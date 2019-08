Samsung Galaxy Fold kan lanseras på nytt nästa vecka, efter månader med förseningar

Även om vi redan börjat få se rapporter om Samsung Galaxy Fold 2 på nätet, har den första modellen från den sydkoreanska tillverkaren fortfarande inte gjort sin officiella debut. I juli lovade Samsung att lansera sin Galaxy Fold på nytt i september, men gav inget specifikt datum.

En ny rapport från koreansk media föreslår dock att Samsung valt den 6 september som datumet för det officiella tillkännagivandet.

Det är samma dag som Europas största teknikmässa drar igång i Berlin, så det hade inte förvånat oss om Samsung väljer att använda IFA 2019 som en lanseringsplattform.

Väntan kan äntligen vara över

Även om Samsung ursprungligen var menad att lansera i april i år, resulterade ett flertal designbrister i att företaget avbröt alla förbeställningar och sköt fram lanseringen av enheten.

I juni gick representanter från Samsung ut och berättade att de "flesta" av problemen med Galaxy Fold hade åtgärdats och att enheten eventuellt skulle få ett nytt lanseringsdatum under juli. Enhetens lansering blev dock ytterligare framskjuten kort därefter, men under tiden bjöd Samsung sina fans på Galaxy Note 10 och Galaxy Note 10 Plus.

Enligt den koreanska rapporten, var det från början tänkt att Galaxy Fold skulle släppas sent i september, men nu verkar företaget ha bestämt sig för att lansera enheten lite tidigare. Sydkorea kommer tydligen att få den böjbara mobilen först. USA och Kina kommer också att få mobilen under september, men något exakt utgivningsdatum har inte avslöjats ännu.

Tillgängligheten på övriga marknader är fortfarande oklar, men vi är säkra på att vi kommer att få höra mer om detta om Samsung faktiskt lanserar Galaxy Fold på nytt den 6 september.