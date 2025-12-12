Remedy Entertainment har officiellt presenterat Control Resonant, uppföljaren till Control

Spelet släpps till PS5, Xbox Series X, Xbox Series S och PC under 2026

Handlingen fokuserar på Dylan Faden i ett nytt övernaturligt actionäventyr

Remedy Entertainment har nu officiellt avslöjat Control Resonant, uppföljaren till det hyllade Control. Tillkännagivandet skedde under The Game Awards 2025, där spelet även visades upp med sin debuttrailer. Control Resonant är på väg till PS5, Xbox Series X, Xbox Series S och PC, med lansering planerad till 2026.

I uppföljaren får vi utforska ett förvridet Manhattan på gränsen till ”paranormal utplåning” i rollen som Dylan Faden, bror till Controls protagonist Jesse Faden.

”Efter år i förvar hos Federal Bureau of Control (FBC) sätts Dylan Faden – av sina tidigare fångvaktare – in mitt under en eskalerande övernaturlig kris”, står det i spelets beskrivning. ”Med uppdraget att bekämpa en mystisk kosmisk entitet som förändrar grundläggande aspekter av vår verklighet måste Dylan bemästra sina nyfunna krafter för att möta de många hot som håller på att överväldiga Manhattan.

”På vägen mot att låsa upp den fulla potentialen i sina övernaturliga förmågor kommer Dylan också att söka efter sin syster, FBC-direktören Jesse Faden, samtidigt som han kämpar för att förstå och begränsa farorna som har läckt ut från Oldest House och hotar att slita världen i stycken.”

Vi kommer att kunna utforska delar av Manhattan i en förändrad verklighet, med miljöer som trotsar naturlagarna och förvränger gravitationen. Samtidigt använder vi Dylans förmågor, gör val, fördjupar oss i ett omfattande progressionssystem och använder kraften i Dylans formskiftande närstridsvapen, Aberrant.

Även om spelet är en direkt uppföljare till action­spelet från 2019 har den kreativa chefen Mikael Kasurinen sagt att man kan hoppa in i Control Resonant utan att ha spelat originalet. Han beskriver projektet som ”ambitiöst” och större än något Remedy tidigare har gjort.

”Control Resonant tar vår paranormala action-RPG-serie till en expansiv, verklighetsförvrängande lekplats fylld av val, kraft och konsekvenser”, säger Kasurinen.

”Du behöver inte känna till det första spelet för att hoppa in i uppföljaren – vi har gjort det lätt att börja och svårt att sluta. Vi tänjer skalan bortom allt vi gjort tidigare och lyfter strider, utforskande och berättande till en större och mer minnesvärd upplevelse. Det är ambitiöst, lite galet, och vi ser fram emot att låta spelare grotta ner sig i det.”