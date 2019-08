Samsungs Galaxy Fold kan blive relanceret i næste uge – efter måneders forsinkelse

Samtidig med at der går rygter om Samsung Galaxy Fold 2på nettet, har den forrige fejlbehæftede originale model endnu ikke haft sin (anden) debut. Samsung lovede i juli at relancereGalaxy Foldi september, men kom ikke med nogen nærmere dato.

Ifølge en ny rapportfra et koreansk medie ser det nu ud til, at Samsung har valgt d. 6. september til den officielle afsløring.

Dette er samme dato Europas største tech-messe åbner i Berlin, så det kommer ikke som nogen overraskelse, hvis Samsung vælger at benytte IFA 2019 som platform for lanceringen.

Ventetiden kan endelig være forbi

Selvom Samsung Galaxy Fold oprindeligt skulle være lanceret i april i år, har adskillige fejl i designet tvunget udviklerne tilbage til tegnebrættet, imens firmaet har annulleret alle forudbestillinger.

Da vi nåede frem til juni, var de ”fleste” af problemerne med Fold blevet rettet, og det så ud som om, at telefonen ville blive lanceret i juli. Den plan blev også hurtigt skrottet. I mellemtiden har Samsung stillet vores sult ved at sende Galaxy Note 10 og Note 10 Plus på gaden, og lod os igen vente på nyt omkring lanceringen af den nok mest interessante telefon i længere tid… igen igen.

Ifølge den koreanske rapport skulle Galaxy Fold oprindeligt blive lanceret sent i september, men firmaet ser nu ud til at have fremrykket denne dato, imens sydkoreanerne får fingre i den nye folde-telefon som de første. USA og Kina får den også i september, selvom der endnu ikke er sat nogen specifik dato på.

Tilgængeligheden på andre markeder er endnu usikker, men vi regner med at blive klogere i næste uge, hvis rygterne altså taler sandt og Samsung lancerer telefonen på IFA d. 6. september.