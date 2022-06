5 nye filmer og TV-serier på Netflix, HBO Max, Apple TV+ denne helgen (17. juni)

I et sjeldent avbrekk fra strømmetjenestenes hardkjør er ukens strømmenytt ikke like eksplosivt som vanlig. Det høres kanskje ut som kritikk, men det er faktisk vel så forfriskende å se frem mot en helg uten det helt store presset om å få med seg en ny «Stranger Things» eller en ny Marvel- eller Star Wars-serie.



Dagens anbefalinger består snarere av prosjekter i mindre skala, uten markedsføringskampanjer med budsjetter på størrelse med statsbusjettet til et Benelux-land, men som likevel kan skilte med Hollywood-storheter og en kvalitet som bør vekke en viss interesse. Netflix-thrilleren «Spiderhead», med Chris Hemsworth i spissen, vil nok stjele flest overskrifter, men både «Cha Cha Real Smooth» og «Good Luck to You, Leo Grande» fortjener omtale. Det er bare så synd at «The Old Man», Jeff Bridges-serien på Disney+ kun er å finne i Storbritannia foreløpig. Vi håper en aldrende The Dude dukker opp her til lands om ikke så lenge.



Under finner du altså fem nye og spennende filmer og TV-serier som nå kan strømmes på Netflix, Amazon Prime Video og HBO Max denne uken.

Spiderhead (Netflix)

En av de mest interessante nye Netflix-filmene i 2022 er «Spiderhead», en spillefilmadaptasjon av George Saunders dystopiske novelle fra 2010 (opens in new tab).



Hovedperson er ingen ringere enn Marvel-helten Chris Hemsworth, med «Top Gun: Maverick»-stjernen Miles Teller og DCEU-nykommer Jurnee Smollett på slep. Thrilleren følger to fanger i et avansert fengsel – styrt av en mystisk visjonær, i Hemsworths skikkelse – der fanger kan velge å redusere sin straff ved å utsettes for eksperimentelle stoffer som endrer deres emosjoner.



Teller jobber igjen sammen med «Top Gun: Maverick»regissør Joseph Kosinski i denne psykedeliske fengselsfilmen, som Hemsworth for øvrig også har produsert (han sto nylig også bak «Interceptor», også denne på Netflix.) «Spiderhead» har foreløpig fått blandet kritikk, men seere beskriver likevel filmen som et fornøyelig eventyr som følger sjangerreglene tett.

Cha Cha Real Smooth (Apple TV+)

Hvis du er ute etter noe oppløftende i helgen kan «Cha Cha Real Smooth» på Apple TV+ være midt i blinken.



Oppveksthistorien dreier seg rundt skuespiller, manusforfatter og regissør Cooper Raif, som trakterer en college-utdannet bar mitzvah-vert i ferd med å danne et overraskende vennskap med en mor (Dakota Johnson) og hennes tenåringsdatter (Vanessa Burghardt.)



Våre britiske kolleger beskrev filmen som «[...] snarere et irritasjonsmoment enn et ikonisk kulturelt øyeblikk», men det skal sies at «Cha Cha Real Smooth» ble tildelt den prestisjefylte Audience Award-utmerkelsen under årets Sundance-festival – noe også «CODA» gjorde i 2021 (som selvsagt også fikk med seg Oscar for beste film, samme år.)

God's Favorite Idiot (Netflix)

Komikerduoen (og godt gift, på privaten) Melissa McCarthy og Ben Falcone er tilbake på skjermen i «God's Favorite Idiot» på Netflix.



Sitcom-serien på åtte episoder handler om den kjedelige kundeservicemedarbeideren Clark (Falcone), som etter plutselig å ha blitt guds utsendte, blir pent nødt til å redde menneskeheten (tenk Evan Baxter i «Evan Almighty».) McCarthy spiller kollega Amily, som på ingen måte klarer å unngå å introdusere enda mer kaos i Clarks allerede smått kompliserte liv.



«God's Favorite Idiot» har dessverre fått hard medfart hos kritikerne – én mente for eksempel at dette var et sjeldent «lavpunkt» for paret – men det ser likefullt ut som det kan være nok morsomheter til at det er verdt å ta en titt.

Father of the Bride (HBO Max)

Det ville ikke vært strømmenytt uten en unødvendig remake – og heldigvis har «Father of the Bride» på HBO Max tatt på seg ansvaret denne uken.



I rettferdighetens navn kan vi selvsagt nevne at den klassiske historien om en overbærende far som ikke helt klarer å ta over seg at datteren skal gifte seg opprinnelig var en roman, og allerede har blitt filmatisert en rekke ganger (først i 1950, så igjen i 1991.) Den seneste versjonen følger en kubansk-amerikansk familie, med Andy Garcia og Gloria Estafan i hovedrollene.



Hva mer kan vi si? Liker du kleine romantiske komedier vil «Father of the Bridge» levere sukkersøte scener i bøtter og spann – men noen Oscar blir det nok ikke.

Paul Pogba: The Pogmentary (Amazon Prime Video)

Det er knapt noen tvil: «Paul Pogba: The Pogmentary» må være den verste dokumentartittelen noensinne.



Serien i fem deler fører lupen over Frankrike- og Manchester United-stjernen Paul Pogba, i et forsøk på å vise frem mannen bak myten – i alle fall om den offisielle beskrivelsen er til å stole på.



Går man heller etter hva kritikerne sier, er historien imidlertid en annen. Gitt at Pogba, da «The Pogmentary» ble filmet, var på jakt etter ny klubb, handler det i mindre grad om en særlig avslørende affære, og mer om en opphøyelse av merkevaren Paul Pogba. Er man sportsidiot kan det godt være man får noe ut av det, men ellers er det nok like greit å styre unna.

