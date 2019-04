Førsteinntrykk: Samsung Galaxy Fold

Samsung Galaxy Fold er først ute med en spennende ny formfaktor for telefoner. Den har sine svake sider som vil gjøre den uaktuell å kjøpe for mange, men de som vil ha det nyeste og beste innen teknologi bør sette Fold øverst på ønskelisten sin.

Samsung Galaxy Fold er en av de mest spennende smarttelefonene i 2019, og nå har vi endelig fått mulighet til å prøve den ut. Inntil nå har vi kun sett den fra avstand på scenen, og bak tykt glass.

Men nå, bare noen uker før Galaxy Fold kommer i offisielt salg, har Samsung bestemt seg for at media kan ta en titt på den (men kun i et begrenset tidsrom).

Vårt førsteinntrykk av Samsung Galaxy Fold er positivt. Foldemekanismen kjennes robust, den store 7,3 tommers skjermen ser flott ut, og det er helt klart stilig at du kan brette den i to og putte den i lomma.

Samtidig er den ikke fri for kontroversielle aspekter. Blant annet er den stor og tung, og den har en synlig brett i skjermen. Les videre for å finne ut mer om hva vi synes om Galaxy Fold så langt.

Bilde: TechRadar

Samsung Galaxy Fold: lanseringsdato og pris

Lanseringsdatoen i Norge og resten av Europa er satt til 3. mai, mens forhåndsbestilling åpner 26. april.

Samsung Nordic har annonsert at de vil ha en reservasjonsliste for de første telefonene som kommer til Norge, og disse telefonene blir tilgjengelig fra Samsungs nettside og fra Telia.

Den veiledende prisen i Norge er satt til ekstreme 21.000 kroner, noe som er omtrent på høyde med den kommende Huawei Mate X.

Bilde: TechRadar

Design

Samsung mener at Galaxy Fold har den mest naturlige formen for en brettbar telefon, der skjermen brettes sammen slik at den ligger beskyttet på innsiden.

Og selskapet har ikke tatt lett på dette. Ifølge dem selv har det tatt over 10 år og mer enn 1000 prototyper, før de har kommet frem til det de mener er det mest intuitive designet de kan lage.

Det er heller ikke noen tvil om at denne måten å åpne telefonen på føles naturlig – mange år med åpning av bøker har jo gjort denne bevegelsen veldig kjent – og det er helt klart lettere å bli vant til en den motsatte bretten til Huawei Mate X.

Når du åpner Galaxy Fold og avslører den 7,3 tommer store skjermen, vil den doble hengslen låse seg på plass slik at du ikke bretter de to sidene lenger enn 180 grader.

Når du brettet telefonen sammen igjen får du også et tilfredsstillende klikk, som gjør deg trygg på at den ikke vil åpne seg mens du har ikke bruker den.

Bilde: TechRadar

Samsung har brukt mye tid på den doble hengslen, og ved siden av de tilfredsstillende klikkene når den åpnes og lukket, har den også en jevn bevegelse mellom de to tilstandene. De er også designet for å tåle 200.000 åpninger og lukkinger, noe som tilsvarer 100 ganger hver dag i fem år, så den burde holde en stund. I tillegg er det ganske flott å se hvordan hengslen forsvinner inn i chassiset når enheten er helt åpen.

Fingeravtrykkleseren er plassert på høyre side av telefonen, og plasseringen gjør at den naturlig befinner seg under tommelen din mens du holder enheten. I tillegg fungerer den som en Bixby-knapp når du trykker på den.

Over denne sitter av/på-knappen og volumknappene som også er enkle å nå, mens USB-C-porten sitter på den ene underkanten og høyttaleren sitter på den andre.

Den andre høyttaleren sitter på oversiden av telefonen, og sammen produserer de stereolyd som er tilpasset av AKG. I tillegg støtter telefonen Dolby Atmos.

Bilde: TechRadar

Designet til Galaxy Fold er morsomt og futuristisk, men telefonen er samtidig også stor og klumpete. Sammenslått måler den 62,9 x 160,9 x 17 mm, og den er dermed dobbelt så tykk som de fleste smarttelefoner nå om dagen. Dermed er den ikke like enkel å putte i en lomme, og spesielt ikke om du bruke trange bukser.

