddande ängel för alla dem som söker avancerade mobiler med premiumfunktioner, men som har en lite tajtare budget. Motorola presenterar vanligtvis en eller två mobiler under IFA. Under 2018 fick vi exempelvis se Motorola One, som är en bra mobil i mellanklassen. Det är ganska osannolikt att vi kommer att få se en ny toppmodell presenteras i Berlin, men fler mobiler i mellanklassen kan definitivt komma att dyka upp.

Philips

Eftersom den europeiska delen från Philips TV-division inte hade möjlighet att närvara vid CES, förväntar vi oss riktigt stora saker från märket under IFA 2019. Nu är det tillverkarens tur att få stå i rampljuset ett tag och vi förväntar oss bland annat att nya OLED Ambilight kommer att presenteras under showen.

Philips har dessutom börjat lägga lite extra fokus på sin ljudavdelning igen och har dammat av sin gamla Fidelio-serie. En gång i tiden var detta ett mäktigt namn inom hörlurar, kan det hända det är tillbaka för att återta sin position?

Samsung

IFA brukade vara en enorm mobilshow för Samsung och det var bland annat här de presenterade sin Note-serie för första gången. Det kommer inte att vara fallet under årets mässa, då företaget lanserade Note 10, Note 10 Plus, Watch Active 2 och Galaxy Tab S6 redan i början av augusti.

Du kan istället förvänta dig att Samsung kommer att lägga fokus på sina QLED TV-apparater.

Samsung håller precis som LG på med en mängd olika teknikprodukter. Om du planerar att köpa en ny tvättmaskin eller en ny frys, kan det alltså vara en bra idé att vänta och se vad företaget har att bjuda på under IFA 2019.

(Image credit: Sony)

Sony

IFA brukar vara en stor mässa för Sony, då de brukar välja att lansera sina nya mobiler här. Under förra året introducerade de exempelvis Xperia Z3, så det finns en chans att vi kommer att få se Xperia 2 dyka upp (som en uppföljare till Xperia 1 som lanserades tidigare under 2019). Det finns även en chans att vi kommer att få se nya enheter i mellanklassen.

Under mässan 2018 passade de även på att lansera den underliga FES Watch U-klockan, så det finns en chans att vi kan få se fler bärbara enheter i år eller åtminstone några spännande konceptdesigner.

Sony kommer naturligtvis också ha gott om Android TV-drivna OLED-apparater att visa upp, men vad ser vi egentligen fram emot allra mest? Vi hoppas på att få se efterföljaren till Sony WH-1000XM3-hörlurarna i världsklass, som presenterades under fjolårets mässa.

Skuggan av PS5 kommer att ligga över evenemanget, men vi hade blivit oerhört förvånade om företaget valt IFA som tillfället att lansera sin nya konsol.