PS5: Spill, spesifikasjoner, nyheter og rykter om Sony PlayStation 5

Oppdatering: Sony har bekreftet at PlayStation 5 slippes før jul i 2020, altså både i tide til julehandelen og til å ta opp kampen mot Microsofts Project Scarlett som slippes i omtrent samme tidsrom.

Nå som PS4 nærmer seg slutten av sin levetid (noe som er bekreftet av Sony), går naturlig nok tankene våre til PS5 – men hva kan vi egentlig forvente av PlayStation 5, og når kan vi forvente å se den lansert?

Sony har inntil nylig holdt kortene tett til brystet, men nå har selskapet endelig sluppet en rekke detaljer om den nye konsollen. Blant annet skal den støtte 8K, den blir bakoverkompatibel med PS4, den får innebygget SSD og den skal støtte ray tracing.

Nylig har de imidlertid også avvist at den kommer i løpet av det neste finansåret, noe som betyr at den tidligst vil komme på markedet i midten av 2020.

Det er også mye vi ikke vet ennå (inkludert hva det endelige navnet blir), så vi fortsetter å holde denne artikkelen oppdatert med alle nyheter og rykter som måtte dukke opp om den kommende konsollen.

(Bilde: Sony)

PS5 lanseringsdato

Uten en offisiell lanseringsdato fra Sony, er det vanskelig å si noe nøyaktig om når vi kan forvente å se en PS5-konsoll.

Nå har imidlertid sjefsarkitekt for utviklingen av konsollen, Mark Cerny, bekreftet i et intervju at konsollen ikke skal slippes i 2019. Dette stemmer også med de fleste av de ferskeste ryktene vi har hørt.

Analytikeren Michael Pachter har tidligere sagt til GamingBolt at han trodde PS5 kun vil representere et halvt generasjonstrinn og at den vil være bakoverkompatibel med PS4, men han trodde likevel ikke at vi får se den før «2019 eller 2020, men sannsynligvis 2019».

Dette gir mening fordi det kan sammenfalle med forventningene om når markedet for 4K-TV-er vil nå 50 prosent utbredelse.

– Jeg tror Sony har planene for den neste konsollgenerasjonen klar, og at de vet akkurat hva de må gjøre, sier han videre.

Pachter har i ettertid kommentert sin tidligere uttalelse, og sa da at Sony mest sannsynlig vil slippe den nye konsollen i 2020. Han la også til at han tror at PS4 Pro da vil bli den nye grunnmodellen, og at den vil få en lavere pris.

Samtidig har også Jason Schreier i Kotaku understøttet denne tankegangen. Han snakket med en rekke ulike spillutviklere, og de fleste av dem pekte mot en lansering i 2020. Han skriver:

– Det finnes informasjon der ute om PlayStation 5 hos både førsteparts- og tredjepartsstudioer, men det er mye mindre enn om det hadde vært om konsollen skulle slippes i nær fremtid.

Dermed virker det altså mest sannsynlig akkurat nå at PS5 kommer i 2020.

Bilde: Sony (Image credit: playstation)

Konkurrentene

Selv om vi er ekstremt utålmodige etter å få høre detaljer om PS5, kan vi ikke klandre Sony for at de tar seg godt tid til å melke ut det de kan av PS4 som fortsatt har en stor og lojal brukermasse. PS4 Pro er tross alt fortsatt ganske ny.

Journalist hos WindowsCentral, Jez Corden (og en nylig publisert jobbannonse fra Microsoft) hinter samtidig om at selskapet allerede tenker på den neste Xbox, som det ryktes at har fått kodenavnet Scarlett. Dermed er det enda mer usannsynlig at ikke Sony gjør det samme, og at de til og med har kommet lenger i prosessen.

Ifølge spillindustrianalytikeren Hideki Yasuda og hans selskap Ace Economic Research Institute, vil PS5 introduseres innen utgangen av 2019. Det meldte T3 i fjor høst. Det ville være mye tidligere enn ventet, og det ville gitt Sony en fordel fordi de får ut sin nye konsoll før Xbox Two.

Skal vi være helt ærlig, må vi likevel si at det ikke akkurat haster med å få i gang en ny generasjon akkurat nå. Med tanke på Microsofts økende satsing på bakoverkompatibilitet, mener vi også det er viktig at Sony tenker seg godt om før du tar sine neste steg.

Tross Yasudas påstander, ser vi for oss at to til tre års ventetid virker sannsynlig. Samtidig kan det være at de prøve å komme Microsoft i forkjøpet ved å overraskende med en ny konsoll tidligere enn det.

