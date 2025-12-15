Remedy bekrefter at Control Resonant er oppfølgeren til det kritikerroste paranormale actionspillet – og at det vil bli utgitt i 2026

Remedy Entertainment har offisielt annonsert Control Resonant, oppfølgeren til Control.

Spillet kommer for PS5, Xbox Series X, Xbox Series S og PC i 2026.

Handlingen fokuserer på Dylan Faden i et nytt overnaturlig actioneventyr.

Remedy Entertainment har nå offisielt avduket Control Resonant, oppfølgeren til det kritikerroste Control. Kunngjøringen ble gjort under The Game Awards 2025, hvor spillet også ble vist frem med sin første trailer. Control Resonant er på vei til PS5, Xbox Series X, Xbox Series S og PC, med en planlagt lansering i 2026.

I oppfølgeren får vi utforske et forvridd Manhattan på randen av «paranormal utslettelse» i rollen som Dylan Faden, broren til Control-hovedpersonen Jesse Faden.

«Etter år i varetekt hos Federal Bureau of Control (FBC), blir Dylan Faden – av sine tidligere vakter – satt midt i en eskalerende overnaturlig krise», står det i spillets beskrivelse. «Dylan har fått i oppgave å bekjempe en mystisk kosmisk enhet som endrer grunnleggende aspekter ved vår virkelighet, og må mestre sine nyvunne krefter for å møte de mange truslene som overvelder Manhattan.

På reisen sin for å frigjøre det fulle potensialet til sine overnaturlige evner, vil Dylan også lete etter søsteren sin, FBC-direktør Jesse Faden, mens han sliter med å forstå og begrense farene som har lekket fra det eldste huset og truer med å rive verden i stykker.» Vi vil kunne utforske deler av Manhattan i en endret virkelighet, med miljøer som trosser naturlovene og forvrenger tyngdekraften. Samtidig vil vi bruke Dylans evner, ta valg, fordype oss i et omfattende progresjonssystem og utnytte kraften til Dylans formskiftende nærkampvåpen, Aberrant.

Selv om spillet er en direkte oppfølger til actionspillet fra 2019, har kreativ leder Mikael Kasurinen sagt at du kan hoppe inn i Control Resonant uten å ha spilt originalen. Han beskriver prosjektet som «ambisiøst» og større enn noe Remedy har gjort før.

«Control Resonant tar vår paranormale action-RPG-serie inn i en ekspansiv, virkelighetsforvrengende lekeplass fylt med valg, makt og konsekvenser», sier Kasurinen.

«Du trenger ikke å kjenne til det første spillet for å hoppe inn i oppfølgeren – vi har gjort det enkelt å starte og vanskelig å legge fra seg. Vi flytter grensene utover alt vi har gjort før, og løfter kamp, ​​utforskning og historiefortelling til en større og mer minneverdig opplevelse.» Det er ambisiøst, litt sprøtt, og vi gleder oss til å la spillerne fordype seg i det.»

Få daglig innsikt, inspirasjon og tilbud i innboksen din Registrer deg for siste nytt, anmeldelser, meninger, toppteknologiske tilbud og mer. Kontakt meg med nyheter og tilbud fra andre Future-merker Motta e-post fra oss på vegne av våre pålitelige partnere eller sponsorer

Videre lesning