Sony har släppt en helt ny PS5 Pro – här är allt du behöver veta om den nya modellen

En ny PS5 Pro finns nu tillgänglig och erbjuder små förbättringar jämfört med originalmodellen

Precis som ryktena antydde handlar det inte om några stora förändringar – konsolen är dock lättare och går något tystare och svalare

Den nya DualSense-handkontrollen har inte det ryktade utbytbara batteriet

Sony har alltså släppt en ny PlayStation 5 Pro med några mindre förbättringar, vilket bekräftar ryktena om att modellen inte skulle innehålla några större uppgraderingar.

Uppgifterna kommer från YouTubern Austin Evans (via PlayStationLifestyle), som har testat den nya modellen och jämfört den med originalversionen.

Vid första anblicken verkar det inte finnas några större förändringar som skulle motivera ett byte, men vissa små skillnader är ändå värda att notera.

Till exempel är den nya PS5 Pro lättare och väger 3 016 gram – 87 gram mindre än originalets 3 103 gram. Viktminskningen beror främst på förändringar i konsolens interna komponenter, särskilt moderkortet, fläkten och strömförsörjningen.

Utöver att konsolen låter tystare och går något svalare har det också bekräftats att den nya modellen är mellan 2 % och 3 % mer energieffektiv än sin föregångare, precis som ryktena påstod. När Evans testade med spel som Astro’s Playroom och Gran Turismo 7 såg han dessutom en liten förbättring på 3–4 %.

Ett annat rykte hävdade att den nya PS5 Pro skulle lanseras tillsammans med en ny DualSense-handkontroll med utbytbart batteri.

Den nya versionen levereras visserligen med en uppdaterad handkontroll, men utan den utbytbara batteridelen. Förändringarna är små: ett nytt modellnummer, en extra stöddel under skalet, borttagningen av en av de inbyggda mikrofonerna på baksidan – och inte mycket mer.

Om du funderar på om det är värt att uppgradera din konsol kan du läsa vår jämförelse PS5 Pro vs PS5, där vi går igenom specifikationer, design, pris och mer.