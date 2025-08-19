Jeg jobber med å teste treningsklokker – her er den beste jeg har prøvd i 2025

Som TechRadars egen prøvekaning for treningsenheter er det alltid jeg som får ta på meg oppgaven når en ny treningsdings trenger testing. Derfor har jeg hatt sjansen til å prøve ut massevis av nye treningsdingser, fra de beste pulsmålerne til smartringer, og når jeg ikke sitter ved laptopen min i TR Towers, kan du vanligvis finne meg i treningsstudioet eller ute på en løpetur.

Den desidert vanligste kategorien er imidlertid treningsklokker og smartklokker – håndleddsbårne enheter som brukes til å spore trening, søvn og restitusjon. Så langt har jeg testet 10 av disse bare i 2025.

Jeg har anmeldt mange av de beste smartklokkene og treningsklokkene som er blitt lansert i år, men selv de jeg ikke har anmeldt fullt ut selv, har blitt brukt i minst noen dager for å få en følelse av hvordan trenings- og helsesporingen deres fungerer.

Her er klokkene, i tilfeldig rekkefølge, som jeg har testet så langt i 2025:

Modellene jeg har testet (lansert så langt i år) varierer i pris, formfaktor og funksjoner. Det finnes billige fitness-trackere som Fit 3 og Active 2, dyrere alternativer som Venu X1 og Watch8 Classic, og en skjermløs restitusjonsrem som Whoop MG.

Hvilken bruker jeg fortsatt? Både Samsung Galaxy Watch8 og Whoop MG var veldig nær ved å sikre seg den ettertraktede plassen på håndleddet mitt.

Watch8 har utmerkede smartklokkefunksjoner, sterke løpefunksjoner, og er, i likhet med Venu X1, fint slank. Men siden jeg ikke alltid bruker en Samsung-telefon, får jeg ikke mest mulig ut av Watch8, og Venu X1 har noen ekstra verktøy som en innebygd lommelykt og Primary Race-widgeten som gir den overtaket.

Whoop MGs omfattende restitusjonsdata og dyptgående helseanalyse er virkelig flotte og gir stor bredde for trening, spesielt på treningsstudioet med sin utmerkede treningsbygger. Men mangelen på GPS og skjerm betyr at det ikke er den komplette løsningen jeg ønsker for detaljert løping og ruteanalyse.

Garmin Venu X1 har det beste av alt det ovennevnte. Løpeinnsikten og ruteopprettingen er fantastisk, restitusjonsverktøyene som Training Readiness Score er nyttige, og den er fullpakket med morsomme små verktøy som en innebygd LED-lommelykt og fargekart.

Den er slank, og stoffremmen, kombinert med den buede baksiden i rustfritt stål, gjør den komfortabel på håndleddet. Uten alltid-på-skjermen aktivert, får du en hel ukes batteritid mellom ladinger – mer enn både Watch8 og Whoop MG.

Alt i alt bruker jeg den oftere enn noen av de 10 nye aktivitetsmålerne jeg har prøvd så langt i år. Det betyr ikke at de andre ikke er verdt å kjøpe – snarere tvert imot. Men som en løper som leter etter en slank aktivitetsmåler med detaljert rutehåndtering og restitusjonsdata, treffer den 4,5-stjerners Venu X1 blink for meg.