Take-Two-chefen bekräftar återigen lanseringsdatumet för GTA 6 – säger att väntan varit så lång eftersom Rockstar ”försöker göra något som aldrig gjorts tidigare”

GTA 6 lanseras den 19 november

Rockstar försöker enligt Zelnick att ”göra något som aldrig gjorts tidigare”

Take-Two-chefen tror inte att fans behöver oroa sig för ytterligare förseningar

Take-Two Interactives vd Strauss Zelnick har återigen bekräftat lanseringsdatumet för Grand Theft Auto 6, vilket tyder på att fans inte behöver oroa sig för fler förseningar.

I en gatuintervju med det populära TikTok-kontot The School of Hard Knocks (via GameSpot) fick Zelnick först frågor om sin verksamhet innan samtalet kom in på GTA 6.

När han fick frågan om när det efterlängtade spelet släpps bekräftade vd:n ännu en gång att GTA 6 kommer att lanseras den 19 november i år. Men varför har det tagit så lång tid – hela 13 år sedan GTA 5 släpptes?

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Enligt Zelnick beror det på att ”teamet på Rockstar verkligen försöker göra något som aldrig har gjorts tidigare. Det är väldigt svårt och det tar lång tid.”

Han berättade också att Take-Two omsatte 6,7 miljarder dollar under fjolåret och att bolaget förväntar sig att nå 8 miljarder dollar i omsättning i år, sannolikt tack vare den kommande lanseringen av GTA 6 och uppskattningar om att spelet kan sälja 25 miljoner exemplar redan under sin första dag.

Zelnick passade även på att dela med sig av några affärsråd och sade att man aldrig ska kompromissa med sin integritet.

– Kompromissa aldrig med din integritet. Det är det enda du verkligen har. Man måste hålla sitt ord utan undantag, sade han.

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– Jag har brister. Det fanns en period då jag agerade på ett sätt som inte stämde överens med mina värderingar kring integritet i affärsvärlden. Det skadade mig ordentligt och jag lärde mig en viktig läxa. Gör aldrig det.

Han fortsatte med att säga att många människor letar efter snabba framgångar.

– Jag tror att alla letar efter en framgång över en natt. Min erfarenhet är att de enda framgångar som sker över en natt är någon annans. Allt som är värt att göra är svårt och tar lång tid.

Zelnick avslutade med ytterligare ett karriärråd:

– Människor borde söka sig till skärningspunkten mellan det de är bra på och det de tycker om att göra, med större fokus på det de faktiskt är bra på. Gör det, så kommer världen förmodligen att öppna sig för dig.

Trots att han står fast vid spelets nya lanseringsdatum efter den sex månader långa förseningen antydde Zelnick nyligen att GTA 6 egentligen ligger mer än ett år efter den ursprungliga tidsplanen.

Han sade också att marknadsföringen av spelet snart kommer att dra igång på allvar, vilket kan innebära att den efterlängtade tredje trailern äntligen släpps någon gång under sommaren.