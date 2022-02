Peaky Blinders sesong 6: lanseringsdato, rollebesetning, story og alt vi vet så langt

Jump To:

Peaky Blinders sesong 6: nøkkelopplysninger (Image credit: BBC Studios) – Lanseres 27. februar 2022

– Første offisielle trailer sluppet i januar 2022

– Cillian Murphy, Paul Anderson og de fleste sentrale besetningsmedlemmene er tilbake, sammen med Tom Hardy

– Denne sesongen vil avslutte TV-serien

– Peaky Blinders vil fortsette, og trolig ende opp som film

Endelig er Peaky Blinders rett rundt hjørnet.

En produksjon som stadig har møtt på hindringer forårsaket av pandemien har holdt oss på pinebenken, men nå er det endelig bekreftet at vi får vårt gjensyn med serien i februar 2022. Manuset blir trolig bekmørkt, og vil nok ta tak i de mange løse trådene fra den femte sesongen og avslutningens cliffhanger.

Sjette sesong av Peaky Blinders blir dessuten den siste delen av showrunner Steven Knights populære periodedrama for TV-skjermen. Fortellingen vil imidlertid fortsettes videre gjennom en spillefilm «lagt til og spilt inn i Birmingham». Tanken er å avslutte fortellingen om Peaky Blinders på denne måten.

Mens vi forbereder oss på seriens avslutning på TV, har vi samlet alt vi vet om den sjette sesongen av Peaky Blinders nedenfor – fra den ventede lanseringsdatoen og nye besetningsmedlemmer til bekreftede detaljer om selve fortellingen.

Naturlivis må du utvise varsomhet fra dette punktet i artikkelen hvis du vil unngå spoilere for de fem første sesongene. Du kan fortsatt se de fem første sesongene av Shelby-gjengens eventyr på Netflix.

Lanseringsdato: 6. sesong av Peaky Blinders kommer i Storbritannia allerede 27. februar. Disse nye episodene ryktes å skulle slippes på Netflix internasjonalt 20. mars, men vi venter ennå på en bekreftelse av datoen fra strømmegiganten.

Rollebesetning: Vi får et gjensyn med det meste av Shelby-klanen, der blant andre Cillian Murphy, Paul Anderson og Sam Claflin gjeninntrer i sine vante roller. Tom Hardy er også tilbake, mens Stephen Graham har sluttet seg til besetningen. Les videre for å finne ut hvem som er nye på rollelisten.

Story: Vi antar at vi får se noen velkjente fjes i kjølvannet av Tommys mislykkede drapsforsøk på Sir Oswald Mosely, mens vi også vil få se mer til Gina og hennes familie. Vi vet også at seriens hendelser vil utspille seg i skyggene av en «truende andre verdenskrig», og Cilian Murphy lover oss en «gotisk» og «tung» historie. Tross den brede politiske konteksten i den sjette sesongen, har Murphy også kunnet røpe at mye av sesongen «foregår nær hjemmet».

Hva skjer etter sesong 6? «Min plan fra begynnelsen var å avslutte Peaky med en spillefilm … og slik vil det også bli», har Knight uttalt. Akkurat hva som skal komme etter den sjette sesongen er likevel noe av et mysterium. Cillian Murphy har hverken benektet eller bekreftet sin interesse i prosjektet, men det er uansett klart at historien om Peaky Blinders ikke vil slutte her.

Peaky Blinders sesong 6 – lanseringsdato

En lekkasje av nyere dato avslørte at den sjette sesongen av Peaky Blinders kom mer på BBC iPlayer 27. februar 2022, og BBC har siden bekreftet denne datoen.

⁣The Shelbys are back in business. Watch the final series of #PeakyBlinders on iPlayer from 27 February pic.twitter.com/zYHi1eW344February 15, 2022 See more

Det ryktes at i resten av verden vil denne sesongen slippes på Netflix 20. mars. Det gjenstår ennå at strømmegiganten bekrefter dette.

Det var egentlig ikke planen å lansere 6. sesong av Peaky Blinders i 2022. Som for de fleste serier der det var planlagt å slippe nye sesonger i 2020 og 2021, har pandemien stukket kjepper i hjulene. Regissør Anthony Byrne fortalte Digital Spy at planen opprinnelig var å begynne innspillingen av 6. sesong i mars 2020 og avslutte i juli etter 78 dagers arbeid.

Slik gitt det naturlig nok ikke, men dempede restriksjoner i Storbritannia tidlig i 2021 bidro til at innspillingen kunne begynne i januar i fjor, før den ble avsluttet i mai.

«Peaky er tilbake med et smell», sa Byrne i 2021. «Etter forsinkelsene pandemien påførte oss, havnet vi i en veldig risikabel situasjon for alle involverte. Vi tror likevel at dette blir den beste av alle sesongene, og vi tror tilhengerne vil digge den.»

Peaky Blinders sesong 6 – rollebesetning og story

Nå som Peaky 6. sesong av Blinders er rett rundt hjørnet … hva vet vi egentlig om rollebesetningen og fortellingen?

