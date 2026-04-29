GTA 6-chef säger att marknadsföringen börjar “snart”, vilket stärker tidigare löften

Take-Two-chefen bekräftar att marknadsföringen startar “snart”

Tidigare uppgifter pekar på sommaren som startpunkt

Lanseringsdatumet den 19 november 2026 känns allt mer säkert

Rockstar Games' tystnad kring Grand Theft Auto 6 har fått spelare att oroa sig för ytterligare en försening, men en ny utveckling tyder på att lanseringsdatumet den 19 november 2026 ligger fast.

I en intervju med Variety, som citeras i en ny rapport från Game File, gav Strauss Zelnick en uppdatering kring den planerade marknadsföringen för GTA 6 och sade att den kommer “snart”. Han ville dock inte ge något exakt datum.

Detta kommer efter att Zelnick tidigare sagt att marknadsföringen skulle börja runt sommaren. VD:n uttryckte också förtroende för att Rockstar Games inte har fler förseningar på gång och sade: “Vi lägger inte pengar på marknadsföring förrän vi är ganska nära lansering.”

Sommaren närmar sig nu snabbt, vilket gör det rimligt för fans att förvänta sig att antingen en ny trailer eller en större uppdatering från Rockstar dyker upp i slutet av maj för att dra igång marknadsföringsvågen för vad som kan vara det mest efterlängtade spelet någonsin.

(Image credit: Rockstar Games)

Om marknadsföringen startar utan något besked om förseningar kan det vara en tydlig signal om att GTA 6 faktiskt lanseras den 19 november 2026, speciellt med tanke på Zelnicks uttalande om att lanseringsdatum brukar vara låsta när den stora marknadsföringen drar igång.

I så fall handlar det nu bara om att vänta och se om Rockstar är tillräckligt säkra för att hålla fast vid novemberdatumet. Med Take-Twos nästa resultatrapport den 21 maj är det dessutom troligt att fler uppdateringar är på väg.

Noterbart är också att rapporten sker ungefär samtidigt som spelet ursprungligen var planerat att lanseras (den 26 maj), så det vore inte förvånande om Rockstar använder den perioden för att inleda marknadsföringen.

Framför allt ser de kommande månaderna spännande ut för gamers, med Summer Game Fest i juni, där flera nya spel väntas presenteras och kanske även något nytt om GTA 6.