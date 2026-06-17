Take-Two-chefen bekræfter endnu en gang udgivelsesdatoen for GTA 6 – og siger, at ventetiden har været så lang, fordi Rockstar »forsøger at gøre noget, der aldrig er blevet gjort før«

GTA 6 udkommer den 19. november

Ifølge Zelnick forsøger Rockstar at »gøre noget, der aldrig er blevet gjort før«

Take-Two-chefen mener ikke, at fansene behøver at bekymre sig om yderligere forsinkelser

Take-Two Interactives administrerende direktør Strauss Zelnick har endnu en gang bekræftet udgivelsesdatoen for Grand Theft Auto 6, hvilket tyder på, at fans ikke behøver at bekymre sig om yderligere forsinkelser.

I et interview med den populære TikTok-konto The School of Hard Knocks (via GameSpot) blev Zelnick først stillet spørgsmål om sin virksomhed, inden samtalen kom ind på GTA 6.

Da han blev spurgt om, hvornår det længe ventede spil udkommer, bekræftede administrerende direktøren endnu en gang, at GTA 6 vil blive lanceret den 19. november i år. Men hvorfor har det taget så lang tid – hele 13 år siden GTA 5 udkom?

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Ifølge Zelnick skyldes det, at »teamet hos Rockstar virkelig forsøger at skabe noget, der aldrig er blevet gjort før. Det er meget svært, og det tager lang tid.«

Han fortalte også, at Take-Two omsatte for 6,7 milliarder dollar sidste år, og at selskabet forventer at nå en omsætning på 8 milliarder dollar i år, sandsynligvis takket være den kommende lancering af GTA 6 og skøn over, at spillet kan sælge 25 millioner eksemplarer allerede den første dag.

Zelnick benyttede også lejligheden til at dele nogle forretningsråd.

– Gå aldrig på kompromis med din integritet. Det er det eneste, du virkelig har. Man skal holde sit ord uden undtagelse, sagde han.

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– Jeg har mine fejl. Der var en periode, hvor jeg handlede på en måde, der ikke stemte overens med mine værdier omkring integritet i erhvervslivet. Det skadede mig alvorligt, og jeg lærte en vigtig lektie. Gør det aldrig.

Han fortsatte med at sige, at mange mennesker er på jagt efter hurtig succes.

– Jeg tror, at alle leder efter succes fra den ene dag til den anden. Min erfaring er, at den eneste succes, der sker fra den ene dag til den anden, er andres. Alt, hvad der er værd at gøre, er svært og tager lang tid.

Zelnick afsluttede med endnu et karriereråd:

– Folk bør søge mod skæringspunktet mellem det, de er gode til, og det, de kan lide at gøre, med større fokus på det, de rent faktisk er gode til. Gør det, så vil verden sandsynligvis åbne sig for dig.

Selvom han holder fast i spillets nye udgivelsesdato efter den seks måneder lange forsinkelse, antydede Zelnick for nylig, at GTA 6 faktisk ligger mere end et år bagud i forhold til den oprindelige tidsplan.

Han sagde også, at markedsføringen af spillet snart vil gå i gang for alvor, hvilket kan betyde, at den længe ventede tredje trailer endelig bliver udgivet engang i løbet af sommeren.