«Squid Game» blir i all hemmelighet smuglet inn i Nord-Korea

Det meste har allerede blitt sagt om hvor enormt populær TV-serien «Squid Game» er. På verdensbasis har folk sett 1,6 milliarder timer av den sør-koreanske fortellingen om barneleker og klasseskiller, og hos Netflix er det ingen tvil om at serien er den mest populære produksjonen noensinne. I en slik grad at strømmegiganten faktisk har begynt å måle suksess på en annen måte.



Hva synes Nord-Korea om den sør-koreanske gigantserien? En talsperson for landets regjering fordømte nylig «Squid Game», og hevdet at at TV-serien var et bevis på at kapitalismen ikke fungerer (ifølge CNN) – men det har på ingen måte satt en stopper for at diktaturets borgere nyter TV-dramaet.



Ifølge en nord-koreansk kilde har «Squid Game» «[...] entret landet via medier som USB-minnepinner og SD-kort, som videre smugles med skip og etter hvert kommer seg videre inn i landet.»

I en samtale med den amerikansk-støttede radiotjenesten Radio Free Asia, uttalte kilden at nord-koreanere i all hemmelighet ser på «Squid Game» «[...] under teppene sine på kvelden på sine portable medieavspillere,» i et forsøk på å unngå å bli oppdaget av en regjering som har mer eller mindre full oversikt over underholdningen som er tilgjengelig i landet.



I den ovennevnte fordømmelsen av «Squid Game» forklarte den nord-koreanske talspersonen for staten at serien viser «[...] en prosess der hundrevis av folk, som tvinges til å leve et infernalsk liv, sliter med uutholdelig gjeld i et spill der de dreper hverandre for å få fatt i pengepremien som går til bare én vinner.»



Med andre ord, «Squid Game» avslører den «[...] triste virkeligheten i det vemmelige sør-koreanske samfunnet.»

(Image credit: Netflix)

Det er ingen tvil om at talspersonen treffer blink med beskrivelsen av TV-serien – «Squid Game» er selvsagt en kritikk av kapitalismen – men det er vanskelig å unngå å se ironien i at Nord-Korea tegner et bilde av Sør-Korea som en tyrannisk stat. For ikke å snakke om at en TV-serie som i praksis kritiserer Sør-Korea, fordømmes i Nord-Korea.



Innenfor de nord-koreanske grenser eksisterer det en betydelig sensur av medier, permanente reiserestriksjoner og dårlige levekår (60 % av befolkningen lever, ifølge enkelte kilder, i fattigdom), så om det er noen av borgerne på Koreahalvøya som har liv som ligner på de som leves i selve «Squid Game»-spillet, så er sannsynligheten stor for at de bor i Nord-Korea.

Suksess er relativt

Samtidig vitner det hele om at «Squid Game» er populært på et slikt nivå at selv folk som bor i land der serien er forbudt, risikerer liv og lemmer for å få med seg fenomenet.



Ferske data sluppet i forbindelse med Netflix' lansering av en revidert måte å måle publikumstall på viser at serietittere har brukt over 182 000 år (kumulativt) på å se Hwang Dong-hyuks TV-serie – og det var bare statistikken for de første fire ukene etter lansering.



Til sammenligning kan vi nevne at «Bridgerton», Netflix' nest mest populære serie, har blitt sett under halvparten så mye.



Det virker nærmest som en formalitet at «Squid Game» får flere sesonger – og serieskaper Hwang har i praksis allerede bekreftet dette i den senere tid. I et intervju med AP i november sa han at «[...] det kommer visselig til å bli en sesong nummer to».



Selv om Netflix ikke ennå har kommet med en offisiell bekreftelse er vi dermed rimelig sikre på at sesong to av «Squid Game» er på vei – noe som utvilsomt vil være hyggelig lesning for fanskaren i Nord-Korea.