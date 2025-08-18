Trött på prenumerationer på träningsklockor? Här är de 3 bästa alternativen till Garmin och Fitbit – helt utan betalväggar

Alla som är intresserade av att skaffa ett aktivitetsarmband eller träningsklocka kan nog intyga att det är ganska svårt att välja just nu. Att hitta en av de bästa träningsklockorna eller bästa smartklockorna innebär mycket research – till exempel, vilka enheter fungerar med din mobil? Av dessa enheter, vilka är bäst på att spåra dina favoritaktiviteter? Hur undviker du att betala för mycket och varför måste du betala en prenumeration efter att du redan köpt klockan?

Många köper ett träningsarmband eller en klocka utan att inse att de bara får delvis tillgång till sina egna data. Även om de flesta träningsarmband har en viss mängd gratisfunktioner, kan du ofta låsa upp mer djupgående analyser eller nya verktyg via en av dessa månatliga prenumerationer.

Missförstå oss rätt: Fitbit Premium är en förstklassig app och vi gav den 4,5 stjärnor i vårt officiella test. Samma sak gäller Whoop, ett träningsarmband som endast finns som del av en löpande premiumprenumeration, som är extremt omfattande (och för många värd det höga priset). Oura, en av de bästa smartringarna, har ett medlemskap som ger dig tillgång till de bästa funktionerna, inklusive en AI-baserad Advisor-tjänst. Men Garmin introducerade nyligen sin nya Garmin Connect Plus premium-nivå och det togs inte emot särskilt väl av användarna.

Att lagra data är dyrt, särskilt i AI-eran och vi kan förstå varför teknikföretag vill ha en extra intäktskälla. Men det finns många användare som inte vill att deras egna data säljs tillbaka till dem, utan hellre vill ha en enhet som fungerar som utlovat vid köptillfället.

Därför rekommenderar vi här nedanför tre träningsarmband som vi verkligen gillar och som vi själva har använt, helt utan något prenumerationskrav. Oavsett om du är ute efter ett billigt, mellanklass eller premiumalternativ, kommer du med dessa alternativ att få en förstklassig upplevelse – och bara betala en gång.

1. Samsung Galaxy Fit 3

(Image credit: Lauren Scott)

Det absolut billigaste träningsarmbandet på vår lista med ett pris på 590 kronor. Samsung Galaxy Fit 3 är ett imponerande alternativ till Fitbit: det är billigare, fullpackat med funktioner och Samsung Health kräver ingen prenumeration. Fitbit har visserligen en gratisapp, men du låser bara upp allt med en månatlig eller årlig betalning.

Vi gav Samsung Galaxy Fit 3 fyra av fem stjärnor i vårt test, där vi lyfte fram dess ”helt enkelt briljanta värde, med en fin skärm, tydlig statistik och peppande insikter som hjälper dig förbättra din vardagshälsa”. Det är dock värt att nämna att den inte har någon GPS, så det kanske inte är bästa valet för löpare.

Det är också värt att nämna att Samsung Healths prenumerationsfria status även gäller för alla de bästa Samsung-klockorna och Samsung Galaxy Ring, så om du vill ha en smartklocka eller smartring har du också alternativ utan prenumeration där!

2. Coros Pace 3

(Image credit: Future / Matt Evans)

Medan konkurrenten Polar nyligen har introducerat ett prenumerationsbaserat Fitness Program fortsätter Coros att hålla fast vid sitt ”betala en gång och var klar”-koncept.

Det finns många fantastiska Coros-enheter tillgängliga, från riktigt robusta äventyrsklockor som Vertix 2 till armbandsbaserade pulsmätare, men vår personliga favorit är Coros Pace 3. Vi utsåg den till vår bästa billiga löparklocka och den har fortsatt vara ett starkt alternativ i nästan två år.

Den erbjuder enastående värde som energisnålt träningsarmband, med extremt låg vikt, omfattande löp- och återhämtningsdata samt en otrolig batteritid på 24 dagar. Det är inte direkt en fullfjädrad smart- och träningsklocka, men som träningsarmband för löpare är den extremt svårslagen i prisvärdhet, för 2 990 kronor.

3. Apple Watch Ultra 2

(Image credit: Future)

Kungen av smartklockor: en av de bästa vi har sett på länge och vårt toppval som bästa Apple Watch just nu. Apple har visserligen en prenumeration i Apple Fitness+, men det gäller endast för att komma åt dess träningsbibliotek på mobilen eller TV:n. När det gäller att analysera din data eller komma åt funktioner på klockan har Apple hållit sina Hälsa- och Fitness-appar helt prenumerationsfria.

Självklart gäller detta även de mer prisvänliga Apple Watch SE 2 och Apple Watch Series 10, som tillsammans med Ultra utgör Apples nuvarande klocksortiment.

Men i linje med vårt tema från billigt till premium: vill du ha det bästa så är det Watch Ultra 2 du ska välja. Även om batteritiden inte är något att skryta med, är dess mängd funktioner, smidiga operativsystem, möjligheten att lägga till klockan på ditt mobilabonnemang och dess enorma utbud av tredjepartsappar och integrationer ett självklart premiumval.