Il Samsung Galaxy Fold dovrebbe venire finalmente presentato settimana prossima

Anche se le prime notizie sul Samsung Galaxy Fold 2 stanno già imperversando su Internet, il modello originale deve ancora essere messo in commercio con il suo secondo debutto ufficiale. A luglio Samsung aveva indicato settembre come mese di lancio, senza però indicare una data precisa. Ora un nuovo rapporto di un'agenzia stampa coreana indica il 6 settembre come data prescelta.

Si tratta dello stesso giorno in cui si inaugurerà IFA 2019 e quindi non ci stupirebbe se Samsung scegliesse proprio Berlino come palcoscenico per l'annuncio.

L'attesa è finita

In origine Samsung Galaxy Fold avrebbe dovuto essere commercializzato in aprile, ma poi diversi difetti di fabbricazione hanno costretto il produttore coreano a bloccare i pre-ordini e a rimandare l'uscita.

A giugno alcuni dirigenti Samsung comunicavano che i problemi erano stati risolti e che il Fold sarebbe stato lanciato in luglio. Data che però è stata posticipata e sostituita con la presentazione dei due Galaxy Note 10.

Secondo l'ultimo rapporto Galaxy Fold il lancio era stato inizialmente fissato per fine settembre, ma ora il produttore ha deciso di anticiparlo di qualche settimana. Sarà disponibile inizialmente in Corea del Sud, Cina e USA mentre non sono chiari i tempi di commercializzazione per l'Europa. A questo punto però basterà aspettare una settimana per risolvere il mistero.