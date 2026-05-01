GTA 6-chefen siger, at markedsføringen starter "snart", hvilket underbygger tidligere udmeldinger

Take-Two-chefen bekræfter, at markedsføringen starter "snart"

Tidligere oplysninger peger på sommeren som starttidspunkt

Lanceringsdatoen den 19. november 2026 virker stadig mere sikker

Rockstar Games' mangende udmeldinger omkring Grand Theft Auto 6 har fået spillerne til at frygte flere forsinkelses, men en ny udvikling tyder på, at udgivelsesdatoen den 19. november 2026 står fast.

I et interview med Variety, som citeres i hos mediet Game File, gav Take-Twos CEO Strauss Zelnick en opdatering om den planlagte markedsføring af GTA 6 og sagde, at den kommer "snart". Han ønskede dog ikke at give et præcist dato.

Dette kommer efter at Zelnick tidligere har sagt, at markedsføringen skulle begynde omkring sommeren. CEO'en udtrykte også tillid til, at Rockstar Games ikke har flere forsinkelser i vente, og sagde: "Vi bruger ikke penge på markedsføring, før vi er ret tæt på lanceringen."

Sommeren nærmer sig nu med hastige skridt, hvilket gør det rimeligt for fans at forvente, at der enten kommer en ny trailer eller en opdatering om køreplanen fra Rockstar Games. Senest i slutningen af maj, hvis markedsføringen skal nå ud til kunderne til et af de mest ventede spil nogensinde.

Hvis markedsføringen går i gang uden nogen melding om forsinkelser, er det muligt positivt tegn på, at GTA 6 faktisk udkommer den 19. november 2026, især i lyset af Zelnicks udtalelse om, at udgivelsesdatoen som regel er fastlagt, når den store markedsføringskampagne går i gang.

I så fald handler det nu blot om at vente og se, om Rockstar er sikre nok til at holde fast i novemberdatoen. Med Take-Twos næste regnskabsrapport den 21. maj er det desuden sandsynligt, at flere der er flere nyheder på vej.

Det er også værd at bemærke, at Rockstars regnskab lander omtrent samtidig med, at spillet oprindeligt var planlagt til at blive lanceret (den 26. maj), så det ville ikke være overraskende, hvis Rockstar bruger denne periode til at indlede markedsføringen.

Frem for alt ser de kommende måneder spændende ud for gamere, med Summer Game Fest i juni, hvor flere nye spil forventes præsenteret og måske endda en endelig dato på GTA 6.