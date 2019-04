Första testet: Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold är en av de mest spännande mobilerna under 2019 och vi har äntligen fått prova på den böjbara mobilen. Hittills har vi bara fått se den på scenen från ett avstånd eller bakom tjockt glas.

Nu när det bara är några veckor kvar tills Galaxy Fold officiellt släpps till försäljning, har Samsung beslutat att mobilen är redo för tidiga tester av media (om än bara för en begränsad tid).

Våra första intryck av Galaxy Fold är positiva. Böjningsmekanismen känns stabil, den stora skärmen på 7,3 tum ser fantastisk ut och det faktum att du enkelt kan böja den på mitten och lägga ned den i fickan är (minst sagt) coolt.

Den är dock inte helt utan brister. Den är både stor och tung och det går att se ett märkbart veck i skärmen. Läs vidare för att ta reda på vad vi tycker om Samsung Galaxy Fold hittills.

Bild: TechRadar

Samsung Galaxy Fold utgivningsdatum och pris

Du kan förbeställa Samsung Galaxy Fold från och med den 26 april i Sverige och den kommer att finnas tillgänglig från och med den 3 maj. Konsumenter i USA får möjlighet att köpa hem mobilen lite tidigare än konsumenter i Europa, då det officiella utgivningsdatumet för mobilen där är den 26 april och den går att förbeställa redan nu.

Du kommer att kunna förbeställa mobilen via Samsungs egna hemsida eller via Tele2, med leverans i början av maj.

Det är värt att notera att Samsung gått ut med att det enbart kommer att finnas ett begränsat antal enheter tillgängliga för förbeställning, så om du är intresserad av den nya mobilen och har 22 300 kronor över att spendera, bör du hänga på låset den 26 april.

Bild: TechRadar

Design

Samsung anser att Galaxy Fold har den mest naturliga formfaktorn för en böjbar mobil, med en skärm som viker sig in över sig själv för att ge skydd - ungefär som en laptop.

Samsung har varit oerhört noggranna med designen på sin första böjbara mobil. Detta är en mobil företaget arbetat på under tio års tid och som gått igenom över 1 000 olika prototyper. Företaget anser att detta är den allra bästa designen.

Böjningsmekaniken känns som ett naturligt sätt att öppna mobilen (efter så många års erfarenhet av att öppna böcker, har vi blivit ganska vana med rörelsen) och den är definitivt enklare att få ett grepp om, jämfört med den motsatta böjningen på Huawei Mate X.

När du öppnar upp Galaxy Fold avslöjas skärmen på 7,3 tum och de dubbelaxliga gångjärnen i 20 delar hoppar i plats och hindrar dig från att böja skärmen längre än 180 grader.

Om du böjer tillbaka skärmen, stängs Samsung Galaxy Fold med ett tillfredsställande klick, som gör dig säker på att den inte kommer att böjas upp av misstag i din ryggsäck.

Bild: TechRadar

Samsung ägnade mycket tid på de dubbelaxliga gångjärnen, som ger ifrån sig ett tydligt klick när du öppnar och stänger mobilen under användning och som rör sig mjukt och smidigt mellan de två lägena. Det är designat att klara över 200 000 upp- och nedvikningar, något som resulterar i 100 gånger per dag under fem års tid. Den här mobilen bör alltså hålla ett bra tag.

Den känns verkligen stark och stabil, som en mobil som kan hantera den upprepade handlingen utan problem. Det är även en fin detalj att gångjärnet försvinner in i själva kroppen på mobilens halvor när den är öppnad helt.

Fingeravtrycksläsaren är placerad på enhetens högra sida och hamnar bekvämt under tummen eller fingret. Denna fungerar även som en startknapp för Bixby. Håll bara in den för att aktivera Samsungs smarta assistent.

Även ström- och volymknapparna är placerade på ställen som är enkla att komma åt och på underkanten av Galaxy Fold hittar du en USB-C-ingång på ena sidan och en högtalare på den andra.

