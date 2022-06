7 nye filmer og TV-serier på Netflix, HBO Max, Disney+ og Apple TV+ i helgen (10. juni)

Hver helg kommer det et røslig tilsig nye filmer og TV-serier til alle strømmetjenester, som om vi ikke hadde nok dårlig samvittighet for alt det kule vi har planer om å se, men bare ikke fått tid til ennå.



Et spesielt lanseringstilfelle fant sted i helgen, da sjette sesong av storserien «Peaky Blinders» ble lansert her i Norge, en sesong som store deler av verden allerede har sett. Seneste kull episoder av den BBC-produserte serien kunne strømmes i Storbritannia fra og med februar, men er nå å finne på Netflix i Norge. I tillegg fikk vi stifte bekjentskap med «Ms. Marvel» på Disney+, mens den kritikerroste sci-fi-serien «For All Mankind» fortsatte ferden på Apple TV+.



Under har vi samlet sammen sju av de største nye filmene og TV-seriene som nettopp har fått premiere på Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max og Disney+.

Peaky Blinders, sesong 6 (Netflix)

Etter en rekke pandemi-relaterte utsettelser endte sesong seks av «Peaky Blinders» opp på BBC iPlayer i Storbritannia tidligere i år. Seere i Norge måtte imidlertid smøre seg med tålmodighet for å få med seg siste sesong av det ettertraktede periode-dramaet fra Steven Knight.



Uten å avsløre altfor mye, så kan vi prøve oss på følgende beskrivelse: De nye episodene i gangster-serien inneholder en hel del kjente fjes (inkludert Tom Hardy som Alfie Solomons), som må prøve å ordne opp etter den eksplosive avslutningen Tommy Shelby arrangerte på tampen av sesong fem. Konturene av andre verdenskrig begynner også å ta form, så se ikke bort i fra at et enda større antall kuler vil fly i sjette sesong av «Peaky Blinders».



Som ovennevnt har det blitt bekreftet at dette vil være de siste episodene som blir sendt på TV – men slapp helt av: Serieskaper Knight har lovet en fortsettelse på sølvlerretet.

Nå tilgjengelig i Norge på Netflix.

Ms. Marvel (Disney+)

Det er ikke mange ukene siden siste episode av MCU-favoritten «Moon Knight» ble sluppet på Disney+, og i ukene fremover mot midtsommer er det «Ms. Marvel» som tar over Phase 4-stafettpinnen.



Den seks episoder lange serien handler om Kamala Khan (Iman Vellani), en pakistansk-amerikansk tenåring (som tilfeldigvis er verdens største fan av The Avengers) som råker på et antikt armbånd som gir henne superkrefter. Ikke overraskende liker ikke alle at Khan plutselig har muligheten til å forandre både seg selv og verden rundt seg. Den unge high school-eleven får to mystiske organisasjoner på nakken, som gjør ungdomstilværelsen vanskelig.



Vår anmelder mente at «Ms. Marvel» er en «[...] morsom, fargerik, fantastisk og optimistisk serie MCU trenger, etter de mer tyngende produksjonene vi har blitt servert i det siste». Serien passer dermed perfekt hvis du er ute etter noe noe litt mer lettvektig fra Marvel, som i Phase 4 antakeligvis kommer til å gå dypt ned i det mørke. Første episode kan strømmes på Disney+ nå, mens de fem påfølgende episodene kommer til samme tid hver onsdag (normalt sett klokken 09:00.)

Nå tilgjengelig i Norge på Disney+.

For All Mankind, sesong 3 (Apple TV+)

2022 har vært et travelt år for Apple TV+-abonnenter, og hvis du allerede har fått med deg kritikerroste «Severance» og «Pachinko» vil romdramaet «For All Mankind» være en naturlig fortsettelse, en serie som nå er inne i sin tredje sesong.



Vi plukker opp tråden rett etter hendelsene i den dramatiske andresesongen, som foregikk under den kalde krigen. I de nye episodene følger vi de kranglevorne astronautene på vei til Mars for første gang – og med på lasset følger et ambisiøst teknologi-selskap ved navn Helios.



