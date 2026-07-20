Fallout 3 och New Vegas får remastrade versioner – och Bethesda lovar mer stöd för Starfield

Bethesda Game Studios har delat med sig av en stor uppdatering

Företaget bekräftar två Fallout-remasters och fortsatt stöd för Starfield

Utvecklaren samarbetar också med Obsidian Entertainment kring ett nytt Fallout-spel

Bethesda Game Studios har precis presenterat en stor uppdatering och bekräftar att studion kommer att fortsätta stödja Starfield, samtidigt som den arbetar med remastrade versioner av både Fallout 3 och Fallout: New Vegas.

"Vi älskar att skapa de här världarna lika mycket som ni älskar att spela i dem. I dag vill vi dela med oss av vad som väntar härnäst", inleder Bethesda sitt senaste inlägg på företagets hemsida.

Företaget tillägger att man "investerar mer i de världar som spelarna älskar" – men vad innebär det egentligen?

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Först och främst meddelar utvecklaren att Starfield från 2023 kommer att fortsätta få uppdateringar och stöd under det kommande året, med förbättringar av spelmekaniken, nytt storyinnehåll och ytterligare uppdateringar.

Den populära Fallout-serien får också mycket uppmärksamhet. Fallout 5 är för närvarande under utveckling, men beskrivs fortfarande som ett långsiktigt projekt som befinner sig i ett tidigt utvecklingsskede och sannolikt ligger många år bort.

Under tiden kommer spelare däremot att kunna återvända till världarna i både Fallout 3 och Fallout: New Vegas genom de nyannonserade remastrade versionerna.

Det finns ännu inget besked om när de släpps, men vi misstänker att de inte är särskilt långt borta – särskilt remastern av Fallout 3, som det har ryktats om i flera år.

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Inlägget bekräftar också att Bethesda samarbetar med New Vegas-utvecklaren Obsidian Entertainment kring "ett nytt Fallout-projekt". Det är sannolikt den uppföljare till New Vegas som omtalades i rapporter tidigare den här månaden, där det uppgavs att de båda studiorna samarbetar kring ett nytt spel.

Bethesda nämner förstås även det kommande rollspelet The Elder Scrolls 6, som beskrivs som studions "huvudsakliga utvecklingsfokus just nu". Som väntat nämns dock inget lanseringsdatum, och spelet ligger sannolikt fortfarande omkring fem år bort.

(Image credit: Future)

Allt detta kommer drygt en vecka efter att Microsoft meddelade att Xbox, som är Bethesdas moderbolag, kommer att genomgå den "mest omfattande omstruktureringen" i företagets historia. Totalt väntas 3 200 tjänster försvinna under de kommande månaderna.

I ett mejl till Xboxs anställda skrev VD:n Asha Sharma att omstruktureringen visserligen kommer att bli "smärtsam", men att den samtidigt gör det möjligt för företaget att fokusera på "projekt med högre prioritet" inom Activision, Bethesda, King, Mojang och Xbox Game Studios – en strategi som redan märks genom de stora spelannonseringarna som presenterades i dag.

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