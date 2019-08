Samsung Galaxy Fold kan endelig nærme seg lansering etter måneder med utsettelser

Mens nyheter om Samsung Galaxy Fold 2 allerede har begynt å dukke opp på nettet, har den originale utgaven fortsatt ikke fått sin (andre) lansering. Samsung har tidligere sagt at den skal dukke opp i september uten å være mer spesifikke enn det, men nå melder et koreansk nettsted at Samsung har valgt datoen 6. september for den offisielle annonseringen.

Det er samme dato som Europas største teknologimesse IFA starter i Berlin, så vi blir ikke overrasket om det er her Samsung skal holde lanseringen.

Ventetiden kan endelig være over

Samsung Galaxy Fold ble som kjent opprinnelige lansert i april i år, men flere designfeil første til at lanseringen ble stanset.

I juni hevdet selskapet at «de fleste» av problemene var løst, og et lanseringen skulle skje i juli, men også denne datoen ble forskjøvet. I mellomtiden har Samsung rukket å lansere Galaxy Note 10 og Note 10 Plus.

Ifølge det koreanske nettstedet skulle Galaxy Fold opprinnelig lanseres sent i august, men selskapet har bestemt seg for å fremskynde den. Sør-Korea skal da være først ute, mens USA og Kina også skal få den i september. Når det kommer til Europa og Norge er altså fortsatt ikke kjent.

Dette får vi forhåpentligvis høre mer til uka, forutsatt at Samsung faktisk gjennomfører en lansering 6. september.