Det er også verdt å nevne at Slightly Mad Studios har annonsert at de jobber med en sprek nestegenerasjonskonsoll de har kalt Mad Box, men det gjenstår selvfølgelig å se om den kan konkurrere med de store aktørene.

Nyheter om PS5

Sjefsarkitekt for utviklingen av PlayStation 5, Mark Cerny, avslørte nylig en rekke detaljer om den nye konsollen i et intervju.

Der kom det frem at konsollen skal utstyres med en tilpasset utgave av AMDs tredjegenerasjons Ryzen-prosessor (8 kjerner med selskapets nye Zen 2-arkitektur), og den skal støtte ray tracing – en kompleks lyssettingsteknikk som for øyeblikket kun er støttet av Nvidias nyeste RTX-grafikkort for PC. Prosessoren skal også kunne levere 3D-lyd av toppkvalitet for dem som liker å spille med hodetelefoner.

Det kom også frem at konsollen skal utstyres med en SSD som er 19 ganger raskere enn vanlige SSD-er.

Cerny nevnte også at konsollen skal støtte disker, at den blir bakoverkompatibel med PS4, at skyspilling skal prioriteres, og at den skal støtte 8K.

Rykter om PS5

Det har også gått en rekke rykter om hvordan PS5 blir, og her har vi samlet noen av dem.

To modeller ved lansering

De nyeste ryktet rundt PS5, er at Sony planlegger å slippe to varianter av konsollen samtidig – en vanlig variant og en Pro-modell med spreke maskinvare. Det sies at Pro-modellen skal koste 100 til 150 dollar mer enn grunnmodellen, og at Sony gjør dette fordi de vil møte etterspørselen etter en sprekere modell.

Patent peker mot bakoverkompatibilitet

Ifølge en nylig oppdaget patent, kan PlayStation 5 få støtte for å emulere PlayStation 4, PS3, PS2 og den opprinnelige PlayStation, ved siden av nestegenerasjons spill, men det er kun PS4-kompatibilitet som er bekreftet av Sony.

Kenichiro Yoshida bekrefter neste generasjon

I et intervju med Financial Times sa Sony-sjef Kenichiro Yoshida at «på dette tidspunktet kan jeg si at det er nødvendig med neste generasjons maskinvare».

Utviklingen av PS5-spill er i full gang

Analytiker hos Niko Partners, Daniel Ahmad, har snakket med kilder hos Sonys egne utviklingsstudioer, og han tror at PS5-spill står i fokus for de fleste av Sonys enge utviklingsteam. Utviklingskonsoller skal være sendt ut og dette virker dermed sannsynlig, men Ahmad nevner også at en hel rekke med PS4-spill også skal slippes i tiden fremover. Dermed skal du ikke bli overrasket om det dukker opp en god del spill som slippes for begge plattformer, akkurat slik som i overgangen mellom PS3 og PS4.

John Kodera snakker om livsløp

PlayStations John Kodera diskuterte fremtiden til PS4 under et strategimøte hos Sony, noe som automatisk ledet til rykter om en lanseringsdato for PS5.

Under møtet gjorde Kodera det klart at Sony fortsatt i aller høyeste grad står bak den eksisterende konsollen, men han advarte også om at det er ventet at salget vil gå ned i år etter hvert som markedet nærmer seg metning. Når en konsoll når dette punktet i livsløpet sitt, er det naturlig å begynne å tenke på neste generasjon.

Kodera nevnte også at tiden fra nå til 2021 ville være en periode der Sony vil legge seg i selen, noe som kan tyde på et noe stort er rett rundt hjørnet. Kan 2021 bli året da PS5 lanseres?

Fravær fra E3 2018

E3 2018 kom og gikk uten tegn til en ny konsoll. I stedet ga Sony oss dypdykk i fire av sine kommende titler, nemlig Death Stranding, Spider-Man, The Last of Us 2 og Ghost of Tsushima. Vi får se hva som skjer når E3 2019 kommer.

Bilde: CD Projekt

Andrew House snakker om neste generasjon

Tidligere Sony-sjef Andrew House snakket om hvordan neste generasjon spillkonsoller kan komme til å se ut under GamesBeat-konferansen nylig. House nektet å si noe konkret om PlayStation 5, men han sa at han tror fysiske plater kommer til å være i bruk en stund til fordi man ønsker å satse mot nye markeder der dårlige internettforbindelser gjør nedlasting av spill mindre praktisk.

