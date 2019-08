Samsung Galaxy Note 10 Plus - recension.

Galaxy Note 10 Plus är Samsungs största och mest kraftfulla mobil hittills och dess Aura-färger återspeglar nästan symboliskt mobillyx från topp till tå. Den stora skärmen på 6,8 tum är perfekt kombinerad med sin S Pen och ett extra stort batteri. Tekniskt sett är det varken den snabbaste eller bästa kameramobilen som finns ute just nu, men det har enligt oss varit den roligaste mobilen att testa under 2019 tack vare dess fem kameror och smarta fotofilter. Det här är mobilen för dig som vill ha så mycket lyx som möjligt, innan de böjbara mobilerna börjar rulla in.

2-minuters recension

Låt oss presentera den 6,8 tum stora Galaxy Note 10 Plus, som är här för att motbevisa oss så fort vi slås av tanken: "Wow, mobilskärmar kan väl knappast bli större nu, eller?". För det är absolut möjligt.

Med sina 6,8 tum är detta en enorm mobil från Samsung med en lika enorm prislapp, men det är svårt att inte bli helt förälskad i både skärmen och Aura Glow-baksidan av glas - speciellt om du är en av dem som bara älskar lyxiga mobiler. Den är både klassledande och riktigt elegant.

Majoriteten av de bästa mobilerna idag har stora skärmar, bland annat flera modeller från Samsung, men den nya Note 10 Plus tar det hela ett steg längre jämfört med vad S10 Plus bjöd på sex månader tidigare och kan dessutom skryta med den Note-exklusiva S Pen som har nya trollstavsliknande gestkontroller.

Skärmar i dessa storlekar skriker nästan efter en stylus och när vi beskrev S10 Plus som Samsung-mobilen som "nästan hade allt", var det precis det här vi menade. Det måste dock finnas mer än så och Note 10 levererar nästan på alla fronter.

Dess kamerauppsättning bestående av fem kameror erbjuder ett "Live Focus"-porträttläge med roliga filter. Även om Pixel 3 fortfarande är snäppet vassare än Samsungs huvudkameror i svaga ljusförhållanden, tog de svartvita Color Point- och Big Circles-filtren våra selfies till en helt ny nivå. Note 10 Plus har den bästa selfiekameran vi någonsin testat.

Samsung väljer dock att gå ett steg längre med idéer vi egentligen inte behöver. Live Focus Video känns vettigt på papper, men du behöver bara testa funktionen en gång för att inse att du inte vill ha några distraherande suddiga effekter i bakgrunden i dina videor. Samma sak gäller AR Doodle - det är roligt att använda en gång, men det är riktigt onödigt. Det är årets AR Emoji/Animoji.

Du får även tillgång till dessa funktioner och en stylus på grundmodellen Note 10 på 6,4 tum, som har en lite mer användarvänlig skärm och ett billigare pris. Vad som är exklusivt för Note 10 Plus är snabbare specifikationer, en micoSD-ingång, ett större batteri och ultrasnabba laddningshastigheter.

Båda Note-mobiler 2019 saknar dock en sak och det är ett traditionellt 3,5 millimeters hörlursuttag. Samsung har slutligen bestämt sig för att följa den opopulära trenden i ett försök att göra sina mobiler tunnare och få plats med ett större batteri.

För att sammanfatta det hela får du alltså en fantastisk kamera för dina pengar, även om det inte är den bästa mobilkameran som finns ute just nu. Den är snabb, även om den återigen inte är den allra snabbaste mobilen du kan köpa heller.

Trots det är Note 10 Samsungs bästa mobil hittills och (viktigast av allt) har varit den allra roligaste mobilen att testa under 2019. Det här kan vara Samsungs sista stora mobil innan det är dags för Galaxy Fold-revolutionen.

Pris

Lanserade den 23 augusti efter ett tillkännagivande den 7 augusti

Modellen med 256 GB: 12 490 kronor

12 490 kronor Modellen med 512 GB: 13 590 kronor

13 590 kronor Jämförbar med iPhone XS Max, men ger bättre lagringsvärde.