Bild: TechRadar

Mobilen har totalt två högtalare (den andra är placerad på mobilens övre kant) som ger ett stereoljud inställt av AKG och som har stöd för Dolby Atmos.

Trots att designen på Galaxy Fold är både kul och futuristisk, är den även stor, klumpig och tung. Dess dimensioner är 62,9 x 160,9 x 17 millimeter, något som innebär att den är dubbelt så tjock jämfört med de flesta mobiler. Det resulterar i att den inte är lika enkel att stoppa ned i fickan, speciellt om du är ett fan av tajta skinny jeans.

Den har en vikt på 269 gram, något som gör den till en av de tyngsta enheterna på marknaden. Som jämförelse väger Galaxy S10 Plus 175 gram, iPhone XS Max 208 gram och Huawei Mate 20 Pro 189 gram.

Galaxy Fold kommer att finnas tillgänglig i färgerna Space Silver, Cosmos Black, Martian Green och Astro Blue. Det är dock värt att notera att namnen kan skilja sig lite på den svenska marknaden, beroende på huruvida återförsäljare väljer att översätta dem eller inte. Du bör även vara medveten om att färgerna Martian Green och Astro Blue enbart kommer finnas tillgängliga att beställa via Samsungs egna hemsida.

Den Gorilla Glass 6-skyddade Galaxy Fold känns solid i handen, men den har inte riktigt samma premiumkänsla som sina S10-syskon, som ger en mer elegant känsla i handen.

En annan sak du bör känna till, är att Galaxy Fold är en extrem fingeravtrycksmagnet. Under vår tid med mobilen torkade vi konstant av den och den superreflekterande glaskroppen visar tydligt upp fingeravtryck.

Kolla in vårt galleri nedan, med lite bilder på Samsung Galaxy Fold:

Bild 1 av 13 Bild: TechRadar Bild 2 av 13 Bild: TechRadar Bild 3 av 13 Bild: TechRadar Bild 4 av 13 Bild: TechRadar Bild 5 av 13 Bild: TechRadar Bild 6 av 13 Bild: TechRadar Bild 7 av 13 Bild: TechRadar Bild 8 av 13 Bild: TechRadar Bild 9 av 13 Bild: TechRadar Bild 10 av 13 Bild: TechRadar Bild 11 av 13 Bild: TechRadar Bild 12 av 13 Bild: TechRadar Bild 13 av 13 Bild: TechRadar

Skärm

Samsung Galaxy Fold har två skärmar, med en HD+ Super AMOLED skärm på 4,6 tum på framsidan (i "mobil-läge"), något som känns lite litet enligt dagens standard där de flesta mobiler har skärmar på minst 5 tum.

Den blir att kännas ännu mindre på grund av de relativt stora ramarna både högst upp och längst ned på skärmen, som påminner lite om dem som användes på mobiler för 10 år sedan. Det är en kompromiss som måste göras, då all teknologi måste få plats någonstans. Fördelen med den lilla storleken är det faktum att den är enkel att hålla med bara en hand.

Utseendemässigt är det dock inte det mest behagliga att titta på. I en värld där ramar håller på att försvinna nästan helt och hållet, känns den här designen riktigt gammalmodig. Med tanke på priset för Samsung Galaxy Fold, kommer förmodligen vissa att anse att mobilen (åtminstone i "mobil-läge") inte matchar sin premium-prislapp.

Den lilla skärmen är dock både ljus och skarp, där Samsungs Super AMOLED-paneler ger gott om färg. Det är enkelt att navigera omkring i Android och det är användbart för att kolla notifikationer, läsa meddelanden och för att kontrollera musikuppspelning.

Den större skärmen har ett avancerat kompositpolymerlager, som är fäst på kroppen med ett böjbart lim. Detta är något som gör det möjligt för lagret att stanna kvar på enheten, även om det böjs eller viks. Det är dessutom den tunnaste skärmen Samsung någonsin tillverkat.