Rolling Stone mente at andresesongen av «For All Mankind» var det beste på TV i 2021 (Apple-serien endte for eksempel høyere på lista enn både «Succession» og «Squid Game»), så det er ikke bare vi som er spente på om tredje sesong kan klare å opprettholde samme skyhøye nivå.

Nå tilgjengelig i Norge på Apple TV+

Hustle (Netflix)

En av storsatsingene til Netflix i 2022 er spillefilmen «Hustle». Adam Sandler ble plutselig brennheit etter «Uncut Gems», og er tilbake i et basketballdrama som har høstet lovord hos både kritikere og publikum.



Etter å ha oppdaget en utenlandsk spiller med enorme ferdigheter, men en vanskelig fortid, ser Stanley Sugerman (Adam Sandler), en speider for Philadelphia 76ers, seg nødt til å prøve å få det unge fenomenet med seg tilbake til Sambandsstatene uten lagets velsignelse. Tospannet må jobbe sammen, mot alle odds, for å bevise at begge fortjener plassen i NBA.



Dette høres kanskje ut som noe du har sett før i en eller annen amerikansk sportsfilm, men det er en grunn til at «Hustle» får uventet medhold hos kritikerne. Vår anmelder mente for eksempel at filmen er en «[...] fengende forsonende historie som nok en gang beviser at Sandler er en fantastisk skuespiller». Du kan stole på oss når vi sier at dette ligger langt, langt unna «Jack and Jill».

Nå tilgjengelig i Norge på Netflix.

First Kill (Netflix)

Netflix klarer ikke å dy seg når de får et overnaturlig drama i fanget, og «First Kill» ser ut til å være et av de hittil mest forslitte eksemplene.



Det hele er basert på novellen med samme navn, skrevet av V. E. Schwab, som gjennom åtte episoder gir oss en variant av Shakespeare-klassikeren «Romeo og Juliet» som inkluderer både vampyrer (Sarah Catherine Hook) og vampyrjegere (Imani Lewis), hvis romanse nødvendigvis gir et blodig utfall.



På tross av det erketypiske tenåringsdrama-utgangspunktet, får vi i det minste et kledelig moderne forhold mellom to unge kvinner, som til en viss grad bøter på såret – og det er ingenting i veien for å kose seg med litt billig moro. Netflix-dramaer som «Fate: The Winx Saga» og «The Chilling Adventures of Sabrina» har bydd på det samme, så du vet hva du har i vente her.

Nå tilgjengelig i Norge på Netflix.

Fairfax, sesong 2 (Amazon Prime Video)

«Fairfax», Amazons animerte komiserie beregnet på voksne, skal ta for seg «det pulserende hjertet i 'hypebeast'-kulturen», og får nå sin andre sesong på Prime Video.



I seriens nye episoder fortsetter den evigvarende søken etter anerkjennelse for våre fire helter på ungdomsskolen Fairfax Avenue i Los Angeles. I sesong to får vi nok en gang stifte bekjentskap med stemmeskuespillerkvartetten Skyler Gisondo, Kiersey Clemons, Peter S. Kim og Jaboukie Young-White.



Selv om humoren kan være en smule opplagt klarer likevel «Fairfax» å mane frem en del smarte poeng i retning dagens internettbesatte ungdom, så om du liker Netflix' noe lignende «Neo Yokio» anbefaler vi helt klart at du tar en titt innom.

Nå tilgjengelig i Norge på Amazon Prime Video.

The Janes (HBO Max)

Ukens siste anbefaling er en mer tradisjonell dokumentar signert HBO Max.



Filmskaperne Emma Pildes og Tia Lessin tar i «The Janes» for seg det lite kjente Jane Collective, en undergrunnsgruppe i Chicago som tilbød over 11 000 ulovlige aborter til trengende kvinner i forkant av den historiske Roe v. Wade-dommen i 1973, som snudde opp ned på abortspørsmålet i USA.



Dokumentaren i langformat hadde premiere under Sundance til panegyrisk omtale, og gir oss et fascinerende innblikk i en problematikk som fortsetter å være aktuell i USA anno 2022.

Nå tilgjengelig i Norge på HBO Max.