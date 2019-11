Galaxy Fold 2: un brevetto mostra come sarà il prossimo pieghevole Samsung

Il primo Samsung Galaxy Fold non è ancora disponibile ma già si trovano i brevetti relativi al successore Galaxy Fold 2.

Individuati da LetsGoDigital, due dei brevetti sono simili al modello attuale con lo schermo che si piega lungo la lunghezza, permettendo così di aprirlo come un libro. Ci sono tre fotocamere sul retro, due nel notch anteriore e una sopra al mini schermo che rimane visibile quando lo smartphone è piegato.

L'unica vera differenza rispetto all'attuale Galaxy Fold è la dimensione del notch che

risulta decisamente più piccolo. In un brevetto il notch è sistemato a sinistra invece che a destra.

(Image credit: Samsung / LetsGoDigital)

Il terzo brevetto è decisamente più interessante visto che la piegatura avviene orizzontalmente, un po' come con i vecchi cellulari a conchiglia. Il notch è nella parte centrale superiore e il display piegato risulta quadrato e non più rettangolare come nel classico Galaxy Fold.

Il resto delle caratteristiche è simile, a partire dalle fotocamere posteriori e anteriori. Bisogna però ricordare che i brevetti non diventano per forza prodotti commercializzati e comunque è improbabile che lo siano tutti e tre.

Bisognerà poi attendere a lungo per vederli in commercio visto che il modello originale dovrebbe essere disponibile a settembre... Non si sa nemmeno se la seconda generazione avrà un display da 6.7 o da 8 pollici.

Noi comunque vi aggiorneremo non appena avremo altre notizie.