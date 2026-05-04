GTA 6-sjefen sier markedsføringen begynner «snart», noe som underbygger tidligere løfter

Take-Two-sjefen bekrefter at markedsføringen begynner «snart»

Tidligere data peker mot sommeren som utgangspunkt

Lanseringsdatoen 19. november 2026 virker stadig mer sikker

Rockstar Games' taushet om Grand Theft Auto 6 har gjort gamere urolige for enda en forsinkelse, men en ny utvikling tyder på at utgivelsesdatoen 19. november 2026 er satt.

I et intervju med Variety, som sitert i en ny rapport fra Game File, ga Strauss Zelnick en oppdatering om den planlagte markedsføringen for GTA 6, og sa at det kommer «snart». Han ville imidlertid ikke gi en eksakt dato.

Dette kommer etter at Zelnick tidligere sa at markedsføringen ville starte rundt sommeren. Den administrerende direktøren uttrykte også tillit til at Rockstar Games ikke har flere forsinkelser på gang, og sa: «Vi legger ikke penger i markedsføring før vi er ganske nær lansering.»

Med sommeren som nærmer seg raskt, er det rimelig for fans å forvente at enten en ny trailer eller en større oppdatering fra Rockstar dukker opp i slutten av mai for å sparke i gang markedsføringsbølgen for det som kan bli det mest etterlengtede spillet noensinne.

Hvis markedsføringen starter uten noen kunngjøring om forsinkelser, kan det være et klart signal om at GTA 6 faktisk vil lanseres 19. november 2026, spesielt med tanke på Zelnicks uttalelse om at lanseringsdatoer vanligvis er låst når den store markedsføringen starter.

I så fall er det nå bare et spørsmål om å vente og se om Rockstar er trygge nok til å holde seg til novemberdatoen. Ettersom Take-Twos neste resultatrapport kommer 21. mai er det også sannsynlig at flere oppdateringer er på vei.

Det er også verdt å merke seg at rapporten kommer omtrent samtidig som spillet opprinnelig skulle lanseres (26. mai), så det ville ikke være overraskende om Rockstar bruker den perioden til å starte markedsføringen.

Fremfor alt ser de kommende månedene spennende ut for spillere, med Summer Game Fest i juni, hvor flere nye spill forventes å bli presentert og kanskje til og med noe nytt om GTA 6.