I andre markeder tror han derimot at strømming av spill vil ble et viktig aspekt ved den neste generasjonen av konsoller.

House nevnte også at han tror PS4 og PS4 Pro fortsatt har et langt liv foran seg, men det trenger ikke nødvendigvis bety at ryktene rundt PS5 ikke stemmer. Hvis rapportene om at den nye konsollen vil bli bakoverkompatibel, kan det godt være at PS4 forblir relevant langt inne i livsløpet til PS5.

Rapport fra SemiAccurate

Ifølge ResetEra melder SemiAccurate at de har mottatt lekket informasjon om den ennå ikke annonserte konsollen, og der kommer det frem at antallet utviklingskonsoller som er sendt ut kan tyde på at lanseringen kommer tidligere enn man har trodd.

I tillegg rapporterer samme nettsted også at Sony skal bruke den nye konsollen til å satse videre på VR med å bake inn VR-teknologi på silisiumnivå.

Selv om SemiAccurate har formidlet en rekke troverdige lekkasjer tidligere – deriblant Nintendos partnerskap med Nvidia i forbindelse med Switch og spesifikasjonene til PS4 tilbake i 2012 – kan vi likevel ikke uten videre ta dette for god fisk.

Bilde: TechRadar

Påstander fra Marcus Sellars

Den kjente ryktekilden Marcus Sellars har ifølge GameRant kommet med spreke påstander på Twitter i det siste, og han hevder at utviklingskonsoller for PS5 allerede er sendt ut til tredjepartsutviklere. Sellars hadde imidlertid ingen håndfaste bevis for påstandene sine, så dette kan ikke ses på noe mer enn et løst rykte.

Patentsøknaden

Noe som understøtter Sellars påstand er imidlertid et patent på teknologi for bakoverkompatibilitet som nylig ble levert av Sony. Søknaden ble opprinnelig levert i 2015, men ble oppdatert i februar i år. Det er ingen garanti for at Sony faktisk bygger inn slik teknologi i PS5 (det kan for eksempel være at den dukker opp i en separat enhet som gjør bakoverkompatibilitet mulig), men det er heller ikke umulig at dette kan være ment for neste generasjons konsoll.

PS5: Får vi fullverdig 4K-gaming?

PS4 Pro gir oss en smak på hva 4K-spilling kan bli, men det er likevel et faktum at den ikke har ytelsen til å tilby stabil og fullverdig 4K-grafikk.

I det nevnte intervjuet med Mark Cerny kommer det imidlertid frem at PS5 ikke bare skal støtte 4K, men også være klar for 8K. Det skal sies at dette ikke nødvendigvis betyr at konsollen kan kjøre spill i fullverdig 8K, men den vil i hvert fall evnen til å sende ut videosignal i denne oppløsningen.

Samtidig kom det også frem at konsollen skal støtte ray tracing – en kompleks lyssettingsteknikk som for øyeblikket kun er støttet av Nvidias nyeste RTX-grafikkort for PC.

PS5-spill

PS5: Mer VR

Sony ble den første konsollprodusenten som satset på VR, men hvis du ser nærmere på hvordan PlayStation VR fungerer på PS4, er det lett å tenke seg at PlayStation 5 kan ta VR til et nytt nivå.

Nå er det også bekreftet at Sony skal slippe en ny versjon av PlayStation VR med den nye konsollen, men det understrekes også samtidig at den opprinnelige utgaven fortsatt vil fungere. Utover det er det lite vi vet om det nye VR-headsettet.

Dagens PlayStation VR har lavere oppløsning enn Oculus Rift og HTC Vive, men den presser likevel PS4 forbi hva den kan takle. Har du en PS4 Pro får du bedre bildefrekvenser, noe som kommer godt med, men du må fortsatt leve med den begrensede oppløsningen til VR-brillene.

Hvis PlayStation VR 2 i tillegg kan selges uten en tilhørende ekstern sort boks vil den også bli et billigere produkt, noe som kan være med på å gjøre VR mer tilgjengelig for den jevne forbruker. Rykter formidlet av SemiAccurate , der det hevdes at PS5 vil ha VR-støtte bygget inn på silisiumnivå, er også med på å overbevise oss om at dette vil skje.

PlayStation VR

– Alt som kan være med på å redusere antallet ledninger er en bra ting, sier i hvert fall Chris Kingsley i Rebellion.

Navelstrengen som kobler VR-brukeren til konsollen eller en PC motarbeider selvfølgelig innlevelsen som er hele poenget med VR, og HTC Vive har allerede fått en trådløs adapter. Vi tror det er veldig sannsynlig at slik teknologi blir bygget inn i PlayStation 5.