Galaxy Note 10 specifikationer (Image credit: Future) Vikt: 196 gram

Dimensioner: 162,3 x 77,2 x 7,9 millimeter

Operativsystem: Android 9

Skärmstorlek: 6,8 tum

Upplösning: QHD+

Processor: Åttakärnigt chipset

RAM: 12 GB

Lagring: 256 GB eller 512 GB

Batteri: 4 300 mAh

Bakre kamera: 16 MP + 12 MP + 12 MP + VGA

Främre kamera: 10 MP

Vattentålig: IP68

Hörlursuttag: Nej

Stylus: S Pen

Utgivningsdatumet för Samsung Galaxy Note 10 Plus var fredagen den 23 augusti, efter att ha blivit tillkännagiven den 7 augusti. Du kommer att behöva betala mer för mobilen med en S Pen än i stort sett någon annan Android-mobil.

Den kostar 12 490 kronor (ett pris som matchar iPhone XS Max i de flesta regioner). Kom ihåg att det är för modellen med 256 GB internminne. Det är bättre än Apples motsvarighet, som enbart bjuder på 64 GB internminne. Samsung erbjuder dessutom en större skärm, S Pen och en microSD-ingång.

Det finns även en modell med 512 GB internminne, men den kostar lite mer med ett pris på 13 590 kronor. Bland annat Comviq säljer Note 10 Plus med det större lagringsalternativet på 512 GB, för en månadskostnad på 595 kronor i månaden med 10 GB surf.

Många mobiler på marknaden idag har stora skärmar, något som gör att Note 10 Plus inte riktigt känns lika speciell. Ingen av de övriga mobilerna har dock någon stylus, något som gör att Samsung ändå får en fördel.

Skärm

Enorm Quad HD+ skärm på 6,8 tum

Ett skärmhål i mitten där den främre kameran finns inuti skärmen

Skärmhålet är 26% mindre än det som används på S10 Plus

Lätt hänt att råka komma åt skärmen på grund av de minimala ramarna

Den 6,8 tum stora skärmen på Samsung Galaxy Note 10 Plus är så stor att vi nästan suktar lite efter innovationen som Samsung Galaxy Fold och andra böjbara mobiler bjuder på. Den rundade skärmen tar upp hela framsidan av mobilen och spiller även ut lite över sidorna.

Samsungs användning av effektfulla färger, en pixeltät Quad HD+ upplösning och en hög maximal ljusstyrka har alltid gjort att deras Super AMOLED-skärmar ser fantastiska ut. Nu är den ännu mera maxad för att verka extra uppslukande, något som väger upp för det faktum att du kan behöva sträcka dig för att komma åt vissa delar av skärmen ibland.

Skärmen på Note 10 Plus har inte den supersmidiga uppdateringsfrekvensen på 90 Hz som vi fått se på OnePlus 7 Pro och dess rundade kanter gör att det är lätt hänt att råka komma åt skärmen ibland, speciellt om du håller hårt om mobilen, men ingen annan mobil har en så här bra skärm.

Dess storlek på 6,8 tum kan nästan låta lite för stort. De senaste iPhones med en skärmstorlek på 6,5 tum var ju redan på gränsen, eller hur? Det är dock inte riktigt fallet. Dess bredd och omkrets är en bråkdel av en millimeter mindre än iPhone XS Max om du mäter och den väger dessutom mindre. Den är bara några millimeter högre.

Samsungs hemlighet till större skärmar med mindre kroppar är att använda ett centrerat skärmhål, där den främre kameran är placerad. Det här skärmhålet är 26% mindre än det skärmhål som användes på S10 och är dessutom mindre påträngande än Apples flärp. Det var enkelt att ignorera när vi kollade på Netflix.

