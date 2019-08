Samsung Galaxy Fold 2-patenter avslører tre mulige design

Den første utgaven av Samsung Galaxy Fold er ikke engang på markedet ennå, men det har allerede dukket opp flere patenter som viser mulige design for Galaxy Fold 2, og nå har det dukket opp tre til.

Det er LetsGoDigital som har gravd dem disse, og to av dem ligner mye på dagens Galaxy Fold med en skjerm som brettes på midten og åpnes som en bok. Det sitter også tre kameraer på baksiden, to i skjermhakket på innsiden og en over miniskjermen som er synlig når telefonen er brettet sammen.

Det meste er altså ganske likt, inkludert den brede skjermkanten rundt miniskjermen, og den største synlige forskjellen er at skjermhakket er krypet litt. En av patentene har også skjermhakket plassert et annet sted, nemlig på venstre side i stedet for høyre.

Det tredje patentet som har dukket skiller seg mer fra dagens modell, og den har en brett som går horisontalt langs midten i stedet for vertikalt. Her sitter skjermhakket øverst i midten, og den ytre skjermen er mer firkantet fremfor rektangulær.

Ellers er det mange likheter også her, med brede kanter langs den ytre skjermen og det samme utvalget av kameraer – tre på baksiden, to i skjermhakket og ett på utsiden.

Det er verdt å nevne at patenter ofte ikke nødvendigvis blir til ferdige produkter, og det er i hvert fall usannsynlig at vil få se alle disse designene realisert.

Vi antar også at vi må vente en stund på en ny modell, for det er nå ventet at originalen skal være klar for salg i september, og Samsung er nok ikke interessert i å lansere en oppfølger på en god stund ennå.

Utover disse patentene har vi heller ikke hørt mer enn løse rykter, og det debatteres til og med om den får en skjerm på 6,7 eller 8 tommer, noe som utgjør en ganske stor forskjell. Uansett skal vi TechRadar holde deg oppdatert på alt som kommer av nyheter om både Galaxy Fold og Fold 2.