Sony har lansert en helt ny PS5 Pro – her er alt du trenger å vite om den nye modellen

En ny PS5 Pro er nå tilgjengelig, med mindre forbedringer i forhold til den originale modellen.

Akkurat som ryktene antydet, er det ingen store endringer – konsollen er lettere, kjører litt stillere og er kjøligere.

Den nye DualSense-kontrolleren har likevel ikke utskiftbart batteri.

Sony har sluppet en ny PlayStation 5 Pro med noen mindre forbedringer, noe som bekrefter ryktene om at modellen ikke få noen større oppgraderinger.

Informasjonen kommer fra YouTuberen Austin Evans (via PlayStationLifestyle), som har testet den nye modellen og sammenlignet den med originalversjonen.

Ved første øyekast ser det ikke ut til å være noen store endringer som ville rettferdiggjøre et bytte, men noen små forskjeller er likevel verdt å merke seg.

For eksempel er den nye PS5 Pro lettere og veier 3016 gram – 87 gram mindre enn originalens 3103 gram. Vekttapet skyldes hovedsakelig endringer i konsollens interne komponenter, spesielt hovedkortet, viften og strømforsyningen.

I tillegg til at konsollen er mer stillehående og kjører litt kjøligere, er det også bekreftet at den nye modellen er mellom 2 % og 3 % mer energieffektiv enn forgjengeren, akkurat som ryktene hevdet. Da Evans testet spill som Astro's Playroom og Gran Turismo 7, så han også en liten forbedring på 3–4 %.

Et annet rykte hevdet at den nye PS5 Pro ville lanseres sammen med en ny DualSense-kontroller med et utskiftbart batteri.

Den nye versjonen kommer med en oppdatert kontroller, men uten den utskiftbare batteridelen. Endringene er små: et nytt modellnummer, en ekstra støttedel under skallet, fjerning av en av de innebygde mikrofonene på baksiden – og ikke mye annet.

Hvis du lurer på om det er verdt å oppgradere konsollen din, kan du lese vår sammenligning av PS5 Pro vs PS5, hvor vi går gjennom spesifikasjoner, design, pris med mer.