Design

En hal glasbaksida innebär att du kommer vilja ha ett skal för bättre grepp

Inget hörlursuttag, men en microSD-ingång finns kvar

Tillgängliga färger i Sverige är Aura Glow och Aura Black

Även om det kan resultera i en del oönskade klick på mobilen, kommer du vilja ha ett fast grepp om Note 10 Plus. Den kan vara riktigt hal och är dessutom riktigt stor, så det är lätt hänt att den glider ur ditt grepp.

Vi har dessutom något av en hatkärlek till Aura Glow-färgen, då den blir smutsig och kladdig väldigt snabbt. I rätt ljus har den här färgen dock en fängslande regnbågseffekt, något som garanterat kommer få folk att titta en extra gång.

Den strömlinjeformade skärmen med det lilla skärmhålet för kameran, innebär att det inte finns något utrymme för IR-skannern som användes i Note 9- och Note 8-modellerna för en snabb och säker upplåsning via ansiktsigenkänning. Istället får du en fingeravtrycksläsare baserad på ultraljudsteknologi inbäddad i skärmen, som fungerade som en bra ersättare under våra tester. Teknologin verkar ha förbättrats.

Strömknappen har dessutom bytt plats i år och är numera placerad på mobilens vänstra sida, tillsammans med den omtalade Bixby-knappen. Det är ett bra val. Bixby förblir för övrigt en helt medioker röstassistent och det tar ett tag att bli van med strömknappens nya placering. Du kommer förmodligen att trycka på fel knapp ett antal gånger i tron om att det är volymknapparna, innan du vänjer dig.

Alla nya designval är inte riktigt lika bra - det traditionella 3,5 millimeters hörlursuttaget är exempelvis borta. Samsung har istället valt att använda en USB-C-port, så du kan ansluta USB-C-hörlurarna som följer med i förpackningen vid köp. Det var egentligen bara en tidsfråga innan det skulle hända.

S Pen

Det bästa sättet att notera anteckningar, markera skärmdumpar och signera formulär

Funktioner som vi älskar som gör comeback: Remote Camera Shutter, Screen Off Memo

Nya funktioner: Air Gestures, "bättre" igenkänning vid handskrift

Note-mobilens hemliga vapen är dess S Pen-stylus och årets modell kommer med några nya smarta tricks. Inget av dem är dock tillräckliga för att övertyga dig om att köpa den här dyra mobilen.

De är faktiskt de tidigare funktionerna som väger tyngre och är mycket mer övertygande. Du drar ut S Pen från det nedre högra hörnet på Note 10 Plus. Den är kortare och tunnare än tidigare, men bjuder fortfarande på samma fantastiska funktionalitet.

S Pen är det bästa sättet att ta och redigera bilder på en mobil, medan Screen Off Memo förblir det snabbaste sättet att skriva ned anteckningar så snabbt som möjligt. Du behöver inte ens starta skärmen på Note 10.

Remote Shutter är också tillbaka och är det bästa sättet att ta bilder från ett avstånd tack vare S Pens Bluetooth LE-funktion. Något som är nytt för Note 10 Plus är ett gyroskop och en accelerometer för ännu mer magi via "Air Gestures".

Air Gestures låter dig zooma in och ut med kameran med hjälp av medurs- och moturs-rörelser, samt svepa mellan menyer genom att vifta höger eller vänster med handen. Det krävdes nästan lite för mycket arbete för att få dessa funktioner att fungera som de skulle.

S Pen gjorde oss mästare på att ta selfies, då vi kunde ställa in kameraappen på att ta bilder i flera olika lägen och ta en mängd roliga bilder med Live Focus. För det mesta fungerade allt som det skulle, men du behöver verkligen ett stativ för detta.

Att ta bilder på ett avstånd med Note 10 i stora städer som Stockholm är inte helt lätt utan ett stativ, då det finns väldigt få platta ytor. Det innebär att du kommer att få en mängd osmickrande bilder från låg vinkel och egentligen - vem bär runt på ett stativ för att ta bilder med en mobil?