Den veier også 269 g, og er dermed blant de tyngste telefonene på markedet. Galaxy S10+ veier til sammenligning 175 g, iPhone XS Max veier 208 g og Huawei Mate 20 Pro veier 189 g.

Galaxy Fold skal bli tilgjengelig i fargene Space Silver og Cosmos Black i vanlige butikker, mens Martan Green og Astro Blue med grønne og blå variasjoner kan spesialbestilles fra Samsungs nettside.

Galaxy Fold føles solid når du holder den i hånden, mye takket være at den er dekket av Gorilla Glass 6, men den har ikke helt den samme kvalitetsfølelsen som du får fra for eksempel S10-telefonene.

Det er også verdt å merke seg at Galaxy Fold er en magnet for fingeravtrykk. Vi måtte stadig tørke av vårt testeksemplar i løpet av perioden vi hadde med den, og den ekstremt reflekterende overflaten viser fingeravtrykkene veldig tydelig.

Nedenfor ser du en rekke bilder vi har tatt av Galaxy Fold:

Skjerm

Samsung Galaxy Fold er utstyrt med to skjermer, og skjermen på utsiden som er på 4,6 tommer og av Super AMOLED-typen føles litt liten etter dagens standard.

Den virker også enda mindre takket være de brede kantene over og under, som kan minne om telefoner fra rundt et tiår tilbake. Dette er nok likevel et kompromiss som er nødvendig for å få plass til alle teknologien på innsiden, og den begrensede størrelsen gjør det i hvert fall enkelt å bruke den med én hånd.

Estetisk er det derimot ikke særlig overbevisende. I en verden der skjermkanter er i ferd med å forsvinne helt, må vi si at dette føles gammeldags. Med tanke på prisen Samsung Galaxy Fold skal selges for, kan man også si at utseende i «telefonmodus» ikke helt står til prislappen.

Den lille skjermen er heldigvis lyssterk og skarp, og Samsungs Super AMOLED-teknologi leverer massevis av farger. Android-grensesnittet er også enkelt å navigere seg rundt i, og du kan enkelt sjekke varsler, lese meldinger og kontrollere musikkavspilling.

Den store skjermen på innsiden er laget av et avansert komposittmateriale som er limt til innsiden av chassiset, og det sikrer at skjermen kan bøyes og tøyes uten å ta skade. Dette er også den tynneste skjermen Samsung noen gang har laget.

Frontskjermen er på 4,6 tommer. (Bilde: TechRadar)

Når du bretter ut telefonen blir du møtt av den 7,3 tommer store QHD+-skjermen som leverer lyssterke, skarpe og fargerike bilder rett i fjeset ditt. Den støtter også HDR10+, og du får dermed en flott opplevelse ved videotitting.

Dessverre er det en ting vi må påpeke med denne skjermen, og det er bretten.

Når du ser på skjermen fra en skjev vinkel ser du nemlig en tydelig brett langs hele skjermen der den brettes. Dette er ikke noe som kan unngås, og du må bare leve med det hvis du går til innkjøp av denne telefonen.

Når det er sagt, så er bretten mye mindre synlig når du ser på skjermen rett forfra (selv om den fortsatt synes), og da vi fyrte opp Asphalt 8 og kjørte et løp ble den helt bort for oss mens vi fokuserte på spillet.

Samsung sier at bretten ikke vil bli mer synlig over tid, og det kan jo være beroligende for dem som ser for seg at den bare blir mer og mer merkbar etter hvert. Dette kan vi imidlertid ikke vite noe sikkert om før, det har gått et år eller to.

Den 7,6 tommer store skjermen. (Bilde: TechRadar)

Grensesnitt og ytelse

Du kan bruke Samsung Galaxy Fold på flere ulike måter. Når den er lukket kan du bruke den som en vanlig telefon med én hånd til for eksempel telefonsamtaler og musikkavspilling.

Åpner du den i nettbrettmodus, får du en mye større skjerm til sosiale medier, meldinger, nettsurfing og bilde- og videoredigering.

Hver gang du bytter mellom de to skjermene, vil du også se at alle apper følger deg på en sømløs måte. Har du Google Maps åpen på den lille skjermen, vil du altså se at du plukker opp på akkurat samme sted når du åpner opp enheten.

