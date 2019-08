Samsung Galaxy Fold, la data di uscita sembra sfidare l'iPhone 11

Samsung Galaxy Fold è stato annunciato a febbraio, e fin da subito non ha avuto vita facile, infatti è stato immediatamente richiamato per problemi strutturali , ma secondo alcune voci di corridoio, sembra essere in dirittura d'arrivo e la nuova data di uscita proprio dietro l'angolo.

Secondo il sito coreano The Investor , che tempo fa aveva pubblicato le precedenti indiscrezioni riguardanti il Galaxy Fold, il telefono pieghevole uscirà tra il 18 e il 20 settembre negli Stati Uniti e in Corea, con un lancio globale subito a seguire.

In precedenza avevamo sentito indiscrezioni secondo le quali lo smartphone pieghevole sarebbe stato rilasciato a settembre , e questo è l'intervallo di tempo più preciso che abbiamo avuto finora.

Probabilmente Apple non è molto contenta di questa data di uscita, dato che è esattamente quando ci aspettiamo di vedere svelato il nuovo iPhone 11 .

Di solito la nuova generazione di iPhone viene lanciata all'inizio di settembre, ma ci aspettiamo che quest'anno accada un po' più tardi rispetto agli anni precedenti a causa della fiera dell'elettronica IFA 2019 che si terrà dal 6 all'11 settembre, che probabilmente spingerà Apple a posticipare il suo evento di lancio.

Quindi cosa sceglieranno i consumatori, un nuovissimo iPhone 11 o l'intrigante Samsung Galaxy Fold? Nonostante l'iPhone sia incredibilmente costoso, ci aspettiamo che il Galaxy Fold riesca a superare, forse addirittura doppiare il prezzo di un iPhone standard, quindi probabilmente Apple vincerà questa sfida.

Ma c’è anche da dire che Samsung utilizzerà una tecnologia nuova di zecca, e chi non bada a spese potrebbe incuriosirsi e scegliere il nuovo Galaxy Fold (e speriamo che questa volta non abbia problemi strutturali).