Den andra nya S Pen-funktionen är bättre igenkänning vid handskrift. Den fungerar helt okej, men det sker fortfarande en hel del misstag. Den hade ironiskt nog svårt att omvandla våra handskrivna ord "Det här är text" till tryckt text några gånger. Den är bättre, men fortfarande långt ifrån perfekt.

Fem kameror

Inte de bästa, men de roligaste kamerorna att använda

Huvudkameran på 12,3 MP drar nytta av Night Mode, men överträffas fortfarande av Pixel 3 i svaga ljusförhållanden

Ultravidvinkels- och 2x zoom telefoto-linserna erbjuder intressanta perspektiv, något Pixel 3 inte har

Porträttfilter som Color Point och det nya Big Circles gör detta till den bästa selfiekameran

Note 10 Plus levererar när det kommer till hajpen över dess fem kameror, med varierande perspektiv och utmärkt prestanda från samtliga - något vi även fick se på LG G8 med dess sex kameror.

Det finns fyra kameror på baksidan, där huvudkameran på 12 megapixel tar likadana ljusa bilder med fantastiska färger som Samsung är kända för sedan innan. Den presterar bra, även om den nästan är exakt likadan som kameran som används på Samsung Galaxy S10 Plus.

Bilder som tas i svaga ljusförhållanden ser bättre ut än någonsin tidigare tack vare ett dedikerat Night Mode. Utan det får det folk att se ut som misslyckade Photoshop-projekt, med alldeles för mycket airbrushing.

Med Night Mode aktiverat, blev denna effekt inte alls lika tydlig, men vi fick istället mer brus på grund av den ökade exponeringen. I de allra mörkaste ljusförhållandena, föredrog vi dock lite mer brus över airbrush-effekten. Av just denna anledning är Google Pixel 3 den snäppet vassare mobilkameran, då den erbjuder överlägsen bildbehandling i sitt Night Sight-läge, något som gör den till det bästa alternativet för fotografering på kvällar eller i mörka barer och restauranger.

Det som sticker ut mest är telefotolinsen på 12 megapixel och ett bländartal på f/2.1 samt ultravidvinkelslinsen på 16 megapixel och ett bländartal på f/2.2. De ger dig bilder i olika perspektiv, medan VGA Depth-linsen (exklusiv för Note 10 Plus) hjälper till att applicera "Live Focus"-bokeh-effekten på bilder (den mindre Note 10 använder sig av programvara för detta).

Vi kunde ta bilder på nya sätt: Närbilder utan distorsion tack vare telefotolinsen med en 2x zoom och fick även plats med mer i motivet utan att behöva backa bakåt tack vare vidvinkelslinsen.

Bild 1 av 22 (Image credit: Future) Ultravidvinkelslinsen på Note 10 Plus. Bild 2 av 22 (Image credit: Future) Vanliga linsen på Note 10 Plus. Bild 3 av 22 (Image credit: Future) Telefotolinsen på Note 10 Plus. Bild 4 av 22 (Image credit: Future) Color Point-filtret. Bild 5 av 22 (Image credit: Future) Color Point-filtret. Bild 6 av 22 (Image credit: Future) Color Point-filtret. Bild 7 av 22 (Image credit: Future) Ultravidvinkelslinsen - klippt och redigerad. Bild 8 av 22 (Image credit: Future) Ultravidvinkelslinsen - bara klippt. Bild 9 av 22 (Image credit: Future) Ultravidvinkelslinsen - original. Bild 10 av 22 (Image credit: Future) Vanliga linsen från samma vinkel (inte tillräckligt bred). Bild 11 av 22 (Image credit: Future) Test i svagt ljus. Bild 12 av 22 (Image credit: Future) Test i svagt ljus (Night Mode) Bild 13 av 22 (Image credit: Future) Test i svagt ljus. Bild 14 av 22 (Image credit: Future) Color Point Bild 15 av 22 (Image credit: Future) Vanliga linsen: Test i svagt ljus. Bild 16 av 22 (Image credit: Future) Telefotolinsen. Bild 17 av 22 (Image credit: Future) Vanliga linsen. Bild 18 av 22 (Image credit: Future) Telefotolinsen. Bild 19 av 22 (Image credit: Future) Ultravidvinkelslinsen. Bild 20 av 22 (Image credit: Future) Vanliga linsen. Bild 21 av 22 (Image credit: Future) Telefotolinsen. Bild 22 av 22 (Image credit: Future) Vanliga linsen.