Den første offisielle traileren for de nye episodene (som du finner nedenfor) bekrefter at vi får et gjensyn med flere rollefigurer, i tillegg til å gi oss hint om hvilken retning den sjette sesongen kan bevege seg i.

Har du hentet deg inn igjen etter dette klippet på 90 sekunder? Godt. Da vet du at flere velkjente fjes vil sukke opp igjen i sesong 6 for å samle de løse trådene etterlatt av Tommys forfeilede drapsforsøk på Sir Oswald Mosely.

Og når vi er inne på stifteren av de kultne svartskjortene, vil vi få et gjensyn med Sam Claflin i rollen. Vi vet at den første episoden i sesong 6 har fått navnet Black Day – noe som kan innebære at vi vil få noen sårt etterlengtede svar allerede tidlig i den sjette sesongen.

Åpenbart er Cillian Murphy tilbake i rollen som Tommy, sammen med andre suspekte Shelby-skikkelser – med for eksempel Paul Anderson som Arthur Shelby. De psykiske problemene Tommy opplevde i slutten av sesong 5 fremkalte også de eteriske bildene av Tommys avdøde kone Grace Shelby, så vi får nok også et gjensyn med Annabelle Wallis.

En større overraskelse er det at Tom Hardy sukker opp igjen som Alfie Solomons, i etterkant av hans mirakuløse tilbakekomst i sesong 5 etter at han i sesongen før det var blitt skutt i hodet. Den offisielle Twitter-kontoen til Peaky Blinders delte nylig en forhåndsreklame (med bildeteksten «se hvem som er tilbake») som vise Salomon som møter Tommy ansikt til ansikt for første gang. Denne kan du se nedenfor.

Look who's back. #PeakyBlinders Series 6, streaming early 2022@BBC @BBCiPlayer pic.twitter.com/xfpGmCM5aeDecember 1, 2021 See more

Vi vet også at vi igjen får se Natasha O'Keeffe i rollen som Lizzie Stark, etter at akkurat dette ble offisielt bekreftet på Twitter. Charlie Murphy, som spilte fagforeningslederen Jessie Eden, får vi imidlertid ikke se i 6. sesong. «Ja, jeg er ferdig nå», sa hun til Digital Spy i mars 2021, «men det har vært veldig gøy».

Men hva med Michaels mystiske ledsager Gina, som spilles av Anya Taylor-Joy fra The Queen Gambit? Sto det konspiratoriske paret bak at drapet mislyktes? Michaels ambisjoner om å overta Shelby Company Ltd har vekket våre mistanker.

Uansett vet vi at vi vil få se mye mer til Gina og familien hennes i sesong 6. Regissør Anthony Byrne fortalte GQ i august 2019 at «Gina, og hvem nå familien hennes måtte være, vil gi seg til kjenne».

(Image credit: Robert Viglasky/Netflix)

Det ser ut til at mellomkrigselitens dunkle intriger også vil avtegnes tydeligere i den kommende sesongen, og særlig når det gjelder Gina. «Det er mye som skal avsløres om henne i den kommende sesongen. Hun er en slu manipulator, og hun inngår i en større plan», sa Byrne.

På BBCs podkast Obsessed With… Peaky Blinders bekreftet han at Stephen Graham vil dukke opp i 6. sesong, men ikke i rollen som Al Capone, som han spilte i den beslektede serien Boardwalk Empire. Den Chicago-baserte mafiabossen ble nevnt mot slutten av den femte sesongen av Peaky Blinders, så det er ikke så rart at fansen kan ha trukket feilaktige konklusjoner.

Thanks for having me 🙏 https://t.co/lOOLYKu6kYApril 29, 2021 See more

Et spennende rykte gjetter på at også Julia Roberts vil opptre i serien – men det er uklart hvilken rolle hun eventuelt vil bekle. «Jeg vet ikke hvor det der kom fra», sa Byrne til BBC (via Esquire), «men ja, vi krysser fingrene». Vi har imidlertid ikke hørt noe mer på denne fronten, og ettersom hun ikke dukker opp i den første traileren, er vi ikke blitt sterkere i troen.

På bakgrunn av aktiviteten på seriens offisielle Twitter-konto, er det flere skuespillere seom er bekreftet å slutte seg til besetningen i sesong 6, blant andre Rebecca Keatley, som får en solid miljøforandring fra sin rolle som programleder i barneprogrammet CBeebies, den australske skuespilleren James Frecheville samt britene Amber Anderson og Conrad Khan.

Sistnevnte har fått mange lovord i det siste, blant annet gjennom nominasjonen til BAFTAs Rising Star Award. Han er dermed et svært spennende tilskudd til en allerede stjernespekket rollebesetning.

Når det gjelder Billy (Emmett J. Scanlan), som kan ha vært, eventuelt ikke vært, personen som forrådte Tommy og gjengen mot slutten av sesong 5, fortalte Scanlan Digital Spy at han håper, hvis Billy var rotta, at han utfordrer Blinders i fermtiden. Han sa dessuten at manusene til sesong 6 er «så j*vlig sterke».

