5 nye filmer og TV-serier på Netflix, Disney+ og Apple TV+ i helgen (27. mai)

Dette er helgen med stor H, folkens. Maken til knippe fantastiske premierer har vi knapt opplevd etter at Norge ble oversvømmet med strømmetjenester.



Ikke bare kan alle seere kose seg med to episoder av Star Wars-universets mest ikoniske Jedi-mester på Disney+, men Netflix' siste skanse, kremen av kremen – «Stranger Things» – har endelig fått sin fjerde sesong. I tillegg kan vi se Apples storslåtte nye dinosaur-dokumentar, «Prehistoric Planet», for ikke å snakke om Ron Howards nye dokumentar, «We Feed People». Helt ypperlig nå i langhelgen etter Kristi himmelfartsdag.



Vi skal ikke gå rundt grøten. Under finner du fem av de største og beste nye filmene og TV-seriene på Netflix, Amazon Prime Video og Disney+ denne helgen. Mon tro hva vi skal sette på først?

«Obi-Wan Kenobi» (Disney+)

Vi starter lett med en av de virkelige sluggerne, nemlig Disneys seneste Star Wars-serie. «Obi-Wan Kenobi» er endelig å finne på Disney+.



Handlingen foregår i tiden mellom «Episode III: Revenge of the Sith» og «Episode IV: A New Hope» (opprinnelig «Star Wars»), og de seks episodene dreie seg rundt Ewan McGregor som alles favoritt Jedi i det han prøver så godt han kan å holde seg i live i kamp mot Det galaktiske imperiet – med Hayden Christensen som Darth Vader i spissen – samtidig som han passer på en ung Luke Skywalker på Tatooine. Serieskaper Deborah Chow fortalte oss at serien kommer til å «[...] respektere kanon, tidsperioden og karakterene» samtidig som den kommer til å fortelle «[...] en original historie med sin egen visjon» – er du som oss, Star Wars-fans til den store gullmedaljen, så sitrer du av spenning.



De første to episodene av «Obi-Wan Kenobi» kan strømmes allerede nå, mens de fire gjenværende vil bli lagt ut på strømmetjenesten hver onsdag i fire uker fremover.

Nå tilgjengelig på Disney+.

«Stranger Things» sesong 4, del 1 (Netflix)

Hadde det ikke vært for det ekstreme stjernegalleriet i «Obi-Wan Kenobi» ville sesong fire av «Stranger Things» befunnet seg på toppen av denne listen. Selv med McGregor og Christensen i tospann i førstnevnte vil det nok være nok av oss TV-slaver som velger Hawkins, Eleven og resten av gjengen over galaksen langt, langt borte.



Den enormt populære Netflix-serien er tilbake med første del av den nest siste sesongen, der våre helter er spredd for alle vinder og sliter med etterdønningene av å ha måttet hanskes med The Mind Flayer på slutten av sesong tre. Sier vi stort mer risikerer vi å ødelegge spenningen, men vi kan i det minste avsløre at Max (Sadie Elizabeth Sink) vil være en sentral karakter, og at vi kommer til å bli introdusert for den skrekkelige nye skurken, Vecna.



I vår anmeldelse av fjerde sesong av «Stranger Things» (helt uten spoilere), beskriver vi serien med det følgende: «Etter nesten tre års ventetid klarer «Stranger Things» igjen å imponere med sesong 4, spekket til randen med engasjerende, actionfylte og skrekkinngytende episoder som avslører mye av det vi har ventet siden begynnelsen på å få vite.» Det må også nevnes at moroa ikke er over i helgen, selv om alle episodene nå ligger på nett – sesong fire av «Stranger Things» er delt i to, og andre del er planlagt lansert den 1. juli, for ikke å snakke om den femte og siste sesongen, som allerede er på planleggingsstadiet.

Nå tilgjengelig på Netflix.

«Prehistoric Planet» (Apple TV+)

Alle de fem episodene av Apples ambisiøse nye dinosaur-dokumentarserie, «Prehistoric Planet», er nå tilgjengelig på Apple TV+.



I bunn og grunn er dette en slags CGI-versjon av den populære BBC-serien «Planet Earth» (om sistnevnte foregikk for 66 millioner år siden), der seere får en slags omvisning i de forskjellige forhistoriske miljøene – kystområder, ørkener, hav, skoger og iskledde sletter – og beboerne der, selvsagt, dinosaurene. Selskapet som skal følge oss gjennom landskapet er minst like celebert som dyrene, nemlig Sir David Attenborough.



Hvis du har sett «Planet Earth», eller en av de andre BBC-dokumentarene skåret over samme lest, så vet du hva du har i vente i «Prehistoric Planet»: kjeklende mosasaurer, triceratops-familier på tur og tyrannosaurus rex som parer seg er bare noen av scenen som utspiller seg, og det hele blir akkompagnert av en nydelig musikk, signert Hans Zimmer, som gjør at det hele føles storslått. Dette er et must for alle dinosaur-fans.

Nå tilgjengelig på Apple TV+

«Emergency» (Amazon Prime Video)

Alle som abonnerer på Amazon Prime Video kan få med seg «Emergency» i helgen, en ny thriller fra den fremadstormende regissøren Carey Williams og hans manuskompanjong KD Dávila.



Spillefilmen er en adaptasjon av deres prisvinnende kortfilm ved samme navn, og følger Kunle (Donald Elise Watkins) og Sean (RJ Cyler), to college-studenter som på en såkalt «legendary tour» havner på en fest som utvikler seg til et mareritt.



På overflaten kan det se ut til at filmen er en humoristisk blanding av «The Hangover», «Project X» og «Get Out» – hvilket høres ut som en fantastisk miks, spør du oss. Det er for det meste serier som har premiere i helga, så dette kan bli en vinner for oss som liker bevegelige bilder i spillefilmformat.

Nå tilgjengelig på Amazon Prime Video.

«We Feed People» (Disney+)

Hvis en er ute etter en mer oppløftende historie denne helgen, trenger man ikke å lete lenger enn til «We Feed People» på Disney+.



National Geographic-dokumentaren ble laget av Oscar-vinneren Ron Howard («Apollo 13», «A Beautiful Mind») og følger den anerkjente kokken José Andrés og hans virke i hans ideelle organisasjon, World Central Kitchen – som lager måltider til ulike samfunn verden over, påvirket av humanitære kriser.



Howard holder seg til de dokumentariske tradisjoner med «We Feed People». Her får man intervjuer og fortellerstemmer som greier ut om hvordan filantropen har brukt kjendistilværelsen til å løse noen av verdens problemer, men mest av alt får vi se hovedpersonene i aksjon (i virkelige situasjoner), når Andrés og hans team kokkelerer seg fra sted til sted.

Nå tilgjengelig på Disney+.