Den andra höjdpunkten är det lilla skärmhålet där den främre kameran på 10 megapixel är inbäddad i skärmen. Med hjälp av Live Focus-filter på selfies, kunde få verkligen få motiven (ofta oss själva) att sticka ut.

Color Point är tillbaka från S10-serien och blir återigen vårt favoritfilter, men nu finns ytterligare ett som vi gillar nästan lika mycket: Big Circles. Detta är ett mjukvarubaserat bokeh-filter som suddar ut bakgrunden.

Pixel 3 ger också fantastiska selfiefoton och vi uppskattar Googles användning av två kameror på framsidan, där en är en vidvinkelslins för gruppfoton. Överlag tyckte vi dock att det var roligare att använda den främre kameran på Note 10 Plus och alla vi visade var imponerade av de selektiva svartvita Color Point-filtret.

Bild 1 av 11 (Image credit: Future) Bild 2 av 11 (Image credit: Future) Bild 3 av 11 (Image credit: Future) Bild 4 av 11 (Image credit: Future) Bild 5 av 11 (Image credit: Future) Bild 6 av 11 (Image credit: Future) Bild 7 av 11 (Image credit: Future) Bild 8 av 11 (Image credit: Future) Bild 9 av 11 (Image credit: Future) Bild 10 av 11 (Image credit: Future) Bild 11 av 11 (Image credit: Future)

Vi fann att skillnaderna mellan kamerorna på S10 Plus och Note 10 Plus var minimala. Videor är där Samsungs nya mobil bryter ny mark - om du bortser från några få funktioner som distraherar från vad som är riktigt bra.

Videoinspelningar på Note 10 drar framför allt nytt av sin "Super Steady"-optiska bildstabilisering (OIS). Vår sida vid sida jämförelse med en iPhone XS Max och Note 9 visar tydligt hur Samsungs senaste mobil erbjuder mjukare videor. Den kommer inte att få dig att överge något som DJI Osmo Mobile 3, men bortsett från det, får du bland de minst skakiga videorna från den här mobilen.

Samsungs videoredigerare är också tillbaks och har fått en uppdatering för 2019, något som är ett välkommet tillskott. Den är inbyggd i appgalleriet och är enkel att använda, nästan som en förenklad version av Adobe Premier Rush. Den passar utmärkt att använda tillsammans med S Pen för att finjustera redigeringar på tidslinjen.

Live Focus Video känns som en naturlig utveckling, eftersom vi älskar att använda Live Focus-funktionen. Att sudda ut bakgrunden bakom motiv i rörelse är coolt ibland, speciellt om du isolerar ett färgglatt motiv mot en svartvit bakgrund med hjälp av Color Point eller lägger ett Glitch-filter över ditt rum.

Live Focus Video är dock lite för inkonsekvent för att kunna användas till något annat än lite coola videor på sociala medier. Till skillnad från Live Focus-bilder, bör du enbart använda den här funktionen om kanterna på motivet i förgrunden är lite mer definierade. Den är snäppet bättre än den liknande versionen på LG G8, men det är inte särskilt mycket att hurra för.

Zoom-in Audio har också ett syfte och förstärker ljudet från motivet du zoomar in på. Under våra tester fann vi dock att detta gjort allt i ett rum högre, inte bara motivet vi zoomade in på.

Batteri

Ett batteri som håller i mer än en hel dag med den vanliga Full HD-upplösningen

Batteriet på 4 300 mAh är det största på en mobil från Samsung

En 25W-laddare följer med för snabbladdning, men mobilen är kompatibel med 45W

Batteritiden på Samsung Galaxy Note 10 Plus håller i mer än en dag och laddar snabbare än tidigare Samsung-mobiler.