Alle apper som er forhåndsinstallert på Galaxy Fold støtter denne kontinuiteten, men det er opptil apputviklere å sikre at deres apper er kompatible.

Samsung sier det er enkelt å legge til denne funksjonaliteten fordi det ikke krever ombygging av eksisterende apper, men vi må bare vente og se hvor utbredt dette blir.

Du kan også bruke opptil tre apper side om side på den store skjermen.

Under panseret finner du mer enn nok krefter, takket være en 8 kjerners prosessor og 12 GB RAM. Det betyr at Android 9 og Samsungs One UI kjører jevnt og fint, og apper åpner seg raskt.

Du får også 512 GB lagring i Fold, og du har dermed godt med plass til apper, spill, filmer, musikk, bilder og annet, og for de fleste vil det være mer enn nok. Likevel er det verdt å nevne at Galaxy Fold ikke har minnekortplass, så det blir ikke mulig å utvide lagringsplassen.

Bilde: TechRadar

Kameraer og batteri

Samsung Galaxy Fold er utstyrt med seks kameraer. Tre av dem sitter på baksiden av enheten, og de består av en hovedsensor på 12 MP (f/1.5-f/2.4, OIS), et telefotoobjektiv på 12 MP (f/2.4, OIS) og en ultravidvinkelobjektiv på 16MP (f/2.2).

Dette er nøyaktig det samme oppsettet som du finner i Samsung Galaxy S10 og Galaxy S10+ så kvaliteten burde være sikret, men dette har vi ikke hatt mulighet til å teste skikkelig fordi programvaren ikke var ferdig ennå.

Du finner også et 10 MP-kamera på forsiden som kan brukes til kjappe selfier eller videosamtaler, mens innsiden har to kameraer i et stort skjermhakk som stjeler litt av skjermen.

Disse kameraene består av et 10 MP-kamera og et 8 MP dybdekamera som bidrar til uskarpe bakgrunner i Samsungs Live Focus-modus.

Bilde: TechRadar

Også på batterisiden har Samsung valgt en utradisjonell løsning, for her finner du ett batteri i hver halvdel.

De to batteriene leverer sammen en kapasitet på 4380 mAh, og Samsung sier at det skal holde til en hel dags bruk. Dette er likevel avhengig av hvordan du bruker den, og vi mistenker at tung bruk av den 7,3 tommer store skjermen vil bruke opp batteriet mye raskere. Dette må vi imidlertid teste mer før vi kan si noe sikkert.

Galaxy Fold støtter heldigvis trådløs lading, og den har også den samme omvendte ladefunksjonen som Galaxy S10 og S10+, slik at du kan lade kompatible enheter ved å legge dem på baksiden.

Den har til og med en liten magnet ved ladespolen for å holde enheter som Galaxy Buds på plass. Dermed unngår du at ladeetuiet glir av ved et uhell.

I esken

Prisen på Galaxy Fold er stiv, men den kommer også pakket i en eske som reflekterer det. Den er også laget av miljøvennlige materialer, og preget med Samsungs Fold-grafikk.

På innsiden finner du telefonen, laderen og ladekabel, men du får også med mer. Samsung har nemlig lagt ved et par Galaxy Buds, sammen med et slankt og lett etui som skal beskytte Galaxy Fold.

I tillegg får du et års garanti med på kjøpet gjennom Samsung Care+, og den dekker ulike typer skader fra fall og vann. På toppen har Samsung også lagt ved et års abonnement på YouTube Premium.

Vår tidlige dom

Samsung Galaxy Fold er et spennende tilskudd til smarttelefonmarkedet, og den bryter radikalt med de rektangulære dingsene vi har blitt så vant til. I stedet får du en unik telefon med to skjermer, to batterier og seks kameraer.

Den er uten tvil dyr, men det vil alltid være slik når det er snakk om første generasjon av en ny teknologi. Mange vil også ha problemer med størrelsen, vekten, skjermbretten og kantene rundt den lille skjermen.

Galaxy Fold er imidlertid mer enn en telefon. Sammen med Huawei Mate X byr den på en helt ny formfaktor som vil bli forbedret og raffinert i løpet av de neste par årene, og det vil du kunne takke denne telefonen for.

Vi du være først i køen kan Samsung Galaxy Fold ta deg inn i fremtiden allerede nå, og det i seg selv er imponerende.