Den främre skärmen på 4,6 tum (Bild: TechRadar)

När du böjer upp mobilen, får du en QHD+ Dynamic AMOLED-skärm på 7,3 tum som är ljus, skarp och tydlig med mycket färg. Den har dessutom stöd för HDR10+, något som ger en förbättrad tittarupplevelse med videor som stöds.

Det finns dock en ganska stor detalj att notera med denna skärm, nämligen det synliga vecket.

Om du kollar på skärmen från en vinkel, går det att se ett märkbart veck som sträcker sig längs skärmens längd i mitten, precis där den böjs. Detta är ingenting som går att undvika och du kommer helt enkelt bli tvungen att acceptera det faktum att det är där.

Om du däremot kollar på skärmen rakt framifrån, är vecket mycket mindre tydligt (det går dock fortfarande att se) och när vi startade Asphalt 8 för ett snabbt race försvann vecket, då vi fokuserade på spelet istället och inte tänkte på det.

Enligt Samsung kommer vecket inte att bli tydligare med tiden, så du behöver förmodligen inte oroa dig om du var orolig att det skulle bli ännu tydligare efter en tid med mobilen. Vi kommer dock bara få reda på detta med säkerhet om ett år eller två.

Skärmen på 7,6 tum. (Bild: TechRadar)

Gränssnitt och prestanda

Du kan använda Samsung Galaxy Fold på ett flertal olika sätt. När den är stängd befinner den sig i ett "mobil-läge", som fungerar bäst för allt du gör med en hand, som att ringa samtal och spela upp musik.

Om du däremot öppnar upp den till ett "surfplatte-läge", gör den större skärmen det enklare med saker som sociala medier, meddelanden, surf på webben och bildredigering.

Varje gång du byter mellan skärmarna, kommer apparna att följa med och anpassa sig enligt dina användningsmönster för en snabb och smidig upplevelse. Om du exempelvis öppnar Maps i "mobil-läget" och sedan byter till "surfplatte-läget", kommer Google Maps att följa med och även visas på den större skärmen.

Alla appar som finns förinstallerade på Galaxy Fold har stöd för denna smidiga övergång mellan de olika skärmarna, men det kommer att vara upp till apputvecklare att göra sina egna appar kompatibla.

Enligt Samsung är det enkelt att lägga till funktionen, då det inte kräver att befintliga appar görs om och att det är möjligt att helt enkelt lägga till extra funktioner till dem. Vi måste dock vänta och se för att få reda på hur många apputvecklare som kommer att anpassa sig till detta.

Du kan dessutom använda upp till tre olika appar sida vid sida på den stora skärmen, tack vare Multi-active-läget på Galaxy Fold.

Du har mer än tillräckligt med kraft under huven, då Galaxy Fold har en åttakärnig processor baserad på 7 nanometersarkitektur och 12 GB RAM. Det innebär att Android 9 (i kombination med Samsungs One UI), fungerar bra och appar laddas riktigt snabbt.

Du får dessutom 512 GB internminne inuti Galaxy Fold, något som ger dig gott om utrymme för appar, spel, filmer, musik, bilder och mer. De allra flesta användare kommer aldrig att få slut på plats. För riktigt intensiva användare, är det dock värt att notera att Galaxy Fold inte erbjuder expanderbar lagring, något som innebär att du är fast med de 512 GB som följer med vid köp (om du inte väljer att använda molnlagring då).

Bild: TechRadar

Kameror och batteri

Samsung Galaxy Fold har sex kameror. Du hittar den huvudsakliga trippelkameran på baksidan av enheten och den består av en huvudsensor på 12 megapixel (f/1.5/2.4, OIS), som får sällskap av en telefotolins på 12 megapixel (f/2.4, OIS) och en ultravidvinkelslins på 16 megapixel (f/2.2).