Vi hade 20 till 30 procent batteri kvar efter en dags intensiv användning. Det är ungefär samma resultat som vi såg på Galaxy S10 Plus, som hade en mindre batterikapacitet, men även en mindre skärm.

Ett batteri som håller i mer än en dag är delvis tack vare det faktum att Samsung förbättrat sin strömhantering rejält under de senaste åren och det faktum att skärmupplösningen QuadHD+ inte är aktiverad som standard - den är inställd på 1080p direkt ur förpackning.

Du kommer inte att märka skillnaden mellan upplösningarna 1080p och Quad HD+ om du inte använder VR. Något annat som också var inaktiverat som standard är den användbara inställningen Always On Display. Vi valde att aktivera denna, då vi tyckte om att snabbt kunna ta en titt på notifikationer och tiden - och det gjorde inte en allt för stor skillnad på batteritiden heller.

Samsung har äntligen uppgraderat sin snabbladdning till 45W, något som är en dramatisk ökning jämfört med de 15W-laddare vi är vana att använda. Du får dock bara med en 25W-laddare i förpackningen, något som fortfarande kommer att vara en fin förbättring för de allra flesta. Vi fyllde på från 0 till 100 procent på 70 minuter med 25W-laddare.

Den snabbare 45W-laddaren säljs separat och lovar att fylla på batteriet i din Note 10 Plus tillräckligt för att räcka i en hel dag på bara 30 minuter och är ytterligare en exklusiv funktion för Plus-modellen om som inte finns tillgänglig på den vanliga Note 10. Vi har ännu inte testat den snabbare laddaren, men vi kommer att uppdatera den här recensionen så fort vi fått chansen att göra de.

Den trådlösa laddningen har också förbättrats till 15W, något som är goda nyheter eftersom 12W-laddningen i S10-serien med "Fast Wireless Charging 2.0" kändes långsam. Om du köpt Samsungs 12W Wireless Charger Pads Duo, kommer du att behöva det nya 15W-stället för att kunna dra nytta av de högre hastigheterna.

Gränssnitt

Samsungs One UI-gränssnitt gör det enkelt att nå runt i menyer på stora mobiler

Dex fungerar utan Dock - anslut bara Note 10 Plus till en laptop via USB-C

Vi hade gärna sett Samsung-appar för Mac/PC

Den "nya Bixby" är samma gamla AI

Samsungs programvara har omdesignats för kännas logiskt på en så pass avlång enhet - allting är enkelt att nå i de olika menyerna och kameraappen är en av de mest robusta apparna utan att kännas alltför komplicerad.

Det stilrena One UI-gränssnittet placerar de flesta navigationsalternativ på den nedre halvan av skärmen på Note 10 Plus, så de är enkla att nå med tummen. Alla placeringar är väl genomtänkta. Det är tråkigt nog inte fallet när Samsungs programvara används på andra ställen än mobilen.

Samsung Dex erbjuder nu en dock-fri skrivbordsvy av din mobil på en dator genom att enkelt ansluta en USB-C-sladd mellan Note 10 Plus och en PC eller Mac. Det finns även ett nytt Link to Windows-läge för att kunna ta emot notifikationer och meddelanden på datorer. Det hade varit riktigt bra om dra-och-släpp-funktionen inte hade varit lite buggig.

Det vi hakar upp oss mest på är att viktiga appar, som bland annat Samsung Notes, inte har några bra skrivbordsversioner. Om vi antecknar något och vill öppna det på en PC eller Mac, finns det inget pålitligt sätt för oss att göra det. Det är tydligt att Samsung inte har lagt ned lika mycket tid och energi på att få samma robusta kontinuitet som Apples programvara har mellan olika enheter.

Detta var ett klagomål även på S10 Plus, men att kunna föra över Samsung Notes från mobilen är en så pass mycket större grej på ... Note 10 Plus.

