Jag jobbar med att testa träningsklockor – här är den bästa jag provat 2025

Som TechRadars egen testkanin för fitness är det alltid jag som får ta på mig uppgiften när en ny träningspryl behöver testas. Därför har jag hunnit prova mängder av nya träningsgadgets, från de bästa pulsmätarna till smartringar, och om jag inte sitter vid min laptop på TR Towers hittar du mig oftast på gymmet eller ute på en löprunda.

Den klart vanligaste kategorin är dock träningsklockor och smartklockor – handledsburna enheter som används för att spåra träning, sömn och återhämtning. Hittills har jag testat 10 sådana bara under 2025.

Jag har recenserat många av de bästa smartklockorna och träningsklockorna som släppts i år, men även de jag inte recenserat fullt ut själv har jag burit i minst några dagar för att få en känsla för hur deras fitness- och hälsospårning fungerar.

Här är klockorna, utan särskild ordning, som jag testat hittills under 2025:

(Image credit: Future)

De modeller jag testat (som släppts hittills i år) spänner över olika prisklasser, format och funktioner. Här finns billiga träningsarmband som Fit 3 och Active 2, dyrare varianter som Venu X1 och Watch8 Classic, samt ett skärmlöst återhämtningsband i form av Whoop MG.

Vilken bär jag fortfarande? Samsung Galaxy Watch8 och Whoop MG var båda väldigt nära att knipa den åtråvärda platsen på min handled.

Watch8 har utmärkta smartklockefunktioner, starka löparfunktioner och är, precis som Venu X1, snyggt slimmad. Men eftersom jag inte alltid använder en Samsung-telefon får jag inte ut det bästa av Watch8 och Venu X1 har några extra verktyg som inbyggd ficklampa och Primary Race-widgeten som ger den övertaget.

Whoop MG:s omfattande återhämtningsdata och djupgående hälsoanalyser är riktigt bra och ger stor bredd för träning, särskilt på gymmet med dess utmärkta workout builder. Men bristen på GPS och skärm gör att den inte är den helhetslösning jag vill ha för detaljerad löpning och ruttanalys.

(Image credit: Future)

Garmin Venu X1 har det bästa av allt ovan. Löparinsikterna och ruttskapandet är fantastiskt, dess återhämtningsverktyg som Training Readiness Score är användbara och den är fullproppad med små roliga verktyg som inbyggd LED-ficklampa och färgkartor.

Den är slimmad och tygarmbandet, i kombination med den välvda rostfria stålbaksidan, gör att den sitter bekvämt på handleden. Utan alltid-på-skärmen aktiverad får du en hel veckas batteritid mellan laddningarna – mer än både Watch8 och Whoop MG.

Sammantaget märker jag att jag bär den oftare än någon av de 10 nya trackers jag provat hittills i år. Det betyder inte att de andra inte är värda att köpa – tvärtom. Men som löpare som letar efter ett slimmat träningsarmband med detaljerad rutthantering och återhämtningsdata träffar 4,5-stjärniga Venu X1 helt rätt för mig.