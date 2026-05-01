GTA 6-chefen siger, at markedsføringen starter "snart", hvilket underbygger tidligere udmeldinger
Nu er vi temmelig sikre på, at datoen i november holder stik.
- Take-Two-chefen bekræfter, at markedsføringen starter "snart"
- Tidligere oplysninger peger på sommeren som starttidspunkt
- Lanceringsdatoen den 19. november 2026 virker stadig mere sikker
Rockstar Games' mangende udmeldinger omkring Grand Theft Auto 6 har fået spillerne til at frygte flere forsinkelses, men en ny udvikling tyder på, at udgivelsesdatoen den 19. november 2026 står fast.
I et interview med Variety, som citeres i hos mediet Game File, gav Take-Twos CEO Strauss Zelnick en opdatering om den planlagte markedsføring af GTA 6 og sagde, at den kommer "snart". Han ønskede dog ikke at give et præcist dato.
Dette kommer efter at Zelnick tidligere har sagt, at markedsføringen skulle begynde omkring sommeren. CEO'en udtrykte også tillid til, at Rockstar Games ikke har flere forsinkelser i vente, og sagde: "Vi bruger ikke penge på markedsføring, før vi er ret tæt på lanceringen."Artiklen fortsætter nedenfor
Sommeren nærmer sig nu med hastige skridt, hvilket gør det rimeligt for fans at forvente, at der enten kommer en ny trailer eller en opdatering om køreplanen fra Rockstar Games. Senest i slutningen af maj, hvis markedsføringen skal nå ud til kunderne til et af de mest ventede spil nogensinde.
Hvis markedsføringen går i gang uden nogen melding om forsinkelser, er det muligt positivt tegn på, at GTA 6 faktisk udkommer den 19. november 2026, især i lyset af Zelnicks udtalelse om, at udgivelsesdatoen som regel er fastlagt, når den store markedsføringskampagne går i gang.
I så fald handler det nu blot om at vente og se, om Rockstar er sikre nok til at holde fast i novemberdatoen. Med Take-Twos næste regnskabsrapport den 21. maj er det desuden sandsynligt, at flere der er flere nyheder på vej.
Det er også værd at bemærke, at Rockstars regnskab lander omtrent samtidig med, at spillet oprindeligt var planlagt til at blive lanceret (den 26. maj), så det ville ikke være overraskende, hvis Rockstar bruger denne periode til at indlede markedsføringen.
Tilmeld dig de seneste nyheder, anmeldelser, meninger, topteknologiske tilbud og mere.
Frem for alt ser de kommende måneder spændende ud for gamere, med Summer Game Fest i juni, hvor flere nye spil forventes præsenteret og måske endda en endelig dato på GTA 6.
Peter er journalist og har arbejdet som tech-journalist på forskellige tech-medier. Samlet set har han beskæftiget sig professionelt med tech og forbrugerelektronik siden 1996. Peter interesserer sig for mange forskellige områder inden for forbrugerelektronik. Han er vild med lyd – både høretelefoner og højttalere i alle mulige afskygninger. Men han kan også bruge rigtig langt tid på at teste mobiltelefoner og computere. Samtidig er han altid på udkig efter sære og skæve produkter, der kan være interessante at kigge nærmere på, selv om de måske ikke passer ind i de traditionelle produktgrupper.
- Amanda WestbergChefsredaktör TechRadar Norden
- Isaiah WilliamsStaff Writer, Computing