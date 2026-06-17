Take-Two-sjefen bekrefter utgivelsesdatoen for GTA 6 og sier at ventetiden er så lang fordi Rockstar «ønsker å gjøre noe som aldri er blitt gjort før»

Strauss Zelnick, administrerende direktør i Take-Two Interactive, har bekreftet utgivelsesdatoen for Grand Theft Auto 6.

Han sier at spillet lanseres 19. november.

Han legger til at Rockstar ønsker å «gjøre noe som aldri er blitt gjort før».

Strauss Zelnick, administrerende direktør i Take-Two Interactive, har nok en gang bekreftet utgivelsesdatoen for Grand Theft Auto 6, så det virker som om fans ikke trenger å bekymre seg for ytterligere forsinkelser.

I et gateintervju med den populære TikTok-kontoen The School of Hard Knocks (via GameSpot), ble Zelnick spurt om virksomheten sin før han snakket om GTA 6.

Da han ble spurt om når det etterlengtede spillet kommer ut, bekreftet administrerende direktør at GTA 6 vil lanseres 19. november i år. Men hvorfor tar det så lang tid før det kommer ut, 13 år etter GTA 5 for å være nøyaktig?

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Zelnick sier følgende: «Teamet hos Rockstar ønsker virkelig å gjøre noe som aldri har blitt gjort før. Det er veldig vanskelig, og det tar lang tid.»

Den administrerende direktøren tilføyet at Take-Two tjente 6,7 milliarder dollar i inntekter bare i fjor, og i år forventes det å nå 8 milliarder dollar, sannsynligvis på grunn av GTA 6s kommende utgivelse og det estimerte salget på 25 millioner eksemplarer på dag én.

Deretter ga han noen forretningsråd og sa at folk «aldri bør gå på akkord med integriteten sin. Det er det eneste du har», og at de må stå ved sitt ord.

«Jeg har tatt feil. Det var en tid da jeg handlet på en måte som ikke var i samsvar med mine synspunkter på integritet i næringslivet. Det såret meg veldig, og jeg lærte en viktig lekse. Gjør aldri det», sa Zelnick.

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Han la til: «Jeg tror alle leter etter en suksess over natten. Min erfaring er at de eneste som lykkes over natten er noen andre. Alt som er verdt å gjøre er vanskelig og tar lang tid», før han ga noen karriereråd.

«Folk burde jage skjæringspunktet mellom det de er flinke til og det de liker å gjøre, med vekt på det du er flink til», sa han. «Gjør dettte, og verden vil sannsynligvis åpne seg for deg.»

Til tross for at han holdt fast ved spillets nye utgivelsesdato etter en seks måneders forsinkelse, antydet Zelnick nylig at GTA 6 er mer enn et år etter skjemaet.

Han sa også at markedsføringen for spillet vil begynne snart, noe som kan bety at den lenge etterlengtede tredje traileren endelig kan slippes en gang i sommer.