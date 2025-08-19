Lei av abonnementsbaserte treningsklokker? Her er de 3 beste alternativene til Garmin og Fitbit – helt uten betalingsmurer

Alle som er interessert i å skaffe seg en aktivitetsmåler eller treningsklokke kan bekrefte at det er ganske vanskelig å velge akkurat nå. Å finne den beste treningsklokken eller den beste smartklokken innebærer mye research – for eksempel, hvilke enheter fungerer med telefonen din? Hvilke av disse enhetene er best til å spore favorittaktivitetene dine? Hvordan unngår du å betale for mye, og hvorfor må du betale for et abonnement etter at du allerede har kjøpt klokken?

Mange kjøper en aktivitetsmåler eller klokke uten å innse at de bare får delvis tilgang til sine egne data. Selv om de fleste aktivitetsmålere har en viss mengde gratisfunksjoner, kan du ofte låse opp mer dyptgående analyser eller nye verktøy gjennom et av disse månedlige abonnementene.

Misforstå oss rett: Fitbit Premium er en førsteklasses app, og vi ga den 4,5 stjerner i vår offisielle anmeldelse. Det samme gjelder Whoop, en aktivitetsmåler som bare er tilgjengelig som en del av et løpende premiumabonnement, som er ekstremt omfattende (og for mange verdt den høye prisen). Oura, en av de beste smartringene, har et medlemskap som gir deg tilgang til de beste funksjonene, inkludert en KI-drevet rådgivertjeneste. Garmin introduserte imidlertid nylig sitt nye premiumnivå Garmin Connect Plus, og det ble ikke særlig godt mottatt av brukerne.

Lagring av data er dyrt, spesielt i KI-tidsalderen, og vi kan forstå hvorfor teknologiselskaper ønsker en ekstra inntektskilde. Men det er mange brukere som ikke vil at sine egne data skal selges tilbake til dem, og heller vil ha en enhet som fungerer som lovet på kjøpstidspunktet.

Derfor anbefaler vi tre treningsarmbånd nedenfor som vi liker veldig godt og som vi har brukt selv, uten abonnementskrav. Enten du leter etter et budsjett-, mellomklasse- eller premiumalternativ, vil disse alternativene gi deg en førsteklasses opplevelse – og du betaler bare én gang.

1. Samsung Galaxy Fit 3

(Image credit: Lauren Scott)

Den absolutt billigste treningsmåleren på listen vår, med en veiledende pris på 799 kroner (men tilgjengelig for langt lavere priser). Samsung Galaxy Fit 3 er et imponerende alternativ til Fitbit: den er billigere, fullpakket med funksjoner, og Samsung Health krever ikke abonnement. Fitbit har en gratis app, men du låser bare opp alt med en månedlig eller årlig betaling.

Vi ga Samsung Galaxy Fit 3 fire av fem stjerner i vår anmeldelse, og fremhevet dens «rett og slett strålende verdi, med en fin skjerm, tydelig statistikk og inspirerende innsikt som hjelper deg med å forbedre din hverdagshelse.» Det er imidlertid verdt å nevne at den ikke har GPS, så den er kanskje ikke det beste valget for løpere.

Det er også verdt å nevne at Samsung Healths abonnementsfrie status også gjelder for alle de beste Samsung-klokkene og Samsung Galaxy Ring, så hvis du vil ha en smartklokke eller smartring, har du også alternativer uten abonnement der!

2. Coros Pace 3

(Image credit: Future / Matt Evans)

Selv om konkurrenten Polar nylig har introdusert et abonnementsbasert treningsprogram, fortsetter Coros å holde fast ved konseptet «betal én gang, så er du ferdig».

Det finnes mange flotte Coros-enheter tilgjengelig, fra virkelig robuste eventyrklokker som Vertix 2 til håndleddsbaserte pulsmålere, men vår personlige favoritt er Coros Pace 3. Vi kåret den til vår beste billige løpeklokke, og den har vært et sterkt alternativ i nesten to år.

Den tilbyr enestående verdi som en energieffektiv treningsmåler, med ekstremt lav vekt, omfattende løpe- og restitusjonsdata og en utrolig batterilevetid på 24 dager. Det er ikke akkurat en fullverdig smartklokke og treningsmåler, men som en aktivitetsmåler for løpere er den ekstremt vanskelig å slå når det gjelder verdi, til 2 699 kroner.

3. Apple Watch Ultra 2

(Image credit: Future)

Kongen av smartklokker: en av de beste vi har sett på lenge, og vårt toppvalg som den beste Apple Watch akkurat nå. Apple har et abonnement i Apple Fitness+, men det er bare for å få tilgang til treningsbiblioteket på telefonen eller TV-en. Når det gjelder å analysere dataene dine eller få tilgang til funksjoner på klokken, har Apple holdt helse- og treningsappene sine helt abonnementsfrie.

Dette gjelder selvfølgelig også for de rimeligere Apple Watch SE 2 og Apple Watch Series 10, som sammen med Ultra utgjør Apples nåværende klokkeserie.

Men i tråd med vårt tema fra billig til premium: hvis du vil ha det beste, er Watch Ultra 2 den du bør velge. Selv om batteritiden ikke er noe å skryte av, gjør utvalget av funksjoner, det smidige operativsystemet, muligheten til å legge klokken til mobilabonnementet ditt og det enorme utvalget av tredjepartsapper og integrasjoner den til et opplagt premiumvalg.