Här är ytterligare en överraskning: Bixby är fortfarande samma gamla Bixby. Den hör fortfarande inte vad vi säger. Varje gång vi provar en ny Samsung-mobil, är det första den säger: "Meet the new Bixby" - och trots det är det samma gamla mediokra röstassistent. Varje. Gång.

Prestanda

En av de snabbaste Android-mobilerna, men inte den "snabbaste"

12 GB RAM är mer än tillräckligt för webbsurf i Dex-läget

256 eller 512 GB internminne

MicroSD-ingång för expanderbart minne (ej på den mindre Note)

Precis som du kan förvänta dig av en ny Note, är 10 Plus en av de snabbaste mobilerna som finns ute idag. Även om fjolårets iPhone och några andra Android-enheter är något snabbare.

Vi fann att de 12 GB RAM som Samsung bjuder på är mer än tillräckligt för att kunna använda Dex-läget med fullt webbläsarstöd och ha många flikar uppe samtidigt.

Plus-modellen får mer RAM med sina 12 GB jämfört med grundmodellen som bara har 8 GB RAM, men båda versioner kommer att kännas snabba. Under våra tester fick vi ett flerkärnigt GeekBench-resultat på 10 849 poäng.

Både Note 10 och Note 10 Plus använder antingen ett Snapdragon 855- eller ett Exynos 9825-chipset, beroende på var du bor och vi har testat båda. Samsung valde att inte uppgradera till det gaming-fokuserade Snapdragon 855 Plus som bland annat används i Asus ROG Phone 2, men valde däremot att utrusta Note 10 Plus med ångkammarkylning designat att kunna hantera dagens 3D-spel och allt som kommer släppas framöver.

En till sak som är exklusiv för Plus-modellen är att den här versionen även har en microSD-ingång för expanderbart minne. Det är suveränt om varken lagringsalternativet 256 eller 512 GB är tillräckligt mycket för dig.

Vem är den för?

Du tycker om att kolla videor på mobilen

Det är vanligt att folk tittar på Netflix, YouTube och Instagram Stories under sin pendling till och från jobbet. Om du är en av dem, är den här 6,8-tum stora skärmen den ultimata lösningen för en uppslukande upplevelse och som gör det enkelt att ignorera alla runtom dig.

Du tar många selfies

Note 10 Plus har den bästa selfiekamera, helt enkelt för att det är roligt att använda S Pen Remote Camera Shutter och Live Focus-filter som Color Point och Big Circles.

Du skriver en hel del anteckningar

S Pen passar perfekt för alla som ofta skriver anteckningar eller gillar att skissa. De fjärrstyrda funktionerna på S Pen är trevliga, men i grund och botten är det en utmärkt stylus avsedd för anteckningar.

Vem är den inte för?

Du vill ha en mobil med ett någorlunda rimligt pris

Det finns mobiler för hälften så mycket pengar som har stora skärmar och i stort sett bjuder på samma funktioner. Denna mobil är alltså inte värd sitt pris om du är på jakt efter en lite billigare mobil och inte heller kommer ha användning för S Pen eller dess fem kameror.

Du vill ha en mobil som enkelt går att använda med en hand

Även om vi älskar den Aura-färgade baksidan av glas, gör både materialet och storleken på mobilen att Note 10 Plus blir svår att använda för dem med mindre händer - eller dem som är lite klumpiga. Du kommer att behöva sträcka dig för att kunna nå allt.

Du vill ha de bästa möjliga fotona från en huvudkamera

Samsung bjuder återigen på en fantastisk kameraupplevelse, från fem olika linser till en robust kameraapp. Dess huvudkamera är dock inte riktigt lika bra som den på Pixel 3, speciellt i svaga ljusförhållanden.

Känner du dig inte övertygad av Samsung Galaxy Note 10 Plus? Kolla in vårt galleri nedan där vi listar några alternativ som kanske passar dig bättre.