Detta är exakt samma uppsättning som du hittar på Samsung Galaxy S10 och Galaxy S10 Plus, så prestandan bör vara utmärkt, även om vi inte fick chansen att testa dem, då Galaxy Fold inte körde sin slutgiltiga programvara under våra tester.

På framsidan av Galaxy Fold hittar du en kamera med 12 megapixel (f/2.2) ovanför skärmen på 4,6 tum, för selfies eller hastigt arrangerade videokonferenser. Om du öppnar upp Galaxy Fold, hittar du en dubbelkamera i en flärp placerad i skärmens övre högra hörn. I flärpen finns det en kamera med 10 megapixel (med samma specifikationer som selfiekameran) och som får sällskap av en kamera med 8 megapixel (f/1.9) för skärpedjup, som ger mobilen information för Samsungs bokeh-effekt i Live Focus-läget.

Bild: TechRadar

Om vi byter fokus till batteriet, bryter Samsung traditionen igen med två batterier istället för ett, med ett placerat i varje halva av mobilen. De två batterierna arbetar tillsammans för att ge en total kapacitet på 4 380 mAh, något som Samsung hävdar ska ge tillräckligt med kraft för att räcka hela dagen. Det beror dock en hel del på hur mycket du använder mobilen.

Om du exempelvis främst använder mobilen i sitt "surfplatte-läge", med skärmen på 7,3 tum, kan du förmodligen förvänta dig att batteriet kommer att dräneras mycket snabbare. Vi måste dock testa mobilen lite grundligare innan vi kan uttala oss med säkerhet kring detta.

Galaxy Fold har stöd för trådlös laddning och har dessutom samma Wiresless PowerShare-funktion som Galaxy S10 och S10 Plus, som gör det möjligt för dig att ladda andra kompatibla enheter på mobilens baksida.

Den har till och med en liten magnet vid laddningsspolen för att hålla enheter (som Galaxy Buds) på plats och förhoppningsvis hindra dem från att glida av så enkelt.

I förpackningen

Samsung Galaxy Fold har ett riktigt rejält pris, men den kommer åtminstone förpackad som en premium-enhet bör. Förpackningen är tillverkad av miljövänligt material och är dekorerad med Samsungs snygga Fold-mönster.

När du öppnar förpackningen hittar du mobilen, laddningsplattan och sladden, men det är mer än så. Samsung skickar dessutom med ett par trådlösa Galaxy Buds (till ett värde av 1 590 kronor) tillsammans med ett tunt och lätt, men ändå starkt skal till Galaxy Fold, för lite extra skydd.

Alla Galaxy Fold-kunder får dessutom ett års gratis försäkring via Samsung Care Plus, som täcker bland annat olyckshändelser och vattenskador. Slutligen får du dessutom med ett års YouTube Premium-prenumeration i paketet.

Tidigt omdöme

Samsung Galaxy Fold är ett spännande, nytt tillskott på mobilmarknaden, som bryter den gamla vanliga form vi blivit så vana med och ger oss en sprillans ny mobil som kan skryta med två skärmar, två batterier och hela sex kameror.

Visst, den är riktigt dyr, men det är fallet med alla första generationer av ny teknologi. Många kommer att peka ut dess storlek, vikt, vecket i skärmen och de tjocka ramarna runt den mindre skärmen som negativa delar, något som kommer att vara tillräckligt för att avskräcka vissa från ett köp.

Galaxy Fold må vara den första enheten av sitt slag, men kommer inte att vara den sista. Tillsammans med Huawei Mate X, introducerar den en helt ny mobil formfaktor som inte bara kommer att finslipas och förbättras, men även göras mer prisvärd och få ett överkomligare pris under de kommande 12 till 18 månaderna. Du kommer att ha den här mobilen att tacka för det. Om du är en av dem som vill ligga steget före kurvan, finns Samsung Galaxy Fold här för dig redan nu. Det i sig är riktigt imponerande.