Men Kingsleys ønskeliste for PlayStation 5 går enda lenger:

– Større vertikal og horisontal bildevinkel er på toppen av min liste, og det ville selvfølgelig kreve 4K-oppløsning for hvert øye. HDR ville også være bra.

HDR og større bildevinkel er oppnåelig, men vi regner ikke med at VR i full 4K blir mulig med PS5. Som Kingsley påpeker vil det kreve 4K for hvert øye, og det mistenker vi at blir mer enn selv PS5 kan takle.

Når det er sagt, kan det også være at Sony finner en smart teknisk løsning som gjør at de kan komme rundt denne hindringen før den femte PlayStation-konsollen lanseres.

Ratchet and Clank

PS5 og strømming av spill

Mark Cerny har bekreftet at PS5 blir en sprek konsoll med tredje generasjons AMD Ryzen-prosessor og grafikkytelse nok til ray tracing, men det understrekes samtidig at selskapet ikke kommer til å nedprioritere strømming av den grunn. Cerny understreket at Sony er pionerer innen skyspilling, og at deres visjon vil bli tydeligere etter hvert som vi nærmer oss lansering.

Om det innebærer en utvidelse av PS Now – Sonys skyplattform som fokuserer mye på klassiske spill – eller noe helt annet, gjenstår å se.

Selv om PS5 skal bli en sprek konsoll, er det samtidig ikke umulig at Sony lanserer en mindre skybasert utgave av PS5 for dem med superrask nettforbindelse, og at den kombineres med et mobiltelefonaktig abonnement der du kjøper maskinvaren til redusert pris. Dette er for øvrig også noe Microsoft vurderer .

PS5-spill

PS5: optiske plater eller ikke?

Fremveksten av nedlasting av spill som stadig stjeler mer av markedet for fysiske spillutgivelser, har gjort at folk har varslet at konsoller skulle bli helt plateløse i et tiår nå.

Det ser imidlertid ikke ut som Sony skal ta dette steget ennå, for Mark Cerny ar bekreftet at PlayStation 5 skal gjøre bruk av optiske plater.

Sony har fått mye kritikk for at de ikke ga PS4 en 4K Blu-ray-spiller, noe som gjorde at den ble mindre attraktiv for filmnerder enn Xbox One S og Xbox One X. Dermed kan det være at de ønsker å sikre seg mot slik kritikk fremover.

Undersøkelser viser også at spillere fortsatt liker å kjøpe fysiske plater, ikke minst fordi de kan selges igjen (noe spillindustrien hater) og fordi det gjør det mulig å spare plass på konsollen.

PS4

Så når kan vi forvente å få se PS5?

Mange rykter den siste tiden har pekt mot at PlayStation 5 skal slippes mot slutten av 2019, men nå har sjefsarkitekt for utviklingen av konsollen avkreftet dette. Dermed vil den tidligst dukke opp i løpet av 2020.

I løpet av året kan vi også tenke oss at teknologien som er nødvendig for å takle full 4K er tilgjengelig uten at prisen på PS5 må bli astronomisk. Samtidig blir 4K-TV-er nå stadig mer utbredt, slik at folk faktisk får utbytte av den nye investeringen sin.

Dermed er det altså sannsynlig at 2020 blir året der Sony lanseres PS5, som den første konsollen med full 4K-støtte og trådløs VR – forutsatt at ikke Microsoft kommer dem i forkjøpet da.

Dermed er det altså sannsynlig at 2020 blir året der Sony lanserer PS5, som den første konsollen med full 4K-støtte og trådløs VR – forutsatt at ikke Microsoft kommer dem i forkjøpet da.

Hvilke spill kan vi forvente å se på PS5?

Hvis Sony faktisk setter bakoverkompatibiliteten de har patentert ut i live, så kan vi forvente å se hele PS4-biblioteket tilgjengelig på PS5. Eller kanskje vi får en ny runde med remaster-utgaver av tidligere spill, slik vi fikk ved overgangen mellom PS3 og PS4? Samtidig må vi jo også regne med at det blir utviklet noen nye spill som drar nytte av den økte ytelsen den nye konsollen byr på.

Vi har allerede sett at CD Projekt Red utvikler både for denne generasjonen og den neste, og kombinert med ryktene om at det allerede finnes utviklerkonsoller der ute, så tror vi sjansene er gode for at Cyberpunk 2077 blir en av de første PS5-spillene.