«Du blir ikke skuffet. Det lover jeg», sa Scanlon. «Steven [Knight] er en sann mester.»

Vi vet at vi vil finne ut hvem rotta er, i det minste. Seriens regissør Anthony Byrne fortalt faktisk at de som «fulgte godt med» allerede burde ha fått med seg hvem som forrådte Tommy. «Du finner helt klart ut av det», sa han, «men vi kuttet ut en del i de sluttsekvensene, slik at det ikke skulle bli altfor tydelig». Spennende!

(Image credit: Tiger Aspect Productions / BBC)

Etter Helen McCrorys triste bortgang venter vi heller at Aunt Polly dukker opp i sesong 6. I en artikkel i Esquire nylig avslørte Cillian Murphy at «hvis det ikke var for Covid, ville det ha blitt en helt annen sesong med Helen», antagelig fordi innspillingen av sesong 6 ellers kunne ha funnet sted mens hun fremdeles var i stand til å medvirke.

Under en spørsmålsrunde i regi av British Film Institute før McCrorys bortgang, ble showrunner Knight spurt om Aunt Polly ville holde seg i live til seriens avslutning, og han svarte «Ja». McCrory hadde også sagt at hun gledet seg til å spille i den avsluttende sesongen av Peaky Blinders, og «ville holde følge til siste slutt».

Det er usikkert hvordan serien vil håndtere det sørgelige tapet, men den nevnte Esquire-saken antyder at manuset til sesong 6 «måtte redigeres og Aunt Polly skrives ut av det». Seriens skuespillere og øvrige besetning hyllet McCrory i sosiale medier.

Når det gjelder omstendighetene rundt fortellingen, vet vi at andre verdenskrig vil begynne å kaste truende skygger over den sjette sesongen. «Vi er jo i 1930-årene, og vi vet jo hva som skjedde på slutten – krigen begynte. Det svirrer rykter om krig, noe som overskygger alle begivenhetene. Det øker spenningen», sa Knight til Press Association i 2020.

Denne tidsperioden passer også inn seriens karakteristiske periodesprang mellom sesongene. Den første sesongen begynte i de lovløse strøkene i etterkrigstidens Birmingham.

Man har sjelden fått vite konkrete detaljer om sesong 6 av Peaky Blinders, men Cillian Murphy fortalte Rolling Stone og Esquire at de nye episodene vil bli «j*vlig mørke» og «kommer til å bli svært intense», og han sa dessuten at «ordet vi ofte bruker om det, er 'gotisk'. Ja, det blir virkelig tunge saker».

En «gotisk» og «tung» fortelling lagt til en tid der verdenskrigen truer? Det later til at publikum har noen hektiske timer i vente.

Men tross det brede politiske bakteppet i sesong 6, har Murphy fortalt Esquire at «mye av [den kommende sesongen] vil utspille seg nær hjemmet. Alt det sentrale i handlingen hører egentlig hjemme der …»

Det antyder at spørsmål som angår Tommy og hans nærmest familie vil ligge i hjertet av sesong 6. Murphy sa også at det er «en glimrende fortelling med Tommy, Lizzie og barna. Den er utrolig sterk, Jeg ser på ham som utrolig sårbar sammen med dem. Tanken på at noe kan komme til å skje med barna …», noe som styrker denne antagelsen.

Men utover disse ganske diffuse detaljene, må vi faktisk finne oss i å måtte vente på at de nye episodene slippes før vi virkelig får vite hva den sjette sesongen av Peaky Blinders har å by på.

Hva er det neste for Peaky Blinders?

Etter fem sesonger er Peaky Blinders fremdeles høyst severdig. Det er sjelden en britisk serie oppnår samme type status som langt mer kostbare amerikanske dramaserier. Det er ikke så rart at stadig flere store navn har sluttet seg til serien i årenes løp.

I Storbritannia er seertallene tre ganger så høye som i begynnelsen. Ikke bli overrasket om vi får se mer til Shelby-banden etter at sesong 6 er slutt.

Vi vet at den kommende sesongen blir seriens avslutning i dens nåværende skikkelse, men Knight har bekreftet at «selv om TV-serien vil bli avsluttet, vil fortellingen fortsette i et annet format».

Vi vat også at Knight lenge har håpet å kunne «avslutte Peaky med en film», noe som også «kommer til å skje», ifølge en Deadline-melding nylig. Dermed venter vi oss en fullverdig spillefilm med Peaky Blinders i fremtiden.

Men ikke regn med å få se den med det aller første. Under London Film Festival i oktober bekreftet Knight at han planlegger å jobbe med en Peaky Blinders-film som skal «filmes og utspille seg i Birmingham» etter lanseringen av sesong 6. Det betyr at prosjektet tidligst kan settes i gang for fullt senere i 2022.

Murphy vil hverken bekrefte eller benekte om han er involvert, og i den tidligere nevnte Esquire-saken sa han også at «jeg er åpen for ideer. Jeg tror [Knight] ønsker det, men jeg har ikke lest noe».

Da gjør vi like greit unna 6. sesong av Peaky Blinders først.